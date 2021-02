Hospodským a spol. praskne cévka: Už máte dost! Všechno vám to zaplatí zaměstnanci a důchodci, udeřil ekonom

Podle odboráře Martina Fassmana bylo státní podpory až až a nebál se označit některé z nich za pseudopodpory, které udělají díru ve veřejných financích. „Já si myslím, že to všechno zaplatí zaměstnanci a důchodci. Koneckonců zaměstnanci a důchodci jsou v zásadě hlavními a nejdůležitějšími plátci všech daní, protože 87 % všech daní, se kterými se pak vesele a marnotratně operuje, tak to jsou daně, které zaplatili zaměstnanci a důchodci,“ říká Babišův poradce.

Dle Fassmana je otázka kurzarbeitu (tedy zkrácené pracovní doby, kdy zaměstnancům ušlou mzdu kompenzuje stát – pozn. red.) klíčová kvůli udržení zaměstnanosti. Dodal, že je překvapen, protože očekával, že program Antivirus bude překlopen do kurzarbeitu na začátku roku, ale kde nic, tu nic. Tuší za tím politikaření. Vysvětlil, že i když je poradcem premiéra, tak o této věci s premiérem nekomunikuje a navíc je to otázka Parlamentu. Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 4258 lidí

Padla také otázka, které programy považuje za klíčové pro dobrý vývoj české ekonomiky a zaměstnanosti. „Já si myslím, že té státní pomoci bylo až až,“ tvrdil odborář a dodal, že důkazem je i to, že bývalý prezident „vykládal pohádky“ o tom, jak se HDP propadne o 15 %, ale nakonec je pokles jen 5,6 %. A kvůli těmto predikcím prý vznikl neuvěřitelný systém pseudopodpor. „Které dostaly do nejistého a velmi vratkého postavení veřejné finance České republiky,“ soudil a dodal, že opatření byla evidentně šitá na míru někomu jinému než české ekonomice, kde zmínil např. odpuštění daně z převodu nemovitostí.

„Já neříkám, aby se česká ekonomika nepodporovala, ale musí se sednout a zcela vážně hovořit o tom, co české ekonomice pomáhá, co podpoří ekonomický růst nebo zmírní ekonomický pokles. A ne narychlo, řekl bych v řadě případů dokonce pokoutně, aby se tady vytvářely tyhlety balíčky, které, všichni jsme to viděli v přímém přenosu, bylo to něco hrozného,“ dodal. Náprava veřejných financí podle něho bude zlá a těžká.

„Obávám se, že ten, kdo to odnese, to nebude ten, kdo teď na tom snižování daní profitoval. To budou prostě zaměstnanci, protože evidentně to směřuje do nepřímých daní, evidentně ta opatření budou směřovat do veřejného sektoru, evidentně budou směřovat do platů ve veřejném sektoru atd. atd.,“ řekl Fassman.

