Havlíček před jednáním o balíčku vzkazuje vládě: Nikdo s nám nebude vydrbávat

Od zítřka se budou poslanci přít o změny v důchodech a o konsolidační úsporný balíček, s nímž nesouhlasí opozice a bude klást odpor přijetí balíčku v podobě navržené vládou. Stínový premiér Karel Havlíček z ANO v rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedl, že opozice musí být důrazná. Zostra se pustil do ministra Josefa Síkely (za STAN) a ministra Zbyňka Stanjury (ODS) za to, co převádí na plénu Sněmovny.

Podle Havlíčka obstrukce záleží i na tom, kdo je na druhé straně. A opřel se do ministra průmyslu a obchodu Síkely a ministra Stanjury, s nimiž podle něj nelze jednat. „Jsou lidi, kteří jsou totálně přezíraví a arogantní, třeba jako ministr Jozef Síkela. On je totální typ arogantního bankéře, který tam přišel a který si myslí, že zná všechno, od všeho má klíče, nikdo mu nebude radit a žije v přesvědčení, že to dělá nejlépe. S ním vztah nenajdu a nemůže očekávat sebemenší vstřícnost, budeme zcela nekompromisní.

To je vždy základ všech konců, pokud člověk má pocit, že neudělá nikde žádnou chybu. Také proto si nenašel vztah s úřadem, také proto ho ve vládě nikdo nebere příliš vážně, dokonce mu vzali přípravu klíčových energetických opatření, kterou si musel pod sebe přetáhnout pan premiér. To kdyby mi udělal premiér, tak položím klíčky a do hodiny končím. Popravdě řečeno, podobné je to třeba i u ministra financí Zbyňka Stanjury,“ uvedl v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

„Nikdo s námi nebude vydrbávat, jsme největší stranou v Česku. Hájíme zájmy možná dvou milionů lidí,“ zdůraznil.

Sněmovna podle něj dává smysl i v tom, že tam musí být opozice velmi důrazná. „Jinak by to bylo jen o tom, že má vláda 108 nebo 109 hlasů a my bychom tam vůbec nemuseli chodit, protože by si všechno protlačili,“ uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu.

Připomněl, že důraz opozice se kolikrát setkal s úspěchem. „Když jsme důrazní – ano, někdy zdržujeme –, tak jsou i věci, které se nám díky tomu podaří. Příkladem je třeba stavební zákon, podle vaší rétoriky jsme ho obstruovali, neříkali jsme tam sice nesmysly, ale prodlužovali jsme to a nechtěli jsme, aby prošel. Vyhrotili jsme to, ale zafungovalo to. Všichni si s chladnou hlavou sedli za stůl a řekli si, že buď se budeme rok trápit, nebo najdeme kompromis,“ dodal.

