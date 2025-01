Havlíček rozebral divnou muniční iniciativu pro Ukrajinu. Už si všímají i v Německu

Pořad Partie CNN Prima News, moderovaný Terezií Tománkovou, odstartoval zveřejním výzkumu analytického ústavu STEM, podle kterého má stále nejvyšší volební preference hnutí ANO se 34,9 procenty hlasů. Na druhém místě by stejně jako v předchozích odhadech skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a na třetím hnutí STAN. Do Sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD a uskupení Stačilo!. Naopak těsně pod pětiprocentní hranicí, kterou je nutné překonat pro vstup do Sněmovny, by skončili Motoristé. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 88% Nezávidím 8% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9869 lidí

ANO nadále udržuje výrazný náskok před koalicí Spolu. V současnosti je mezi nimi rozdíl více než 16 procent. Roste podpora hnutí STAN, které by aktuálně získalo 11,1 procent hlasů.

„Model je velmi podobný první a druhé vlně. Kdybychom měli najít nějaký trend, který se zatím zdá být, tak je to mírný a pozvolný růst hnutí STAN, které od první vlny nabralo přes jeden procentní bod zisku,“ vylíčil pro CNN Prima News analytik STEM Martin Kratochvíl.

Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda hnutí ANO, výsledky průzkumu okomentoval tak, že v ANO přesto zůstávají nespokojeni sami se sebou a mobilizují.

Výborný: Jsme transparentní

Moderátorka Tománková uvedla, že samotné KDU-ČSL se příliš nedaří. Podle Marka Výborného, předsedy KDU-ČSL a ministra zemědělství, je však důležité, že jeho strana v rámci koalice Spolu splnila, co měla.

„Důležité je také to, co voličům nabízíme, a že jsme předvídatelní, což se o hnutí ANO, které nemůže do budoucna jednoznačně vyloučit spolupráci s komunisty či s jinými extrémisty, jako je SPD, říct nedá,“ řekl Výborný.

Dále zdůraznil, že Spolu je uskupení tří demokratických stran a není rozhodující, která z nich bude mít kolik míst na kandidátce. „V některých krajích je více osobností z jedné strany, v dalších zase z jiné. Nabídneme lidem to nejlepší, co máme, např. KDU-ČSL je úspěšná v Jihomoravském kraji. Naším soupeřem nejsou koaliční strany, ale hnutí ANO,“ zdůraznil Výborný.

Havlíček: Stavíme na programu

Opozičnímu politikovi Havlíčkovi se nelíbí, že koalice Spolu podle něj staví vládnutí na tom, koho chtějí a nechtějí, tedy na principu nenávisti. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20855 lidí

„Ukázalo se, že projekt Spolu je na jedno použití a KDU-ČSL se kvůli němu stala stranou, kterou dnes nikdo nezná. My jako hnutí ANO chceme vládu postavit na programu,“ zdůraznil Havlíček.

Klesá výkonnost českých firem

Moderátorka Tománková otevřela další část debaty otázkou na vývoj české ekonomiky. Připomněla, že 51 firem oznámilo propouštění, o práci tak má přijít 5,5 tisíc lidí.

Člen současné vlády Výborný v tom nevidí dramatický problém. „Poptávka je obrovská, osm až deset tisíc pracovníků chybí,“ řekl ministr.

Opoziční politik Havlíček považuje za zásadní problém, že klesá výkonnost českých firem, což se projevuje mimo jiné na nízkém výběru daní. Dalším problémem jsou vysoké ceny energií, které patří k nejvyšším v Evropské unii.

„Firmy neinvestují, odcházejí do zahraničí. EU má čtyřnásobně až šestinásobně vyšší ceny energií než USA. A Česká republika ještě vyšší, než je průměr EU. Kvůli tomu chybí příjmy, hospodářský růst je katastrofální,“ řekl Havlíček.

Spory kolem cen energií a inflace

V otázce cen energií se oba politici neshodli. Výborný má za to, že ceny energií se pohybují kolem průměru EU. Německo a Irsko mají podle něj ceny ještě vyšší než ČR.

„Inflaci jsme zdědili po předchozí vládě,“ řekl Výborný.

„Když jsme vám to předávali, byla inflace na průměru EU,“ ohradil se Havlíček.

Také moderátorka Tománková připomněla, že když Babišova vláda končila, byla inflace šestiprocentní.

„Samozřejmě že inflace nejde nahoru ze dne na den. Vysoká inflace byla důsledkem nezodpovědnosti předchozí vlády,“ stál si ministr Výborný na svém.

Současná vláda podle něj pro letošní rok naplánovala vysoké investice, které se mají stát motorem ekonomického růstu.

Emisní povolenky pro domácnosti zrušíme

Potom si politici ze dvou protichůdných táborů vzájemně vyčítali, kdo může za přijetí „zelené politiky“.

„Je rozdíl mezi rámcem a konkrétním opatřením. Náš předseda Andrej Babiš rámcově přistoupil ke Green Dealu a nebýt ČR a Polska, dopadlo by to ještě hůř. Byla to současná vláda, kdo za českého předsednictví EU přistoupil k rozšíření emisních povolenek pro domácnosti,“ řekl Havlíček.

Oba politici se pak shodli, že zavedení emisních povolenek pro domácnosti hodlají zrušit. Mají za to, že Evropa musí zůstat konkurenceschopná.

„Chceme rozumné ekologické kroky, které planetě pomůžou,“ zdůraznil Havlíček.

„Termín Green Deal byl zprofanován. Na péči o klima rezignovat nemůžeme, připomeňme si loňské povodně nebo dubnové mrazy, ale opatření musejí být vyvážená,“ souhlasil Výborný.

Válka na Ukrajině

Jablkem sváru se stalo prohlášení Karla Havlíčka týkající se případného ukončení muniční iniciativy pro Ukrajinu. Ministr Výborný uvedl, že Havlíček se tak stal hvězdou ruských médií.

„Neřídím se tím, co je v ruských médiích. Ukrajinu podporujeme, ale to neznamená, že budeme souhlasit úplně se vším, co navrhuje vláda nebo Evropská komise. Zpochybnili jsme muniční iniciativu, co se týká kvality a transparentnosti. Proč tento proces nekoordinujeme na úrovni NATO?“ ptal se opoziční politik Havlíček. A dodal: „Jestliže chceme Ukrajině pomoci, je třeba vyvinout maximální úsilí, aby se válka ukončila.“

Moderátorka uvedla, že také německý tisk řešil, že muniční iniciativa je neprůhledná a předražená, a zeptala se Výborného, zda by vláda neměla projekt veřejnosti lépe vysvětlit.

„Nedomnívám se, že by to bylo netransparentní,“ ohradil se ministr Výborný. „Naše vláda stojí jasně za Ukrajinou, na rozdíl od pana Havlíčka, který je teď nejpopulárnější v Rusku.“

„Jedni o nás říkají, že jsme proruští, jiní proukrajinští. Ale my jsme pročeští. Ukrajinu podporujeme v rámci solidarity, máme jasnou a realistickou pozici. Situace na Ukrajině začíná být tragická. Když bude válka pokračovat, ještě se zhorší. Mrzí mě, že EU nehraje důležitou roli v problematice ukončení války,“ zdůraznil Havlíček.

Ministr Výborný mu však oponoval: „Mír by museli chtít oba, ale Moskva nechce. A podobné výroky jako ten o ukončení muniční iniciativy jen nahrávají Rusku.“

