Většina lidí jsou idi*ti. A antisemitismus? Úvahy oblíbeného spisovatele Tenenboma

Lidé už dnes vlastně nevědí, jaké ideje jejich političtí představitelé zastávají. Pojmy jako konzervatismus, liberalismus, socialismus či levice a pravice přestávají platit. Neovládá svět chaos více, než kdy jindy?
Myslím si, že se se světem stala velká změna. Lidé se třeba orientují podle toho, jestli je někdo propalestinský či proizraelský.
Přesně tak. Lidé se začínají šikovat spíše podlé témat…
Ano. Jedni volají „from the river to the sea, Palestine will be free“, tedy „od řeky k moři, Palestina bude svobodná“. To volají hodně studenti, tedy mladá generace, na univerzitách. Kdo ví něco opravdu o antisemitismu? Vím, mnoho knih o tom bylo napsáno, ale koho to zajímá? Antisemitismus byl vždy s námi. Většina z nás není moc chytrá, spíše převládá stupidita. To je fakt.
Ostatně, kolik z nás je krásných? Kolik z nás je bohatých? Kolik z nás je opravdu šťastných? Tak se lze zeptat na všechno. Jde o menšinu. Minorita společnosti je krásná, bohatá či chytrá. To je příroda.
Dnes s internetem a sociálními sítěmi se mnoho lidí odhalí. Vidíme, kolik je na světě idiotů. Mají iPhone a mají šanci se projevit.
Máme s chytrým telefonem druhý mozek v kapse…
To je pravda a lidským masám to dává možnost vyjádřit se téměř veřejně. To se stalo. A tak to je. Jinak, lidé se nemění. Hodně z nás je ošklivých, chudých, hloupých, antisemitských. Je to pořád stejné.
Chytré telefony jen změnily situaci. Lidé se mohou vyjadřovat veřejně. Když chcete některé lidi překvapit, jdete domů, svlíknete se do naha a pošlete jim video přes TikTok. Dřív to tak lehké nebylo.
Pro moji profesi je to velká změna, protože je dnes každý novinářem a fotografem…
Přesně tak, máte smůlu. Každý je chytrý jako rádio, každý z nás je exhibicionistou, ale většina z nás je stupidní. Když se zeptáte těch lidí, kteří provolávají „od řeky k moři, Palestina bude svobodná“, jakou řeku a jaké moře myslí, tak neví. A nikdy to nevěděli. Technologie umožňuje idiotům ukázat na veřejnosti svou opravdovou tvář. Mohou říct, co chtějí a ani nepřemýšlí o tom, že by se za některé výroky měli stydět.
Palestinsko-izraelský problém je jedno z největších témat současnosti. Každý má o něm nějaký názor...
A přitom je to tak jednoduché. Palestinci jsou nepřátelé Židů. Když nenávidíte Židy, milujete Palestince. Dnes se to téma stalo už takovým hitem, že většina lidí nepřemýšlí o umírajících Ukrajincích. Rusové je zabíjejí, Ukrajinci zabíjejí Rusy a tak dále. V Súdánu umírají lidé na ulicích každý den. Kvůli hladu, nenávisti… Ženy jsou znásilňovány… Kdo se o to stará. Všude v arabském světě umírají muslimové, a kdo se o ně stará? Nikdo! Kromě Palestinců.
Proč to tak je?
Je to lidská přirozenost. Nestaráme se o lidi, které neznáme.
Ale o palestinsko-izreaelském problému mluví skoro všichni…
Nicméně nikoho nezajímají problémy Palestinců. Většina světa nenávidí Židy, a proto miluje Palestince. Starají se o Palestince jen proto, že jsou nepřáteli Židů. Ostatně většina lidí ani neví, jak Palestinci vypadají. Byl jsem v Anglii, Skotsku, chodil po ulici a říkal, že jsem Ahmed z Palestiny. „Milujeme tě,“ říkali. Přitom jako Palestinec opravdu nevypadám.
Nezlobte se za tu drzost, ale vypadáte spíše jako někdo narozený v programu Lebensborn (Pramen života), tedy skoro čistý Árijec, Hitlerova vysněná rasa nadčlověka…
Jo, možná i tak. A to je ten problém. Mnoho lidí neví, jak Palestinci vypadají. Mnoho lidí ani neví, kde je Palestina. Po některých lidech jsem chtěl, aby mi na na chytrém telefonu ukázali, kde je Palestina. Věděla to jen hrstka. Chtěl jsem, aby mi ukázali Střední východ, nevěděli. Ptal jsem se, kde je Střední západ, což neexistuje, nevěděli. Nevěděli, že jsem si to zrovna vymyslel.
Proč jsou univerzity v západní Evropě a USA takovým semeništěm antisemitismu a propalestinského smýšlení?
Na univerzity chodí mladí lidé a ti vždy potřebují něco, za co mohou bojovat. Takže ok, budeme bojovat za Palestinu, protože je to proti Židům. Mají mnoho času, kamarády a vnímají většinové myšlenky. Pořád ten samý antisemitismus. Pracující lidé tolik času nemají. Musí makat.
Myslíte si, že je dnes antisemitismus silnější než třeba v době, kdy chtěl Adolf Hitler vybudovat svou třetí říši?
Během časů Hitlera se studenti zejména na německých univerzitách zdravili „Sieg Heil“. Ostatně to dělali i jejich profesoři. Není pravda, že na univerzitách studují chytří lidé. Většina studentů je hloupých. Strávil jsem na univerzitách dost času na to, abych to věděl.
Antisemitismus není ale jen výsadou mladé generace. Skoro, jakoby jste říkal, že svět je řízen samými debily…
Ano, protože většina z nás je hloupých. Na každý milion lidí připadá 995 000 blbů. To je fakt. Kolik tady máme Einsteinů? Moc ne! Pořád oslavujeme Alberta Einsteina, který je ale už sedmdesát let mrtvý. Opakuji, že chytří lidé nejsou většinou, ale vždy budou menšinou.
Strávil jsem v mládí na univerzitě patnáct let. Studoval jsem matematiku, literaturu, žurnalistiku. Většina spolužáků byla úplně hloupých. Nerozuměli skoro ničemu.
autor: Jan Rychetský