Gratulace Babišovi z celé Evropy. Slováci a Maďaři čekají posílení V4

Parlamentní volby v České republice přinesly triumf hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše, které získalo přes 34 % hlasů a stalo se nejsilnější silou v Poslanecké sněmovně. Tento výsledek vyvolal širokou odezvu v zahraničí. Gratulace k vítězství přicházely hlavně ze sousedních zemí a od spojenců v Evropském parlamentu.
Blahopřejí Slováci i Maďaři
Mezi prvními, kdo Andreji Babišovi gratuloval k úspěchu ve volbách do Sněmovny, byl slovenský premiér Robert Fico, který mu telefonicky blahopřál a popřál úspěch při tvorbě nové vlády. Fico, dlouholetý ideový spojenec Babiše, zdůraznil očekávání, že dojde k obnovení blízkých vztahů mezi Prahou a Bratislavou, včetně spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4).
Také slovenský prezident Peter Pellegrini vyjádřil naději na rozvoj bilaterálních vztahů a posílení V4. „Gratulujeme našim českým přátelům! Srdečně blahopřeji lidu České republiky k úspěšným a skutečně demokratickým parlamentním volbám! Pevně věřím, že nová česká vláda bude i nadále posilovat úzké a bratrské slovensko-české vazby, kterých si vážíme, a prohlubovat naši spolupráci v rámci EU, NATO a mezi zeměmi V4 a S3,“ publikoval na síti X.
???? Congratulations to our Czech friends! ????— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) October 4, 2025
I warmly congratulate the people of the Czech Republic on the successful and truly democratic parliamentary elections! ??
I firmly believe the new Czech government will continue to strengthen the close and brotherly ????–???? ties we…
Další slovenští politici, jako ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a předseda SNS Andrej Danko, ocenili vítězství ANO jako projev odporu obyvatel Česka vůči cizím geopolitickým zájmům.
Gratulujem Andrejovi Babišovi k silnému volebnému víťazstvu. Česi dali najavo, že chcú politikov, ktorí hája záujmy svojho národa, nie cudzie geopolitické záujmy.— Matúš Šutaj Eštok (@EstokSutaj) October 4, 2025
Danko očekává upevnění vzájemných vztahů po přerušení konzultací za vlády Petra Fialy.
Česko potrebuje zmenu. Úprimne gratulujem v mene SNS.#sns #andrejdanko #aktualne #politika #česko #volby #gratulujem pic.twitter.com/pzj3pLtcUM— Andrej Danko (@AndrejDanko6) October 4, 2025
Z Maďarska přišla rychlá reakce od premiéra Viktora Orbána, který na sociální síti X napsal: „Pravda zvítězila! Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratuluji, Andreji!“
Truth has prevailed! @AndrejBabis has won the Czech parliamentary elections with a convincing lead. A big step for the Czech Republic, good news for Europe. Congratulations, Andrej! pic.twitter.com/jyqU5EVqc6— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 4, 2025
Orbán, blízký Babišův spojenec v europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, vidí v tomto vítězství posílení společného bloku v EU.
Kinga Gálová, maďarská europoslankyně a místopředsedkyně frakce Fidesz v europarlamentu, zároveň první viceprezidentka skupiny Patrioti pro Evropu, pogratulovala jménem frakce k působivému volebnímu vítězství.
?? Congratulations to @AndrejBabis and ANO on their impressive election victory. A huge win for the Czech people, for the Patriots and for common sense in Europe.— Kinga Gál (@_KingaGal) October 4, 2025
Proud to congratulate you on behalf of the @PatriotsEP. pic.twitter.com/7qsDOn8CgL
Hidvéghi Balázs, maďarský poslanec a náměstek ministra v kanceláři premiéra, spojenec Fideszu, napsal: „V České republice padlo historické vítězství! Triumf Andreje Babiše nejenže dodá obrovský impuls Patriotům, ale také V4 získá novou sílu. Vyhráli všichni, kromě bruselské elity. Vpřed, Andreji Babiši. Vpřed, Patrioti!“
A historic victory was achieved today in the Czech Republic! Andrej Babiš’s triumph will not only give huge momentum to the Patriots, but the V4 will also gain new strength. Today, everyone in Europe won, except for the Brussels elite. Go, Andrej Babiš. Go, Patriots! ???? pic.twitter.com/H53pGwVBjL— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) October 4, 2025
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dodal, že se V4 brzy obnoví.
