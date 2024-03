Hamás zopakuje masakr jako v Izraeli. Biden rozhodne, varuje známý americký právník

Tragickou realitou dneška je, že Hamás – alespoň podle jeho vlastní definice – nyní vítězí. Světové mínění se totiž obrátilo proti Izraeli, zejména mezi mladými lidmi. To způsobilo rozkol ve vztazích Izraele s USA a proti Izraeli se obrátily také Mezinárodní soudní dvůr a Organizace spojených národů. V komentáři pro think-tank Gatestone Institute na to upozorňuje jeho spolupracovník Alan M. Dershowitz. Je přesvědčen také o tom, že pokud Bidenova administrativa nezmění svůj kurs a nepodpoří Izrael v dosažení jeho legitimního vojenského cíle porazit Hamás, terorismus zvítězí a civilizace prohraje.

Gatestone Institute v New Yorku je think-tank, který informuje veřejnost především o tom, čemu se mainstream vyhýbá. Autorem následujícího textu, který vyšel 18. února 2024 v anglickém originále, je Alan M. Dershowitz, emeritní držitel profesury Felixe Frankfurtera na Harvard Law School, autor knihy War Against the Jews: How to End Hamas Barbarism a spolupracovník Gatestone Institute. Pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložili Libor Popovský a Helena Kolínská a ParlamentníListy.cz ho zveřejňují v úplném znění.

Co se stane, když Hamásu dovolíme vyhrát tuto válku? Když Hamásu dovolíme dosáhnout toho, čeho chtěl dosáhnout vražděním, únosy a znásilňováním? Co se stane, když oběti jeho zvěrstev – lid Izraele a všechny země bojující proti terorismu – prohrají? Co se stane, když budou vyhlídky na mír v regionu a ve svobodném světě vážně oslabeny? Co se stane, když bude vztah mezi USA a Izraelem narušen a svět ztratí důvěru v USA jako garanta svobody?

Povzbuzený Hamás zopakuje barbarský útok ze 7. října

Vypadá to, že Bidenova administrativa odmění palestinské teroristy jednostranným uznáním Palestinského státu, který se samozřejmě rychle zmilitarizuje. Neschopnost Prozatímních jednotek OSN v Libanonu (UNIFIL) udržet mír v jižním Libanonu a selhání Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) v boji proti terorismu v Pásmu Gazy velí k opatrnosti.

Pokud toto bude výsledkem současné války, tak to jen Hamás povzbudí, aby zopakoval – a Hamás slíbil, že to „udělá znovu a znovu“ – svůj barbarský útok ze 7. října 2023, a to nejen v Izraeli, ale i v dalších zemích Západu, včetně té naší. Nakonec proč ne? Pokud se takový zločin vyplatí, tak jej Hamás zopakuje. To je jeden z důvodů, proč trestáme zločiny. Prezident Joe Biden řekl totéž o ruských zločinech na Ukrajině. Správně varoval, že pokud Putinovi dovolíme těžit z jeho útoku na Ukrajinu, tak jej tím povzbudíme k útoku na další státy. V tom měl Biden pravdu. Proč ale neřekl totéž o Hamásu? Proč se snaží zabránit Izraeli porazit Hamás? Má strach ze ztráty hlasů krajně levicových protiizraelských Demokratů?

Naslouchat protiizraelským voličům je morálně špatně

Biden ignoruje – a správně – proputinovské voliče, ale naslouchá protiizraelským voličům. Proč kapituluje před vyhrůžkami krajně levicového křídla Demokratické strany? Je to špatné nejen morálně a diplomaticky, je to hloupé i politicky. Tito extremističtí protiizraelští fanatici nerozhodnou výsledek prezidentských voleb v roce 2024. Rozhodnou ho centrističtí voliči, jako jsou ti, kteří nedávno zvolili Thomase Souzziho v doplňovacích volbách v newyorském 3. okrsku do Sněmovny reprezentantů. A centrističtí voliči podporují Izrael proti Hamásu.

