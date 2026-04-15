Hormuzský průliv odblokujeme sami. Německo a Francie chtějí obejít Trumpa

Podle zprávy listu Wall Street Journal pracuje Evropa na plánu na obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv po skončení bojů. A pozor, Evropané tento plán dohadují bez účasti USA. Tahouny plánu mají být Německo, Francie a Velká Británie. Německo by mohlo dodat jak vojenské kapacity, tak finanční prostředky. Právě Němci by se prý fakticky mohli postarat o odminování průlivu.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Server německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že Německu v podstatě nezbývá nic jiného než jednat s Íránem, protože se ukázalo, že ani vojenská velmoc, jakou představují USA, nedokáže dosáhnout v této zemi svých cílů a mimo jiné si vynutit otevření Hormuzského průlivu coby jedné z klíčových energetických a ekonomických světových tepen.
„Berlín se nejen snaží uplatnit vliv na Izrael, ale po dlouhém období mlčení také na Teherán. Jelikož ani supervelmoc USA nedokázala… … osvobodit životně důležitou tepnu globální ekonomiky ze sevření režimu ajatolláhů, Evropané nemají jinou možnost než s Teheránem jednat. Bez jakékoli záruky úspěchu,“ napsal editor Berthold Kohler v komentáři pro FAZ.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádá tento pátek schůzku, na které se bude diskutovat o tom, jak zajistit fungování Hormuzského průlivu. Podle Wall Street Journal hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron (48) o mezinárodní obranné misi bez účasti „válečných“ států – tedy bez Spojených států, Izraele a Íránu. Evropské lodě by nebyly pod americkým velením.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot tento záměr potvrdil.
„Mise, o které mluvíme, by mohla být nasazena až po obnovení klidu a ukončení nepřátelských akcí,“ řekl.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Podle zdrojů z francouzské diplomacie si tím Evropané chtějí otevřít dveře k jednání s Íránci, kteří by účast USA na tomto projektu pravděpodobně nesli dost nelibě. Jenže z Británie naproti tomu zaznívá, že když nebude součástí jednání nikdo z USA, mohlo by to notně rozlobit 47. prezidenta USA.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.