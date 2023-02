Hřebejk naříká: Já něco napíšu a sletí se na mě „pablbové“. Hájil auta na baterky

Evropská unie definitivně zakázala prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035 a režisér Jan Hřebejk nevychází z údivu, jaký odpor zákaz spalovacích aut mezi lidmi vyvolal. Jak naznačuje, řešit dnes něco, co má přijít za dvanáct let, postrádá významu, společnost se nakonec stejně přizpůsobí. Ovšem v následné diskusi zazněly silné protiargumenty.

„Nemůžu si pomoct, ale deklarovaný odpor proti chystanému omezení prodeje nových aut se spalovacím motorem, navíc za poměrně dlouhých dvanáct let, mi připomíná výzvy Václava Klause, ať si lidé nakoupí do zásoby ‚klasické žárovky‘. Kdo si na to po letech vzpomene?“ komentoval Hřebejk na sociální síti Twitter plánovaný zákaz prodeje spalovacích motorů.

Netrvalo dlouho a sesypaly se na něj reakce lidí se zcela opačným názorem.

Například Vitalie Dalecká Klausovo doporučení vnímá jako logické. „Protože většina LED žárovek není vhodná, abyste si jimi svítili večer před spaním. Tohle soudruzi trochu nedomysleli,“ uvedla.

Další diskutér Hřebejka upozornil, že elektromobily a jejich udržování mohou pro část české společnosti představovat zásadní problém. „Není to to samé. Žárovku strčíte do stejné lampy. Auto je o dost složitější stroj. Chybí naprosto infrastruktura. Technologie není tak vyvinutá, aby třeba udržela konstantní kapacitu v létě i zimě. A je to sakra drahé pro ty, co auto potřebují, ne ‚jen‘ chtějí.“

„Dopadneme jako na Kubě, budou jezdit samé veterány,“ predikoval komentující Jirka.

„To, že Čína je největší znečišťovatel, neznamená, že k tomu naložíme spalovacími motory. 12 let je na změnu technologie dost. Výrobci sami přecházejí na výrobu vodíkového a elektro pohonu. V těch kárách, co koupíte den před zákazem, můžete vesele jezdit. 12 let na změnu i baterií,“ připojil svůj názor Jiří Táborský.

Režisér Hřebejk pak rozčíleným lidem vzkázal, že to přece není on, kdo rozhoduje: „Já jsem nenapsal ani nepřijal ten zákon, nepracuju na vývoji bezemisních aut, nerozhoduju o směřování korporátních automobilek ani o tom, co budou vyrábět po roce 2035...“

A ty, kteří mu oponovali, nazval „pablby“. „Napsat tweet jako tento je jako svolat manifestaci pablbů, kteří se ovšem považují za chytráky. Tristní,“ doplnil Hřebejk.