Bravo, @AndrejBabis ????????— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 4, 2025
Another patriotic government in Central Europe! The V4 cooperation will soon be revived! pic.twitter.com/DYhkWtRQQs
Gratulace z Itálie, Nizozemí i Francie
Italský vicepremiér Matteo Salvini, vůdce strany Liga a další člen frakce Patrioti pro Evropu, pogratuloval Babišovi na sociálních sítích a označil výsledek za potvrzení budoucnosti pro patrioty.
„Patrioti postupují napříč Evropou! Náš přítel Andrej Babiš, spojenec Ligy v EU, vyhrává volby v České republice, poráží levici (s rekordním minimem!) a připravuje se na vedení vlády, která se zaměří na boj proti nelegální imigraci, odmítání války a zastavení šílené politiky Bruselu. A vynikající výsledek i pro spojence Motoristů sobě, kteří neustále rostou. Společně vítězíme,“ uvedl na síti X.
Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che metterà al centro il contrasto all’immigrazione clandestina, il no…— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 4, 2025
Gratuloval také Geert Wilders, nizozemský politik, předseda pravicové Strany svobody (PVV). „Blahopřeji, můj drahý příteli! Posílíte Českou republiku. My – vlastenci – vítězíme po celé Evropě!“ napsal na síti X.
Congratulations my dear friend @AndrejBabis!— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 4, 2025
You will make the Czech Republic stronger.
We - patriots - are winning all over Europe! ??#CzechElections pic.twitter.com/o53PiiOZCi
Podobně reagovala francouzská politička Marine Le Pen, šéfka Národního sdružení, která na X prohlásila, že po celé Evropě jsou vlastenecké strany volány k moci lidmi, kteří touží znovu získat svobodu a prosperitu.
Toutes mes félicitations à @AndrejBabis et au parti ANO qui arrivent largement en tête des élections législatives en République Tchèque. Partout en Europe, les partis patriotes sont appelés au pouvoir par les peuples, désireux de retrouver leur liberté et leur prospérité !— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 4, 2025
„V České republice probíhá vlna podpory svobodného podnikání, ukončení sankčního environmentalismu a nekontrolované imigrace. Gratulujeme našemu spojenci Andreji Babišovi, jehož hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách!“ napsal Jordan Bardella, expředseda Národního sdružení a poslanec Evropského parlamentu.
En République tchèque, c'est un raz-de-marée en faveur de la liberté d'entreprise, pour mettre fin à l'écologie punitive, contre l'immigration incontrôlée.— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 4, 2025
Félicitations à notre allié @AndrejBabis, dont le mouvement ANO arrive très largement en tête des élections législatives !
Blahopřeje i Santiago Abascal, španělský pravicový politik, zakladatel a předseda strany Vox. „Dobré zprávy pro Evropu. Globalismus ustupuje a vlastenci nastupují. Gratuluji Andreji Babišovi k jasnému vítězství a gratuluji českému lidu k tomu, že si zvolil cestu svobody, bezpečnosti a prosperity,“ zveřejnil na síti X.
Hay una buena noticia en Europa. El globalismo retrocede y los patriotas avanzan.— Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) October 4, 2025
Enhorabuena a @AndrejBabis por su clara victoria y felicidades al pueblo checo por escoger el camino de la libertad, la seguridad y la prosperidad.#Patriots @PatriotsEU pic.twitter.com/sGJdMqVFwH
Frakce Patrioti pro Evropu jako celek publikovala na X gratulaci: „Gratulujeme našemu příteli k obrovskému volebnímu vítězství v České republice! Obrovská čísla – budoucnost patří Patriotům!“
Congratulations to our friend @AndrejBabis on the huge electoral victory in the Czech Republic! ???? Tremendous numbers — the future belongs to the Patriots! pic.twitter.com/iqy1ouRYbj— Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 4, 2025
autor: Naďa Borská