Psali jsme: Věta, kterou Řehka pronést nemusel. Zbořil ukázal, jak generál trumfnul Černochovou David Bohbot: Je válka Izraele s Hamásem předobrazem budoucnosti Evropy? Izraelská genocida? Tribunál v Haagu se vyjádřil „Obrana demokracie Bidenovi škodí.“ Vyšlo tam, kde obvykle chtějí válku

Protiizraelští levičáci nebudou volit Trumpa, který je více proizraelský než Biden. A ani zřejmě nezůstanou v den voleb doma, protože by tím pomohli Trumpovi. Centrističtí voliči budou ovšem dost pravděpodobně hlasovat proti Bidenovi, pokud budou mít dojem, že je zavázán radikální levicové úderce v Kongresu označované v USA jako The Squad a ostatním protiamerickým woke extremistům.

Nelze přijímat zkreslená čísla zveřejňovaná Hamásem

Vnitropolitické volební důsledky Bidenovy slábnoucí podpory Izraele jsou závažné, mezinárodní důsledky jsou však ještě mnohem závažnější. Pokud bude Izraeli zabráněno porazit Hamás a rozložit jeho vojenské schopnosti, bude svět mnohem méně bezpečný. Biden zde, zdá se, používá dvojí metr. Vítězství Ruska je pro něj nepřijatelné, ale vítězství Hamásu, je, zdá se, ochoten tolerovat. Tento jeho postoj je z hlediska racionální americké politiky i základní slušnosti nevysvětlitelný.

Biden musí být porážce Hamásu oddaný stejně, jako je oddaný porážce Ruska. Takto se však nyní nechová. Místo toho se zaměřuje na počet mrtvých civilistů v Pásmu Gazy. A my přitom vůbec netušíme, jak mnoho je mezi válečnými obětmi nevinných civilistů a kdo z nich byl teroristou nebo pomocníkem Hamásu. Nemáme ponětí, jak mnoho obětí sloužilo Hamásu jako lidské štíty a jak mnoho jich bylo Hamásem zabito špatně odpálenými raketami z Pásma Gazy. Nemůžeme jednoduše přijímat zkreslená čísla zveřejňovaná propagandisty Hamásu, kteří se již zdiskreditovali vydáváním nepravdivých informací a byli přistiženi při tom, jak střílejí na vlastní spoluobčany, aby jim zabránili odejít do bezpečí do jižní části Pásma Gazy, k čemuž je vyzývala izraelská armáda.

Světové mínění se obrátilo proti Izraeli, zejména mezi mladými

Izrael dělá pro snížení civilních obětí vše, co je v jeho silách, zatímco Hamás se snaží počet civilních obětí na obou stranách naopak zvýšit. Americká politika by se měla spíše snažit pomoci Izraeli porazit Hamás a zabránit opakování a šíření jeho terorismu namířenému proti civilistům, než pomáhat Hamásu zvítězit házením klacků pod nohy Izraeli.

Tragickou realitou dneška je, že Hamás – alespoň podle jeho vlastní definice – nyní vítězí. Světové mínění se totiž obrátilo proti Izraeli, zejména mezi mladými lidmi. To způsobilo rozkol ve vztazích Izraele s USA a proti Izraeli se obrátily také Mezinárodní soudní dvůr a Organizace spojených národů. Poškodilo to vyhlídky na uzavření mírové smlouvy se Saúdskou Arábií. Došlo k narušení vztahů mezi Izraelem a jeho sousedy. Podpora Hamásu mezi Palestinci na Západním břehu Jordánu náramně vzrostla.

Pokud Bidenova administrativa nezmění kurs, terorismus zvítězí

Náklady spojené s touto válkou jsou vysoké, ale většinu nákladů nesou palestinští civilisté a obyčejní Izraelci. Hamás oběti mezi Palestinci nikdy nezajímaly – ačkoliv na ochranu svých vlastních bojovníků vybudoval rozsáhlou síť tunelů, tak civilistům úkryt nikdy neposkytoval. Škody způsobené Gazanům, které tak znepokojují světovou veřejnost, Hamás vůbec nezajímají.

Pokud Bidenova administrativa nezmění svůj kurs a nepodpoří Izrael v dosažení jeho legitimního vojenského cíle porazit Hamás, tak terorismus zvítězí a civilizace prohraje.

