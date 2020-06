Hrdost, vlastenectví! Petruška Šustrová o Polsku a volbách, mnozí budou koukat

reklama

Poláci i v časech koronaviru vyrazili k volbám. Volí si novou hlavu státu. Předvolební průzkumy naznačovaly, že by obhajující prezident Andrzej Duda mohl zvítězit už v prvním kole. To se ale nakonec nenaplnilo a za 14 dní čeká druhé kolo prezidentských voleb. V tom se Dudovi postaví starosta Varšavy Rafal Trzaskowski. Duda v prvním kole získal 43 procent hlasů a Trzaskowski 30 procent

Duda reprezentuje konzervativní tábor, zatímco Trzaskowski se dá označit za liberálně zaměřeného politika.

Jakým směrem se Poláci nakonec vydají? Na tuto otázku nabídla v ČT odpověď bývalá disidentka, publicistka a překladatelka z angličtiny a z polštiny Petruška Šustrová a někdejší ředitel Českého centra ve Varšavě Petr Janyška.

Podle Šustrové se v Polsku odehrává něco, co v České republice tak úplně neznáme, protože čeští konzervativci nebývají zdaleka tak konzervativní jako polští konzervativci.

„Je tam to vlastenectví, tíhnutí k historii, hrdost na polský odpor proti všem, který se táhne daleko do historie a je takové lnutí, které se dá zesměšnit jako nacionalistický, ale když vedete rozhovory s lidma, kteří jsou stejně vzdělaní jako vy, tak oni nevedou žádný patetický kecy, ale říkají, že takhle to bylo, nemůžeme se tomu zpronevěřit, tak najednou vidíte, že je to něco, co my v té české společnosti neznáme. My známe jen tu zkarikovanou podobu. Ta liberální strana přirozeně tíhne ke změnám, které jsou světem,“ popsala Šustrová.

Rozdělení Polska je podle ní vidět i na tom, že v minulosti býval každý rok v zemi velký novinářský ples, ale dnes už se konají plesy dva. Jeden ples konzervativních provládních novinářů a jeden ples liberálně orientovaných novinářů. „Oni nejen že nedokážou tancovat spolu, ale ani vedle sebe,“ shrnula situaci Šustrová.

Janyška dal Šustrové z pravdu, ale důvod k rozdělení společnosti viděl především v tom, že konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost vládne stylem „kdo není s námi, je proti nám“.

„Teďka v těchto volbách to bylo úplně směšné, protože se soustředili na homosexuály, jako kdyby to bylo nějaké veliké ohrožení země, jako kdyby to byl největší problém,“ kroutil hlavou Janyška nad volebním tématem, které do prezidentského souboje Duda skutečně vnesl, když se opakovaně vymezoval proti tzv. LGBT komunitě. Když se ukázalo, že toto téma Poláky neoslovuje tolik, jak doufal, svou rétoriku zmírnil. „Ty skutečné problémy jsou ekonomické a sociální, ale oni hrajou tuhle notu, která jim zatím vždycky ty body přinesla,“ doplnil Janyška.

V těchto prezidentských volbách se podle Janyšky hraje o jedinou věc. Jestli bude moct šéf vládní strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński pokračovat ve svém stylu vládnutí, který host ČT popsal jako autoritativní, nebo jestli se prezidentem stane člen opozičního liberálního tábora, který Jarosława Kaczyńského zbrzdí.

„Buď vyhraje jeho kandidát Duda, a tím pádem bude mít ten nástup autoritativní nekontrolované moci Kaczyńského otevřené pole, nebo jestli vyhraje Trzaskowski, tak mu to samozřejmě zablokuje. O tom to skutečně je, ty volby,“ zdůraznil Janyška.

Varoval také před tím, že se polská státní televize stala hlásnou troubou vládní strany, což považuje za problém.

Šustrová oponovala, že Jarosław Kaczyński není démon. „Já v Jarosławu Kaczyńském zas nevidím takovýho démona, protože tady přece jenom je velká strana Právo a spravedlnost, která má spoustu významných politiků. Ale nemyslím si, že by tyto volby rozhodly o dalším směřování země, protože Polsko má nějakou vládu, někam kráčí a jestli prezident bude nebo nebude vetovat některé zákony se mi nezdá tak úplně rozhodující, protože jsem zatím neviděla ty zákony, které by tak úplně rozhodující byly. Ale obávám se, že ať už zvítězí kdokoli, tak nespraví to rozdělení společnosti. Ať udělá vládní strana cokoli, je to špatně, ať udělá opozice cokoliv, je to špatně,“ upozornila Šustrová.

Moderátor Michal Kubal chtěl poté od Šustrové slyšet, zda se o další vývoj Polska obává podobně jako Janyška a dáma konstatovala, že to rozhodně tak dramaticky nevidí. Zdůraznila, že pokud někdo nechce sledovat státní televizi, může informace čerpat odjinud. „Polská národní televize nemá monopol na informace, ani nemůže mít,“ zdůraznila Šustrová.

Vyjádřila však lítost nad tím, že oba tábory – vládní i opoziční – na sebe útočí a jen těžko budou hledat shodu.

Janyška oponoval, že k útokům sahají především konzervativci, zatímco liberálové volají po smíření v polské společnosti.

