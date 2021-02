Holec: Děkujeme, pane Rychetský! Tihle to mohou říct. Ty sundal hrobníkovi z lopaty

Hodnocení kroků Pavla Rychetského a Ústavního soudu připadlo z komentátorů Xaver LIVE na Petra Holce. A ten se nedržel zpátky. Jedná se prý o volební puč a Rychetský strká jednu nohu do politiky. „Šéf Ústavního soudu může 100krát opakovat, že to nemá s politikou nic společného, ale má,“ soudil komentátor. Připomenul, že od první vlády Václava Klause se Českem táhnou povolební paty kvůli „trpaslíkům“. A Rychetský podle něho vejde do historie jako muž, který zachránil Jana Hamáčka a komunisty.

Stejně jako někteří další nazval Holec situaci „volebním pučem“, což zdůvodnil způsobem, jak Ústavní soud rozhodnutí vyhlásil a jak se v něm angažoval předseda ÚS Rychetský. Ten podle Holce teď ukročil jednou nohou do politiky. A že zrovna on něco takového udělal, je dle komentátora ironické, čímž zřejmě narážel na to, že v Zemanově vládě Rychetský původní zákon prosazoval. Za skandální označil i to, že zprávy o tom, jak rozhodnutí dopadne, od soudu unikaly. Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 3154 lidí

Doplnil, že právě proto možná prezident Zeman ohlásil volby tak brzy a apeloval na Ústavní soud, aby nerozhodoval ve volebním roce. A pokud by se politici „šprajcli“, tak je ústavní krize na světě. Což se prý klidně může stát, vzhledem k tomu, jaký je vztah mezi Sněmovnou a Senátem. Poukázal, že je přinejmenším zvláštní, že soud rozhodl 8 měsíců před volbami a chce po poslancích, aby do nich situaci vyřešili. Obul se do Rychetského i za interview v ČT, kde prohlásil, že takový člověk jako Babiš, by neměl být premiérem. „Šéf Ústavního soudu může 100krát opakovat, že to nemá s politikou nic společného, ale má,“ soudil komentátor.

Rychetský podle něho 3 roky nezahálel, ale naopak sháněl většinu. A teprve poté pustil stížnost do procesního řízení. Právě proto prý 4 disentující soudci byli v podstatě vyloučeni z procesu a materiály dostali pozdě a kvůli tomu se také tak ostře ozvali. „Procesně je s tím špatně snad všechno, co s tím špatně může být,“ soudil Petr Holec. Dotkl se i nového hnutí Roberta Šlachty, řekl, že když bývalý ředitel ÚOOZ tak rád zkoumá, že toto by pro něj byl ideální cíl.

Zabrousil do historie. „Letos slavíme 25 let od první menšinové vlády Václava Klause. To bylo 4 roky potom, co ODS vyhrála volby v roce 1992 a už nedokázala kvůli politickým trpaslíkům a roztříštěnosti scény sestavit většinovou vládu. Dva roky na to předčasné volby, opoziční smlouva, 2002 – těsná většina 101 hlasů ve Sněmovně a od té doby se to s námi táhne ty paty. Ne že by ten zákon to eliminoval, ale alespoň se snažil to napravit,“ tvrdil. A vzpomenul, že tehdy Pavel Rychetský říkal, že principem demokracie je vláda většiny.

Srovnal situaci s Německem. I tam ústavní soud označil část volebního zákona za neférovou a protiústavní. Ovšem politikům dal na vyřešení situace tři roky. „Protože tomu ústavnímu soudu nešéfuje polopolitik Pavel Rychetský a ústavní soud akcentoval veřejný zájem v tom, aby politici nemuseli něco rychle vymýšlet a nepřišli s nějakým volebním zmetkem. Aby se dokázali shodnout na co nejlepším volebním zákonu, protože svobodné demokratické volby jsou principem demokracie,“ pravil. „Ten verdikt smrdí a nepamatuju, že by se ústavní soudci tak ostře vymezovali proti svým kolegům, kteří verdikt podporovali,“ dodal.

Jeden z diváků tvrdil, že Rychetský tak posloužil Janu Hamáčkovi, který ČSSD spojí se Zelenými, „uplácá“ 5 %. „Takže na něj budeme muset koukat další 4 roky a k němu ještě na Zelený grétaře,“ soudil divák. Holec se tohoto prohlášení chytil a doplnil, že už teď je ČSSD rozhádaná. A k tomu se přidají Zelení, kteří mají spolupředsedu a spolupředsedkyni. „To zakládá skutečně pevný základ stabilní spolupráce,“ zhodnotil ironicky. „Já pamatuju, jak byli Zelení ve vládě a jako předsedu měli Martina Bursíka, což byl autoritativní kápo. Měli jen jednoho předsedu. A i tak se rozdvojili,“ připomenul a doplnil, že kromě ČSSD uteče hrobníkovi z lopaty i KSČM, což připsal jako další „zásluhu“ Pavla Rychetského.

