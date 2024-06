Filip Turek: „Také jsem měl na Nerudovou složku.“ Vysmál se těm, kdo po něm šli

Lídr kandidátky Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek nad očekávání uspěl ve volbách do Evropského parlamentu, když získal přes 150 tisíc preferenčních hlasů a pro celou kandidátku přes 10 procent hlasů voličů. A dva mandáty europoslanců.

„My jsme to věděli,“ smál se při rozhovoru v XTV. „Ne. Samozřejmě že to bylo překvapení,“ vysvětloval vzápětí. Ale když už mu předvolební průzkumy přisuzovaly zisk hlasů někde kolem 4,7 procenta, prý se to pokusil marketingově využít a do omrzení opakovat lidem, že už chybí jen kousíček, aby se Přísaha s Motoristy dostali do europarlamentu, a pokud k volbě přemluví ještě jednoho svého známého, tak to dopadne dobře. „Ala já jsem věděl, že ty reálný čísla byly někde kolem 7 procent a ten předposlední týden kolem 9 procent. To byly moje interní informace,“ prozradil ve vysílání s tím, že na internetu, na YouTubu i jinde ho prý sleduje asi 250 tisíc lidí. A předpokládal, že z těch by mohlo přijít k volbám 30 až 40 procent.

K tomu je prý potřeba připočítat příznivce Přísahy z doby do Sněmovních voleb.

„No a když se k našemu PR týmu přidali paní Nerudová, pan Rakušan a pan Okamura, tak jsem byl úplně štěstím bez sebe. Škoda že s námi nezačali spolupracovat o pár dní dřív, protože by nám těch pár tisíc do toho třetího mandátu určitě získali,“ smál se ve studiu internetové televize Turek. „Já myslím, že jim necháme vyrobit nějaký speciální rum, kde bude jejich podobizna,“ dodal s úsměvem. A zdůraznil, že to myslí vážně. Onen rum prý pak předá dotyčným někdo z týmu Přísahy a Motoristů sobě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prý podal přihlášku do konzervativní a reformistické frakce ECR. A od července prý nastupuje do svého prvního zaměstnání. Dosud se živil jen podnikáním a práce europoslance prý bude jeho prvním zaměstnáním.

Poté se obul do vlády kvůli emisní normě Euro 7, kterou sice europoslanec Alexandr Vondra z ODS pomohl změnit, ale podle Turka i tak selhal. „I když, pokud srovnám pana Vondru a pana (Luďka) Niedermayera (TOP 09), tak pan Vondra je samozřejmě zlatej,“ podotkl Turek.

„Reálně. Oni měli předsednictví a měli říct, že tohle tady vůbec nesmí být. A nesmí tady být migrační pakt. V tom ODS selhala a selhal v tom Alexandr Vondra.“ Vedle toho prý Vondra dobře ví, co je realistická politika a ví teda, že Ukrajina nemůže v obraně před ruskou agresí vyhrát. „Já prostě věřím v to, že máme bezpečnostní pakt NATO a že EU nemá být bezpečnostním paktem,“ zdůraznil.

Lidé podle něj ve volbách ukázali, co si myslí o vládní politice, když jemu dali víc preferenčních hlasů než Alexandrovi Vondrovi. A Vondra přesto teď upozorňuje na 15 let starou fotku se svastikou. „Ale každý pracuje s tím, co má,“ podotkl.

„ODS nechala projít migrační pakt, když EU předsedala. To je prostě zvěrstvo. Jediná možná cesta je omítnout migrační pakt. Nejkratší slovo na světě je ne. A nejefektivnější,“ zuřil Turek ve vysílání s tím, že Česko pomalu nemá peníze pro své důchodce, ale skrze migrační pakt je vláda ochotna pomoct Francii a Německu řešit jejich problémy ještě z koloniálních časů.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při vzpomínce na rozhovor s Danuší Nerudovou na CNN Prima News, nešetřil ostrými slovy.

„Ona tam předvedla osobní hyenismus, k němuž je pro mě těžké se vracet … slušný člověk tohle nemůže dělat. Věděl jsem, že ona tam ukázala svoji pravou tvář. A já jsem věděl, že nám to nakonec pomůže. A byl to krásný průnik do duše českého člověka, kterému se nelíbí všechny tyhle věci.“

Turek měl prý na Nerudovou také složku se „špínou“, prý toho v ní bylo hodně jak o ní, tak o jejím manželovi, ale nakonec prý tuto složku nepoužil, jelikož cítil, že by to bylo pod jeho úroveň.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve vysílání došlo i na otázku, proč se v závěru kampaně stáhl do ústraní.

Prý před koncem kampaně čelil i výhrůžkám smrtí. Velmi nepříjemné zprávy podle Turka dostávali lidé z jeho okolí i jeho rodina a on, aby zklidnil tu situaci, tak se stáhl. Dokonce zrušil i autogramiádu na poslední předvolební akci. „My jsme věděli, že by se tam mohlo stát něco nepěkného,“ řekl.

„To bylo na takové úrovni. Až teda toho ministra vnitra (Víta Rakušana). Nejspíš. Zjevně. Nebo nějaké síly, která není úplně běžná v Evropských volbách. A já bych jim měl poděkovat. On to řekl i Andrej Babiš (ANO). Lidi nemají rádi, když už se někomu ubližuje příliš. Já jsem si uměl představit brutální věci. A já si to teď užívám. Když se podívám, že naším ministrem je učitel z Kolína, tak ten člověk nemá můj respekt,“ uvedl Turek.

Vzkaz poslal na Pražský hrad. Podle prezidenta v Evropských volbách posílili populisté. A Turek na to má odpověď.

„Já si myslím, že populisté a extremisté jsou oni. To jsou lidé, kteří chtějí Green Deal. Moc dobře musejí vědět, že Ukrajina nemůže vojenskou cestou vyhrát ten konflikt, ale prostě to nepřiznají a nebudou se na ten konflikt dívat realisticky, což je podle mě správná cesta. Masová migrace podle nich neexistuje, nebo se nemusí řešit. To je podle mě radikální názor. Zbavovat se práva veta, to je podle mě také radikální názor. Takže pan prezident by se měl zamyslet sám nad sebou,“ doporučil Turek hlavě státu.

Za radikální označil i tlak na přijetí eura v České republice. Má za to, že je třeba se podívat, kdo financoval kampaň Petra Pavla. Je to konspirační teorie. Ale on není ekonom a najednou řekne v novoročním projevu, že chce euro,“ podotkl Turek.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tvrdě zkritizoval i premiéra Petra Fialu (ODS). A celou ODS.

„Já bych řekl, že v dnešní ODS nevidím žádnou ODS. Myslím si, že premiér Petr Fiala s ODS nemá vůbec nic společného. Myslím si, že ODS ani nevolil, než se stal předsedou ODS. Já tomu prostě nevěřím. Myslím si, že Andrej Babiš aspoň dřív tu ODS volil,“ pravil Turek.

Posledním mohykánem ODS je podle něj Jan Zahradil a je škoda, že tato strana nemá podobných lidí víc. Dnes je tomu podle Turka nejblíž Alexandr Vondra, i když tentýž Alexandr Vondra stál v 90. letech na straně Václava Havla, takže stál v opozici proti tehdejšímu vedení. „A dnes už jsou v ODS lidi, kteří chtějí euro. A kteří chtějí federalizaci. Dokonce i Alexandra Vondra myslím, že si umí představit federalizaci v obraně.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako budoucí europoslanec se Turek domnívá, že by se v EU mělo změnit úplně všechno, ale ví, že to není reálné, tak chce svůj prostor alespoň využít k tomu, aby i v Bruselu říkal, co všechno se musí změnit.