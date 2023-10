Greta dostala další pokutu za blokády. Na naší straně je morálka a věda, vzkázala

reklama

Greta Thunbergová dostala svou druhou soudní pokutu za neuposlechnutí policejních pokynů při jednom z mnoha protestů proti klimatickým změnám. U okresního soudu ve švédském Malmö dostala pokutu 4500 švédských korun (9500 korun českých). Je to již druhá pokuta pro Thunbergovou, která byla v červenci za podobný přestupek pokutována částkou 2500 švédských korun (5300 korun českých).

Nynější pokuta přišla za účast na červencovém protestu u ropného terminálu v Malmö. Aktivisté z hnutí Reclaim the Future dočasně zablokovali přístup do zařízení tím, že si sedli. Později byli odvedeni policií. Thunbergová byla obviněna z neposlušnosti vůči orgánům činným v trestním řízení za to, že odmítla uposlechnout policii, která ji vyzvala, aby místo opustila. Poté byla odvlečena dvěma uniformovanými policisty.

Dvacetiletá Thunbergová se ke skutkům přiznala, ale vinu popřela s tím, že boj proti fosilnímu průmyslu byl formou sebeobrany před existenční a globální hrozbou klimatické krize. „Na naší straně je věda a na naší straně je morálka. Nic na světě to nemůže změnit, a tak to také je. Jsem připravena jednat i nadále, i když to povede k dalším rozsudkům,“ řekla po vynesení rozsudku podle informací serveru euronews.com.

Dnes má Thunbergová odcestovat do sousedního Norska, kde se zúčastní protestu s aktivisty, včetně domorodých Sámů. Ti protestují proti větrné farmě se 151 turbínami a chtějí ji odstranit, protože podle nich ohrožuje způsob života pastevců sobů. Aktivisté tvrdí, že přechod na zelenou energii by neměl být na úkor práv původních obyvatel. Před dvěma lety norský Nejvyšší soud rozhodl, že výstavba turbín porušila práva Sámů, kteří po staletí využívají tuto půdu k chovu sobů. Norská vláda však zatím nemá v plánu větrnou farmu odstranit.

