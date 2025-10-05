Gratulace Babišovi z celé Evropy. Slováci a Maďaři čekají posílení V4

„Pravda zvítězila! Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Vyhráli všichni, kromě bruselské elity.“ Vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš (ANO) obdržel gratulace ze zahraničí. Autoři blahopřejných komentářů konstatují, že Patrioti v Evropském parlamentu posílili. A očekávají obnovení V4.

Gratulace Babišovi z celé Evropy. Slováci a Maďaři čekají posílení V4
Parlamentní volby v České republice přinesly triumf hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše, které získalo přes 34 % hlasů a stalo se nejsilnější silou v Poslanecké sněmovně. Tento výsledek vyvolal širokou odezvu v zahraničí. Gratulace k vítězství přicházely hlavně ze sousedních zemí a od spojenců v Evropském parlamentu.

Blahopřejí Slováci i Maďaři

Mezi prvními, kdo Andreji Babišovi gratuloval k úspěchu ve volbách do Sněmovny, byl slovenský premiér Robert Fico, který mu telefonicky blahopřál a popřál úspěch při tvorbě nové vlády. Fico, dlouholetý ideový spojenec Babiše, zdůraznil očekávání, že dojde k obnovení blízkých vztahů mezi Prahou a Bratislavou, včetně spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4).

Také slovenský prezident Peter Pellegrini vyjádřil naději na rozvoj bilaterálních vztahů a posílení V4. „Gratulujeme našim českým přátelům! Srdečně blahopřeji lidu České republiky k úspěšným a skutečně demokratickým parlamentním volbám! Pevně věřím, že nová česká vláda bude i nadále posilovat úzké a bratrské slovensko-české vazby, kterých si vážíme, a prohlubovat naši spolupráci v rámci EU, NATO a mezi zeměmi V4 a S3,“ publikoval na síti X.

 

 

Další slovenští politici, jako ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a předseda SNS Andrej Danko, ocenili vítězství ANO jako projev odporu obyvatel Česka vůči cizím geopolitickým zájmům.

 

 

Danko očekává upevnění vzájemných vztahů po přerušení konzultací za vlády Petra Fialy.

 

 

Z Maďarska přišla rychlá reakce od premiéra Viktora Orbána, který na sociální síti X napsal: „Pravda zvítězila! Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratuluji, Andreji!“

 

 

Orbán, blízký Babišův spojenec v europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, vidí v tomto vítězství posílení společného bloku v EU.

Kinga Gálová, maďarská europoslankyně a místopředsedkyně frakce Fidesz v europarlamentu, zároveň první viceprezidentka skupiny Patrioti pro Evropu, pogratulovala jménem frakce k působivému volebnímu vítězství.

 

 

Hidvéghi Balázs, maďarský poslanec a náměstek ministra v kanceláři premiéra, spojenec Fideszu, napsal: „V České republice padlo historické vítězství! Triumf Andreje Babiše nejenže dodá obrovský impuls Patriotům, ale také V4 získá novou sílu. Vyhráli všichni, kromě bruselské elity. Vpřed, Andreji Babiši. Vpřed, Patrioti!“

 

 

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dodal, že se V4 brzy obnoví.

 

 

Gratulace z Itálie, Nizozemí i Francie

Italský vicepremiér Matteo Salvini, vůdce strany Liga a další člen frakce Patrioti pro Evropu, pogratuloval Babišovi na sociálních sítích a označil výsledek za potvrzení budoucnosti pro patrioty.

„Patrioti postupují napříč Evropou! Náš přítel Andrej Babiš, spojenec Ligy v EU, vyhrává volby v České republice, poráží levici (s rekordním minimem!) a připravuje se na vedení vlády, která se zaměří na boj proti nelegální imigraci, odmítání války a zastavení šílené politiky Bruselu. A vynikající výsledek i pro spojence Motoristů sobě, kteří neustále rostou. Společně vítězíme,“ uvedl na síti X.

 

 

Gratuloval také Geert Wilders, nizozemský politik, předseda pravicové Strany svobody (PVV). „Blahopřeji, můj drahý příteli! Posílíte Českou republiku. My – vlastenci – vítězíme po celé Evropě!“ napsal na síti X.

 

 

Podobně reagovala francouzská politička Marine Le Pen, šéfka Národního sdružení, která na X prohlásila, že po celé Evropě jsou vlastenecké strany volány k moci lidmi, kteří touží znovu získat svobodu a prosperitu.

 

 

„V České republice probíhá vlna podpory svobodného podnikání, ukončení sankčního environmentalismu a nekontrolované imigrace. Gratulujeme našemu spojenci Andreji Babišovi, jehož hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách!“ napsal Jordan Bardella, expředseda Národního sdružení a poslanec Evropského parlamentu.

 

 

Blahopřeje i Santiago Abascal, španělský pravicový politik, zakladatel a předseda strany Vox. „Dobré zprávy pro Evropu. Globalismus ustupuje a vlastenci nastupují. Gratuluji Andreji Babišovi k jasnému vítězství a gratuluji českému lidu k tomu, že si zvolil cestu svobody, bezpečnosti a prosperity,“ zveřejnil na síti X.

 

 

Frakce Patrioti pro Evropu jako celek publikovala na X gratulaci: „Gratulujeme našemu příteli k obrovskému volebnímu vítězství v České republice! Obrovská čísla – budoucnost patří Patriotům!“

 

 

