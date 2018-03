Havlistická svoloč, agresivní NATO, bratři Rusové, píše pracovník Ministerstva obrany. Ivan Gabal: Cvok a blázen, k psychiatrovi

Rusové jsou bratři, kteří v roce 1968 zabránili puči v Československu. NATO je agresivní pakt. To nejsou slova nějakého ruského trolla. Server Aktuálně.cz tvrdí, že tyto a další podobné názory šíří po sociálních sítích jeden ze zaměstnanců Ministerstva obrany ČR. Někdejší lidovecký poslanec Ivan Gabal má za to, že šiřitel takovýchto názorů může být cvok a blázen.

Pan Lubomír Č. má za to, že NATO je agresivní pakt a Sověti udělali v roce 1968 takřka to nejlepší co mohli, když poslali do Československa své tanky, aby zabránili hrozícímu puči. Podobné názory se na sociálních sítích či v diskusích pod články objevují často. U Lubomíra Č. je však třeba věnovat tomu větší pozornost. Je to totiž civilní zaměstnanec českého Ministerstva obrany. Stará se o kybernetickou ochranu počítačů, ve kterých jsou k vidění i důležité dokumenty již zmíněné Severoatlantické aliance.

Lubomír Č. je absolventem Vojenské akademie, kterou absolvoval v roce 1992. Na sociálních sítích se pohybuje ve skupině „Československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO“. Členové této skupiny se netají svým odporem k NATO a příklonem k současnému Rusku. Mají dokonce za to, že se blíží válka mezi NATO a Ruskem a v této válce chtějí stát na straně Ruska, tedy i proti své vlasti jako členské zemi NATO. Členové skupiny však současně přísahají věrnost své zemi a vzájemně se ujišťují, že jsou velcí vlastenci.

„Až dnes, kdy máme osobní zkušenost s havlistickou svoločí, můžeme pochopit, že vojska Varšavské smlouvy tehdy opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci těmito nechutnými krysami,“ napsal mimo jiné v této skupině Lubomír Č. Server zjistil, že Lubomír Č. má na ministerstvu přístup dokumentů, které jsou vedeny v režimu „tajné“, což je druhý nejvyšší stupeň.

Mluvčí ministerstva Jan Pejšek oznámil, že resort názory svého civilního zaměstnance nesdílí, naopak je odsuzuje. Zároveň zdůraznil, že jde o soukromé názory.

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák poznamenal, že takovýto zaměstnanec bezesporu představuje riziko pro bezpečnost své země. Někdejší lidovecký poslanec Ivan Gabal, který se jako zákonodárce věnoval otázkám bezpečnosti, zašel v hodnocení Lubomíra Č. ještě dál. „Takový člověk by určitě na tomto místě pracovat neměl,“ uvedl Gabal. „Jestli to není skrytý agent Vojenského zpravodajství, který tam byl mezi ně nasazený, tak je to blázen, cvok a měli by jej hned vzít k psychiatrovi. Takový člověk musí vědět, že něco takového nemůže říkat a měl by vědět, že to na něj praskne,“ doplnil.

