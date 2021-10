Hejma: Zeman vyleze a bude zle. Slyšel jsem. Havel v kómatu? Pamatuju

Ondřej Hejma se ve své show nejdříve věnoval Petru Fialovi a jeho plánům do budoucna. Andrej Babiš mu prý pod nohy hodil první klacek. Ale především se obořil na pražskou kavárnu za to, co předvádí okolo hospitalizace Miloše Zemana. Zavzpomínal, jak o Václavu Havlovi informovala jeho manželka Dagmar, když byl v umělém spánku: „Bylo to hrozně milé, lidské, ale nedozvěděli jsme se vůbec nic.“ Podle něj tzv. kavárna neumí prohrávat a je frustrovaná po dvou vítězstvích Václava Klause a Miloše Zemana, právě proto se to z ní „vyvalilo“. Komentátor ovšem doufá, že se potvrdí jedna konspirační teorie.

Fiala hned na začátku prý připomínal Havla a jeho proslov „Tato země nevzkvétá“. Šéf ODS varoval před tím, že příští rok a příští zima budou těžké, a řekl, že je vyděšen z toho, v jakém stavu Andrej Babiš zanechal tuto zemi. „Petr Fiala se nám bude snažit namluvit, že on o ničem takovém nevěděl, on to netušil, že je situace špatná, on netušil, že to bude tuhá zima atd. Nic nevěděl, jen seděl v Parlamentu, občas hlasoval, ale leckdy hlasoval i pro kdejakou tu pitomost, kterou teď budeme muset řešit,“ myslí si Ondřej Hejma.

Ironicky podotkl, že Moravec do Fialy „šel zostra a normálně mu kladl otázky“, například co s tím tedy bude dělat, a Fiala odvětil, že se budou muset hledat řešení krátkodobá i střednědobá, některá i v delším horizontu. „To jsme se toho dozvěděli,“ konstatoval Hejma.

Andrej Babiš prý Fialovi už hodil první klacek pod nohy, když nechává hlasovat o zrušení DPH u energií, jejichž cena stále roste. A klacek pod nohy to není proto, protože by Fiala toto zrušení nechtěl. Ale proto, protože Petr Fiala řekl, že to nejde bez svolení Bruselu. „Já jsem myslel, že to jde, ale ono to nejde, určovat si vlastní daně. Kolik ten stát bude vybírat od lidí a na co to bude používat, to už nemáme ve svých rukou,“ podotkl Hejma.

Tuší také první spory v koalici, protože u Moravce Fiala skoro bouchl do stolu, že daně se zvyšovat nebudou, nicméně u Pirátů a Starostů předpokládá Hejma jiný postoj. Nová vláda bude dle svých tvrzení na státu šetřit a bude se snažit ušetřit stovky miliard, protože současný rozpočet se Fialovi nelíbí. Hejma popřál budoucímu premiérovi hodně štěstí a jeho snahu, aby při šetření trpěl stát a nikoliv lidé, kvitoval. „Pro začátek bych třeba navrhl nemít pět poslaneckých klubů, když jeden klub by měl jenom tři členy, tam by se ušetřilo za limuzínu pro předsedu klubu,“ rýpl si do Pirátů.

Hejma také odsoudil, co se „vyvalilo z kavárny“ ohledně Miloše Zemana. „Jsou to naprosto nechutné rozbory toho, jestli pan prezident smí mít meruňkové knedlíky nebo vinnou klobásu, a jestli to nakonec není nějaký příklon k Rusku,“ řekl a dodal, že i těžce nemocný Miloš Zeman v nemocnici vidí, že těmto lidem jde o to ho zneuctít, zadupat do země, zesměšnit, ukázat ho trpícího na smrtelném loži. „Samozřejmě pan prezident dělá všechno pro to, aby jim tohleto nedopřál,“ míní komentátor. Prohodil, že „Tchajwanec už jede po dálnici 66“ a chtěl by rušit a vylučovat. „Přitom víme z historie, že byly případy v tomto směru ještě vážnější,“ připomenul.

Zmínil, jak svou funkci začal používat Václav Havel. „Začalo to v zásadě tím Sarajevským atentátem proti Václavu Klausovi v roce 1997. Potom tam byly různý čachry s lidovcema, pozor na lidovce, říkám Petru Fialovi. Čachry s Josefem Luxem. A představte si, když se Václav Havel nechal od parlamentu znovuzvolit v roce 1998, nechal zatknout Miroslava Sládka,“ připomínal Hejma, že Sládek byl zatčen za neuctivé vyjadřování o česko-německé deklaraci.

„Za blbý řeči, doslova, byl Miroslav Sádek zatčen, odveden, nemohl se účastnit hlasování a o ten jeden hlas to Václavu Havlovi vyšlo,“ vzpomínal Ondřej Hejma na 90. léta. Ale dodal, že Dagmar Havlová pískající na prsty byla sexy. „Teď si zkuste představit, že by něco takového udělal Mynář, Nejedlý, Ovčáček, jménem pana prezidenta. To by bylo řevu,“ srovnal situaci.

Kromě způsobu zvolení Ondřej Hejma z minulosti vytáhl i Havlovu příhodu v Innsbrucku, kdy musel podstoupit akutní operaci plic. A tiskové konference, kterých se jako zpravodaj agentury AP účastnil, zprostředkovávala právě Dagmar Havlová, která mluvila o tom, jak jsou na tom prezidentovy plíce. „Bylo to hrozně milé, lidské, ale nedozvěděli jsme se vůbec nic. Pochopitelně. Protože nebylo co se dozvědět. A tak jsme odcházeli z té tiskovky plni dojmů s tím, že Václav Havel je stále v umělém spánku,“ shrnul komentátor.

A doplnil klíčové srovnání: „A nikdo se neptal, jestli je schopen plnit své prezidentské funkce. To by byl trošku nesmysl, když je v umělém spánku. Stejně tak je to nesmysl dneska, když někdo klade otázky, jestli je Miloš Zeman schopen vykonávat prezidentské funkce, když je evidentně ve zdravotní krizi.“

Spočítal, že je to už skoro 20 let, co měla pražská kavárna „svého“ prezidenta. A teď, když je Zeman indisponován, tak se vyvalily vlny nenávisti. „Dveře pražské kavárny byly otevřeny a ono se to vyvalilo ven na chodník a je to všude. Jsou toho plná média, plné televize, meruňkové knedlíky, vinné klobásy, do toho Kreml. Přátelé, to nejde žrát. To je něco naprosto strašnýho. Je to absolutně nedůstojné. Já si vždycky trošinku vzpomenu, jestli by ti lidé tohle dělali Václavu Havlovi. Ale jak jsem se snažil vysvětlit svým historickým exkurzem, ono to má své důvody. Protože pražská kavárna má v sobě jednu blbou vlastnost, že neuznává porážku,“ vysvětlil. A na závěr Miloši Zemanovi popřál, aby se dostal ze svých zdravotních potíží a svou politickou partii dohrál důstojným způsobem.

„Já osobně bych si nejvíc přál, kdyby se ukázalo, že je platná ta konspirační teorie, kterou jsem slyšel několikrát, že on to celé simuluje. Že to celé hraje, je to finta, že se tam jakoby uchýlil, nechal se vyfotit od paparazzi a v jednu chvíli vyleze s nějakou strašnou intrikou, která mu samozřejmě nevyjde, protože vyjít nemůže,“ vyslovil své přání Ondřej Hejma. Podle něho by to byl šťastný konec éry Miloše Zemana, která kvůli vítězství opozice stejně končí.

