Holec: Fiala jako z České sody. „Mentálně odšpuntovaný“ a jede dál

Komentátor Petr Holec na svém webu ostře zkritizoval mediální pokrytí bývalého premiéra Petra Fialy ze strany Seznam Zpráv. V textu s názvem Seznam dál tlačí šílence Fialu tvrdí, že se pod zástěrkou „kritické žurnalistiky" odehrává pravý opak.
Holec reaguje mimo jiné na článek redaktora Václava Dolejšího, který ocenil Fialovu aktivitu na sociálních sítích. „Jednašedesátiletý profesor najednou k úžasu mnohých září v disciplíně, která byla doposud považována za jeho velkou slabinu. Točí krátká, úderná a vtipná videa na sociální sítě, jimiž glosuje politické dění,“ napsal Dolejší.
Komentátor přitom nešetří ani samotného Fialu. „Vlastně můžeme říct, že Fiala každým svým dalším videem trumfuje šílenství toho předchozího,“ napsal. Připomněl také jeho nedávná vystoupení: „Po ‚profesorovi Nutellovi‘, který nyní zděsil i většinu spřízněných ‚expertů‘, se jako správný pachatel vrátil na místo činu do Průhonic, kde natočil další video.“
Holec pokračuje ještě ostřeji: „Fiala se prostě mentálně odšpuntoval, což poznáte i z jeho tváře.“ A dodává i příměr: „Něco mi říká, že se brzy rozezpívá i Fiala.“
Zmiňuje i reakce z vlastních řad ODS. Například Alexandr Vondra podle něj uvedl: „Čumím na to. K nějaké elementární politické slušnosti by patřilo si dát trošku pohov.“
Podle Holce však média místo kritiky přicházejí s chválou. „Ale teprve teď, po odchodu z nejvyšších funkcí, jako kdyby Fiala trefil ten správný tón,“ cituje Dolejšího a dodává ironicky: „Tak tohle je ‚kritická žurnalistika‘ za všechny naše prachy, ne? Doslova.“
Nejde přitom jen o jeden server. Holec zmiňuje i další média a jejich pokrytí politiky, včetně článků o prezidentovi Petru Pavlovi či aktivitách ODS. Podle něj jde o širší trend, kdy „místo investigativy máme zpátky Českou sodu“.
„Fiala během své čtyřletky u moci zabil nebo přizabil spoustu věcí a právě ‚kritická žurnalistika‘ je jednou z nich,“ uzavírá.
Zásah na síti X
Holec se zároveň vyjádřil i pro ParlamentníListy.cz k vlastní zkušenosti se sociální sítí X, kde mu byl omezen dosah.
„Za to, že jsem napsal Petru Macinkovi a Filipu Turkovi, aby v rámci hubení dotačních pijavic vyhubili i dotační královnu Johannu Nejedlovou. Byla to normální metafora, která ovšem neušla pozornosti našeho totalitního bonzáctva ze socek,“ uvedl komentátor.
