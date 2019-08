Hloupost, neznalost, zuří právník. „Odborníci“ plácají, jak prezident porušuje Ústavu, a končí to trháním symbolu demokracie

U příležitosti 50. výročí zásahu československých bezpečnostních složek proti lidem, kteří se vzepřeli sovětským okupantům, uspořádal spolek Milion chvilek protestní pochod ve jménu zachování svobody. Předseda spolku Mikuláš Minář spolu s účastníky akce konstatoval, že představitelé jednotlivých státních institucí musí ctít jejich ducha, musí ctít svobodu a demokracii.

A o prezidentovi Miloši Zemanovi pravil, že svůj úřad nectí, že ho pokřivuje, když pošlapává Ústavu, kupříkladu oddalováním odchodu Antonína Staňka z postu ministra kultury.

Aby Minář ukázal, jak moc Miloš Zeman Ústavu nectí, v závěru srpnové demonstrace ji demonstrativně rozcupoval.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Posláním dnešního setkání je – buďme odvážní a mluvme spolu, pravdivě a otevřeně. Když si uvědomíme souvislosti historických událostí, můžeme lépe porozumět i souvislostem současným,“ řekl ve své závěrečné řeči Minář.

Právník Karol Hrádela uznal, že někdo nemusí mít rád prezidenta Miloše Zemana, to je v pořádku, ale trhat Ústavu – základní zákon státu, to podle Hrádely rozhodně v pořádku není.

„Nevadí mi, že nemá někdo někoho rád, to je normální. Vadí mi, když někdo trhá symbol demokracie a je opěvován rádoby demokratickými novináři či jinými komentátory, kteří neodborně plácají o nerespektování Ústavy jiným. Možná to však není jejich hloupost, ale neznalost. Ani bych se jí nedivil, když naše veřejnoprávní televize si zve odborníky jedné orientace a jiné jen zcela výjimečně a hlavně nepřipouští odbornou diskusi před veřejností. Co kdyby se ta dozvěděla pravdu a to, co odborníci v naší televizi zapomínají uvádět. Třeba by si pak učinila názor se znalostí věci a ne jen takový, jaký někomu vyhovuje,“ napsal Hrádela na sociální síti Facebook.

Psali jsme: Trhání Ústavy: Milion chvilek a Minář dostali co proto. I od „svých“ Minář asi chyběl ve škole. Doučování z Ústavy od známého právníka. A výčet nepříjemných Havlových „hříchů“ Majerová Zahradníková (Trikolóra): Pan Minář o demokracii neví vůbec nic „Volič, to je problém. Musí se změnit 10 % lidí, jinak bude vyhrávat Zeman.“ Milion chvilek a jiní dělali bojovou poradu. To byla jména! I Hutka přišel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp