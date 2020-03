Hele, ty hnusný vire, my se tě nelekneme. To by měl někdo říct, nabádá Roman Šmucler. Systém Putin nás nezachrání

V době, kdy Česká republika svádí boj s koronavirem, postrádá prezident České stomatologické komory Roman Šmucler osobnost, která by lidem řekla nepříjemnou pravdu, a ne pouze to, že jsme nejlepší na světě. „Potřebujeme někoho, kým byl pro Brity za války Winston Churchill,“ domnívá se. A zároveň v rozhovoru pro Novinky.cz dodává, že by to nemělo být takové, co ve východní Evropě milujeme, že jeden člověk všechno vyřeší, tedy systém Rusko-Putin.

„Teď by měl někdo přijít a říct, hele ty vire mizerný hnusný, my se tě nelekneme, my kvůli tobě nezničíme celé české hospodářství ani budoucnost a život mladých lidí, když se zastaví fabriky, skončí na hypotékách, osobních bankrotech,“ říká Šmucler, s tím, že vlastní koronavirus bude pro mladé lidí představovat asi týdenní chřipku, ale to, že jim propadne hypotéka, to se s nimi potáhne do konce života.

V době, kdy bojujeme s koronavirem, podle Šmuclera potřebuje někoho jako byl Churchill. „Je to něco, jako když byla Británie ve válce a přišel Winston Churchill z opozice a řekl, že teď musíme držet spolu, budeme umírat na plážích a budeme krvácet, ale my tu válku vyhrajeme,“ dal za příklad.

„Nemělo by to být takové to, co my tady ve východní Evropě milujeme, že jeden člověk všechno vyřeší, takový systém Rusko-Vladimír Putin,“ myslí si Šmucler, podle nějž se nyní nevyužívá potenciál lidí. „Znám spoustu čtyřhvězdičkových generálů, se kterými jsem mluvil, a nikdo je nepovolal,“ podotýká.

Měli bychom se dívat i na pozitivní případy, ne pouze kolik přibylo v Itálii lidí s koronavirem. „Potřebovali bychom říct, že jsou případy v Koreji, zvládli to úžasně, jsme toho schopní?“ nabádá Šmucler. „Měli bychom lidem říkat, jak dobře to i Němci zvládají a jak to vlastně funguje, a ne, jak je Itálie hrozná a my jsme nejlepší na světě,“ zdůrazňuje.

Lidé potřebují naději, to je jedna věc. Druhá věc je, co bude virus dělat a jak se má řídit epidemie. „To má říkat pan profesor Prymula. Máme neuvěřitelné štěstí, že tam je,“ konstatuje.

„Nebuďme vyděšení, nezastavme svět. Je to opravdu jen těžší chřipka, která má násobně vyšší smrtnost, ale není to nic, co bychom nemohli dát. Vy mladí to prostě zvládnete,“ vzkazuje na závěr šéf České stomatologické komory Roman Šmucler.

