Hormuzský průliv odblokujeme sami. Německo a Francie chtějí obejít Trumpa

15.04.2026 9:44 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Evropané připravují plán, jak zajistit průchodnost Hormuzského průlivu. Z francouzské strany zaznívá, že USA by neměly být součástí plánu, protože účast Washingtonu by mohla naštvat Írán a plány zhatit. Britové však namítají, že neúčast USA může notně naštvat 47. nájemníka Bílého domu Donalda Trumpa. Důležitou roli v tomto evropském plánu má hrát Německo, které prý stejně nemá mnoho jiných možností.

Foto: CENTCOM, X
Popisek: Americká operace Epic Fury v Íránu

Podle zprávy listu Wall Street Journal pracuje Evropa na plánu na obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv po skončení bojů. A pozor, Evropané tento plán dohadují bez účasti USA. Tahouny plánu mají být Německo, Francie a Velká Británie. Německo by mohlo dodat jak vojenské kapacity, tak finanční prostředky. Právě Němci by se prý fakticky mohli postarat o odminování průlivu.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 5463 lidí
Ale to se může stát jen pod podmínkou, že německou účast schválí Bundestag. Úřad německého kancléře vydal zprávu, ve které uvádí, že „Německo je připraveno zaručit volnou plavbu po uzavření mírové dohody, za předpokladu, že k tomu bude existovat mandát a schůdný plán“.

Server německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že Německu v podstatě nezbývá nic jiného než jednat s Íránem, protože se ukázalo, že ani vojenská velmoc, jakou představují USA, nedokáže dosáhnout v této zemi svých cílů a mimo jiné si vynutit otevření Hormuzského průlivu coby jedné z klíčových energetických a ekonomických světových tepen.

„Berlín se nejen snaží uplatnit vliv na Izrael, ale po dlouhém období mlčení také na Teherán. Jelikož ani supervelmoc USA nedokázala… … osvobodit životně důležitou tepnu globální ekonomiky ze sevření režimu ajatolláhů, Evropané nemají jinou možnost než s Teheránem jednat. Bez jakékoli záruky úspěchu,“ napsal editor Berthold Kohler v komentáři pro FAZ.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádá tento pátek schůzku, na které se bude diskutovat o tom, jak zajistit fungování Hormuzského průlivu. Podle Wall Street Journal hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron (48) o mezinárodní obranné misi bez účasti „válečných“ států – tedy bez Spojených států, Izraele a Íránu. Evropské lodě by nebyly pod americkým velením.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot tento záměr potvrdil.

„Mise, o které mluvíme, by mohla být nasazena až po obnovení klidu a ukončení nepřátelských akcí,“ řekl.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 21680 lidí
Podle deníku Wall Street Journal plánují Macron a britský premiér Keir Starmer v pátek konzultovat s řadou zemí další kroky. Starmer by se měl schůzky v Paříži zúčastnit osobně, zatímco mnoho dalších zemí se jí zúčastní prostřednictvím videokonference. Nepočítá se však s účastí některého z členů administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Podle zdrojů z francouzské diplomacie si tím Evropané chtějí otevřít dveře k jednání s Íránci, kteří by účast USA na tomto projektu pravděpodobně nesli dost nelibě. Jenže z Británie naproti tomu zaznívá, že když nebude součástí jednání nikdo z USA, mohlo by to notně rozlobit 47. prezidenta USA.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , energetika , EU , Francie , Írán , Izrael , Německo , USA , válka , zahraničí , Velká Británie , Hormuzský průliv , válka v Íránu

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dosáhne podle vašeho názoru Evropa dohody s Íránem, pokud nebudou Američané součástí jednání?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Utajované informace

Zabýváte se jako premiér vůbec tím, jak se Turek, který má nejnižší možnou prověrku a není ani člen vlády, dostal k utajovaným informacím? Nebo vás to nezajímá? Řídíte vůbec vládu nebo si v ní každý mimo vašich ministrů dělá, co chce? Aspoň na mě to tak působí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

11:12 Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva

Ministr kultury Ota Klempíř v koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD oznámil, že se ruší dlouhé roky fu…