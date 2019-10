Hnus a kreatura. Po pěsti dostal Jakl Fendrychem. Jak to bylo s útokem v metru?

Komentátor Martin Fendrych se pustil do Ladislava Jakla, bývalého tajemníka prezidenta Václava Klause, a označil ho za lháře. To vše kvůli květnové kauze, kdy Jakl informoval o svém napadení v pražském metru, které podle něj bylo politicky motivované. Vyšetřování policie ani státní zastupitelství nic takového nepotvrdilo. Podle Jakla ale policie neprošetřila všechny důkazy a z výmyslů naopak viní Fendrycha, který prý „fabuluje a lže.“ Fendrych je prý „novinářská kreatura".

Celý spor odstartoval 25. května v pražském metru, kde mělo podle Jaklovy verze dojít k jasnému fyzickému napadení veřejně známé osoby. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl," popsal útok Jakl a dodal, že následky si nese dodnes.

Martin Fendrych ale ve svém komentáři na webu aktualně.cz označuje Jakla za lháře. „Ukázalo se však, že, řečeno dnešním jazykem, bezostyšně šířil fake news,“ napsal k Jaklovu tvrzení Fendrych a přidal opis policejního protokolu. „Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říct, že by jeden útočil a druhý se jen bránil,“ mělo se podle Fendrycha psát v protokolu.

Proti tomu se ohradil sám Jakl v komentáři, který zveřejnil server Neviditelný pes. „Bouchnout si do Jakla. Když už ne fyzicky, pak aspoň sprostým útokem v médiích,“ staví se dále do role oběti člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Státní zástupce odmítl mou stížnost na nedostatečně vyšetřený útok na mou osobu v metru a aktivistické deníky píší nesmysly s titulkem: Jaklova rvačka byla vzájemnou potyčkou. A že to prý potvrdil státní zástupce. Státní zástupce nic takového nepotvrdil a ani potvrdit nemůže. Titulek lže,“ tvrdí Jakl.

„Podle mne policie neprovedla všechny důkazy, neprošetřila dostatečně kamerové záznamy ani následnou mou i pachatelovu korespondenci, nekonfrontovala ho se mnou, aby bylo možné snadno vyvrátit jeho lži ohledně údajného nějakého našeho dřívějšího kontaktu, neporovnala viditelné rozsáhlé následky na mém těle s jeho tvrzením o jedné ráně do ramene,“ pokračoval Jakl. Fotogalerie: - Jakl v metru

„Ani policie nemůže tvrdit, že šlo o vzájemnou potyčku, protože to neví. Jediný závěr policie je, že se jí nepodařilo vypátrat, jak konflikt vznikl. To je vše,“ informuje Jakl a útočí na Fendrycha, který ho smyšleně líčí jako člověka, který vyvolává konflikty.

Fendrych dále informuje o svědcích události, jejichž výpovědi se údajně neshodují s Jaklovou verzí. Výpověď jedné svědkyně policie podle Fendrycha shrnula takto: „Zcela jistě ale může říci, že (Jakl) reagoval vůči (Danielovi R.) agresivně, a nepůsobilo to na ni tak, že on je oběť. Spíše to na ni dělalo dojem, že (Jakl) napadá (Daniela R.).“

A poté komentátor Fendrych opět nařknul Jakla ze lží. „Radní Jakl sám sebe původně postavil do role oběti. Vymýšlel si čile, byl fyzicky napaden, bit, a nakonec surově sražen na zem. Chudák, který si jen chrání hlavu. Realita vypadala úplně jinak, dezinformace, ukázalo se,“ má jasno Fendrych.

Jakl ale reaguje i na údajné svědky a hodnotí jejich důvěryhodnost. „Svědci? Jeho partnerka, která na jeho podporu řekla, že prý viděla první ránu ode mne, a pak že se celou dobu dívala na druhou stranu. Tomu policie věří?“ ptá se nevěřícně Jakl.

„Já jsem věděl, že to bude těžké dokazování, proto jsem to ani nehlásil, nahlásili to až lékaři z pohotovosti. Ale aby mne, který z toho má vážnou újmu, ještě někdo smyšleně líčil jako člověka, který se vzájemně potýká, a dal do titulku Jaklova rvačka, to je hnus,“ nechápe Jakl, podle kterého redakce spolupracují s útočníkem, scházejí se s ním, mediálně hrají v jeho prospěch a možná mu i radí další postup. Fotogalerie: - Pivní festival s Jaklem

Fendrych má ale jasno. „Ladislav Jakl je zosobněním lži překabátěné za pravdu. Díky zde patří policii i státnímu zástupci, že se nenechali oblafnout,“ píše na závěr.

Jakl si to samozřejmě nenechal líbit. „Novinářská kreatura Fendrych rovnou sprostě napálí, že prý jsem lhal, dá to do titulku a pak fabuluje další své chorobně nenávistné konstrukce,“ kontruje Jakl a opakuje, že jej napadl třicetiletý muž, řval na něj, že je z SPD a že si Jakl nese následky dodnes.

