Finové zadrželi ruskou loď. Mluví o sabotáži

Podle finské celní služby patří tanker se jménem Eagle S do takzvané stínové flotily. Ve stínové flotile jsou plavidla, která se neregistrují jako ruská, ale přesto spadají pod ruskou správu. Ve stínové flotile jsou plavidla, která přepravují ropu a vyhýbají se tak protiruským sankcím.

Země kolem Baltského moře jsou nyní ve stavu zvýšené pohotovosti. A to kvůli možnosti sabotáží jak na podmořské elektrické kabely, tak i telekomunikační spoje. A v roce 2022 i po poškození plynovodu Nord Stream, jehož viník dosud nebyl oficiální oznámen.

K poškození podmořských kabelů došlo ve středu přesně v 17:26. Přesně v tu dobu podle údajů systému sledování lodí MarineTraffic, proplul místem tanker Eagle S, informuje CNN.

Oprava poškozených kabelů může podle vyjádření finských úřadů trvat i řadu měsíců.

„Poškození podmořských zařízení v Baltském moři je nyní tak časté, že je těžké uvěřit, že to bylo způsobeno pouze nehodou nebo špatným námořnickým uměním,“ zmínil v prohlášení estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. „Musíme pochopit, že poškození podmořské infrastruktury se stalo systematičtějším, a proto musí být považováno za útoky proti našim životně důležitým strukturám,“ dodal.

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys uvedl, že rostoucí počet incidentů v Baltském moři by měl sloužit jako ostré a naléhavé varování NATO a Evropské unii, aby výrazně posílily ochranu tamní podmořské infrastruktury.

The growing number of undersea incidents in the Baltic Sea, affecting critical infrastructure, should serve as a stark& urgent warning to both #NATO& #EU.

In light of recent risks posed by third-country vessels& particularly shadow fleet, it’s imperative that we significantly…