Foldyna nastoupil na ozdobenou Marksovou: Rozm*dáváte další zemi? A šíří se brutální VIDEO s Člověkem v tísni a Babišem na kandelábru

Poslanec Jaroslav Foldyna se během schůze Poslanecké sněmovny o situaci v Bělorusku neudržel. „Z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávaj systém v celém světě, kde se jim to zlíbí. Uvědomte si to!“ spustil na přítomné a obrátil se i na poslance hnutí ANO, kterým připomenul, že u nás podobně jako v Bělorusku byly taktéž početné demonstrace. „Myslíte si, že má Andrej Babiš viset na kandelábru? Nebo bejt v base? Je to celá republika? Je to těch osm milionů voličů?“ dotazoval se. Nepříliš pěkný vzkaz pak od něj sklidila i náměstkyně ministra zahraničí Michaela Marksová.

Kopřiva ve své řeči doufal v to, že Evropská unie zaujme „jasný postoj a například nějaké sankce“. Sankce by podle něj měly být pouze pro osoby spojené s běloruským režimem.



„My chceme, aby Poslanecká sněmovna odsoudila násilí, policejní zásahy, propuštění politických vězňů a nezávislé vyšetření těch násilností ze strany Lukašenkova režimu. Zároveň chceme vyjádřit solidaritu s rodinami usmrcených, protože podle dnešních informací už jsou minimálně tři oběti ze strany represivních složek. A stejně jako s těmi stovkami zraněných a tisícovkami zadržených. A dodnes je tam několik desítek lidí nezvěstných a neví se, kde je Lukašenkův režim drží,“ zmínil též pirátský poslanec. Jaroslav Foldyna



Následně apeloval na vládu, aby vyjasnila podezření, že byly proti demonstrantům použité zábleskové granáty, které můžou mít původ v České republice. Psali jsme: Kopřiva (Piráti): Všechny státy EU se shodly, že neuznávají výsledky voleb v Bělorusku

Po zhodnocení projevu pirátského poslance se Foldyna obrátil na zástupce hnutí ANO: „Milí kolegové z hnutí ANO, vy přece víte, že nejsem nějakej antibabišovec, víte to? Jsem s vámi, s většinou kamarád. Myslíte si vy – proti kterým demonstrovalo v Praze v roce 2019 podle odhadů organizátorů 300 tisíc lidí... myslíte si, že má Andrej Babiš viset na kandelábru? Nebo bejt v base? Je to celá republika? Je to těch osm milionů voličů?“



Dále řekl, že v Bělorusku je bezesporu autoritativní režim a tamní lidé mají oproti jiným evropským národům jiné pojetí života. „Myslíte si, že všichni prahnou po západním typu demokracie? Tak jak se jej snažíme všude nastolit?“ dotazoval se a připomenul, že jsme se o něco takového již pokoušeli v Iráku, Libyi či v Sýrii.



„Já jsem v neděli poslouchal debatu – vicepremiér a ministr vnitra (Jan Hamáček) říkal: ‚My – Česká republika s tím nemáme vůbec nic společného.‘ Já tomu rozumím. My orgány státu nemáme. My jenom z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávaj systém v celém světě, kde se jim to zlíbí. Uvědomte si to!“ Fotogalerie: - Běloruská jaderná elektrárna

Poslanec si myslí, že bychom měli nechat Bělorusy, ať si vyřeší „svoji běloruskou záležitost“, a poslanci by se podle něho spíše měli starat o české občany.



A pak uhodil na dvojí metr v souvislosti s dalšími protesty v Evropě. „Jsme pokrytci! Byli jsme ticho, když se to dělo jinde. Když v Paříži stříleli gumovými projektily. Pan premiér umí výborně francouzsky, určitě volal Macronovi, že ho zítra nechá odvolat. Přece se střílet do lidí nemá? Nebo má? Je to věcí Paříže a Francie,“ zaznělo.



Zakončil pak s poukazem, že u nás ani nedokážeme vyřešit problematiku vyloučených lokalit u nás, a přitom se „motáme“ do jiných zemí.



Celý projev Jaroslava Foldyny můžete zhlédnout zde:

Na sociálních sítích se nyní stává trendem zdobit si své fotografie tematickými rámečky. Rámečky si poprvé lidé začali ve velké hojnosti dávat na své fotografie po útocích v Paříži, načež se rozšířily na všemožné názorové vyjádření. Nyní nechybí ani bílo-rudá trikolóra s nápisem „Svobodné Bělorusko“.



A touto ozdobou si svoji fotografii „vyšperkovala“ i náměstkyně ministra zahraničí Michaela Marksová.

Všiml si toho i Foldyna a svoji bývalou stranickou kolegyni příliš nechválil. „Za prachy daňových poplatníků prostřednictvím neziskovek rozmrdáváte cizí zemi,“ obořil se v komentáři na Marksovou. Připojil k tomu také opět, že: „Bělorusové si vyřeší své Bělorusko.“



Psali jsme: Italská televize chytila Salviniho na dovolené. Zeptala se na dění v Bělorusku. Odpověď přišla, ale moderátor se z ní ještě neprobral Lukašenko: Jak Gestapo, tak se chováte! Už víme, kudy chodí peníze. Zde je pravda o „ruské invazi“ Jan Rejžek se dojal nad scénou v Bělorusku. A nadává Babišovi za slova o roku 1968 Putin rozhodl, vše je jinak. Tohle Lukašenka musí bolet. A tvrdá slova EU

