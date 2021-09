Hamáček se tvrdě pustil do Šlachty: Všechno by řešil jen pendrekem, nic jiného jsem od něj neslyšel

I přes mnohé spory uvnitř současného kabinetu by si povolební jednání o sestavení vlády s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše (ANO) dokázal předseda sociálních demokratů Jan Hamáček představit. Problémem má být pro ČSSD několik jiných stran. Tvrdě to od Hamáčka schytala zejména Šlachtova Přísaha. V rozhovoru pro SeznamZprávy.cz nastínil taktéž možnost, že by Babiše v premiérské funkci nahradil jiný člen ANO.

„Držet“ Babiše v pozici premiéra prý ČSSD musela. „Jasně, Babiše jsme drželi v pozici premiéra, ale nebyla jiná alternativa. Respektive další varianta byla, že k tomu pustíme Okamuru,“ vysvětloval lídr sociálních demokratů.



Do vlády s Babišem by prý šel znovu. „S Andrejem Babišem bych klidně znovu jednal, to není trestný čin,“ řekl, podle něj je ale stále dost možné, že Babiš už po volbách znovu premiérem nebude.



Premiérem by prý mohl být někdo jiný z ANO, Hamáček ukazuje například na ministra průmyslu, dopravy a obchodu. „Dovedu si představit, že Andrej Babiš usoudí, že to není pro něj, objeví se Karel Havlíček a u jeho dveří bude fronta zájemců z pravicových koalic,“ nastínil Hamáček. Jan Hamáček ČSSD



Co jej na vládní spolupráci nejvíce mrzí, je, že nedokázal dostatečně vloni přesvědčit ministerského předsedu, aby zpřísnil covidové restrikce. „Asi nejvíc lituji toho, že se mi koncem roku nepodařilo přesvědčit premiéra, aby ta opatření přišla dřív, a byla z toho druhá vlna,“ přemítá Hamáček. Když se on sám na vládě snažil prosadit zpřísnění opatření, bylo mu prý řečeno, že se má věnovat situaci na České poště.



I přesto, že jej koaliční ANO neposlechlo, míní, že ČSSD nepovažovala za vhodné spory vyústit ve vládní krizi, jelikož panoval nouzový stav.



Kromě hnutí ANO po volbách podle něj půjde o nové vládě jednat i s dalšími politickými silami. Sněmovna podle Hamáčka bude po volebním klání mnohem pestrobarevnější, než si nyní veřejnost představuje. Nastínil, že by totiž mohli jednat nynější koalice i samostatně.



Zatímco ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, jež vede kandidátku ČSSD v Praze, je zděšena zejména z toho, že by sociální demokraté byli ve vládě s ODS, Hamáček považuje za problémové jiné strany. Jednal by prý s kýmkoliv kromě SPD, Trikolóry, Přísahy a Lubomíra Volného. PhDr. Matěj Stropnický



Přísaha je podle něj akorát strana kandidující za účelem vendety Roberta Šlachty, kterému prý vadí, že jej Petr Nečas ani Andrej Babiš nejmenovali policejním prezidentem. Robert Šlachta si tak nyní prý vyřizuje účty s těmi, kdo mu „zkazili životní sen být policejním prezidentem“. „Od Šlachty jsem neslyšel nic, jen jak to řešit policejně pendrekem nebo na někoho vytáhnout pistoli, ale daně pendrekem neumlátíte,“ pustil se do bývalého policisty.



A došlo i na nejviditelnější tváře jeho strany – tedy „hustou dvojku“, jak se prezentuje Maláčová s dvojkou pražské kandidátky Matějem Stropnickým. Právě Stropnického prý v Praze chtěl on sám. „Matěj Stropnický se za celou tu dobu, co ho znám, názorově nikam neposunul, je to levičák,“ hodnotil své rozhodnutí. Psali jsme: Obchodník se smrtí Fiala. Že mlčel, když mohl konat?! Po debatě Primy se zvedl informovaný muž „Oni kradli! Kde je Bartoš?“ Babiš na Primě vytáhl peníze. Padla sprostá slova VIDEO Tajemný muž Hamáček: Nepustíme sem nikoho, kdo nebude dodržovat naše pravidla! ČSSD mimo Sněmovnu, ve Sněmovně, s kým vládnout, s kým ne... Hamáček odhalil alternativy

