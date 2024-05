Hašek a další sportovec: Sport je politika, Rusy z olympiády ven

reklama

Vavřinec Hradilek je znám tím, že říká to, co si myslí, poměrně nahlas. Myšleno názory na politiku. „Není to tak, že bych potřeboval jakoby honit tím nějakou popularitu nebo nějakej jako takovej ten fame, jak se říká, jako lajky a nelajky, ale spíš v okamžiku, když cejtím, že jako se k tomu mám prostor vyjádřit a přijde mi ta věc důležitá k nějakýmu jakoby přesvědčení a utvrzení jako tý mý bubliny v tom, že prostě to řeknu já, tak pro ty lidi to je asi důležitý, protože, a to nejsem jenom já, ale to jakoby několik dalších lidí z veřejnýho života, který, ačkoliv nejsou třeba vyloženě politici nebo politologové, ale prostě ten názor přece můžou mít. Každý může mít názor, samozřejmě, ale je to jakoby taková ta tenká linie. Já se snažím samozřejmě úplně ten základní princip a nevymýšlet si a říkat věci, který si myslím, že jsou pravda,“ poznamenal Hradilek v rozhovoru s Čestmírem Strakatým. Heslo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí měl v minulosti dokonce napsané na svém kajaku.

„Myslím si, že by tam prostě ti Rusové a Bělorusové teď být neměli. Sport nepatří do politiky, to je fráze, kterou používají lidi, který to se sportem úplně vážně nemyslej. Nějaký náznak třeba od bafuňářů různých byl, ať jako nekritizuju třeba Miloše Zemana. Stojí mi za to žít ve svobodný zemi, ano. Takže mi za to stojí,“ shrnul následně svůj aktuální postoj k politice Hradilek.

„Válečný agresor míří na letní olympijské hry v Paříži. Apelujeme na české politiky a političky, aby veřejně deklarovali, že se olympiády nezúčastní, a dali tak jasně najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru. Podepište výzvu Nepodpořím LOH,“ vyzývá NESEHNUTÍ na svém twitterovém profilu.

„Bohužel MOV do teď na ruské sportovce totálně kašlal! Nedal jim šanci oficiálně odsoudit ruskou válku a ruské zločiny. Nesnažil se pro ně vytvořit uprchlický tým jako pro mnohé africké země v minulosti. Za současných pravidel budou OH reklamou na válku a to bude stát spoustu životů,“ poznamenal k tomu bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

„Všichni to vědí (i když mnozí sobě lžou, že ne), že jakékoli veřejné vystupování (tedy i sport) je součást politiky, a tedy každá země ho využívá ke svým cílům. V případě Ruska a Běloruska je to bohužel válka a zločiny. Proto např. kvůli letošní olympiádě zemře hodně lidí. Chceme to dopustit?“ zeptal se dále Hašek k videu, na němž Alexandr Lukašenko povzbuzuje Bělorusy, kteří se zúčastní olympiády v Paříži.

