Hřebejk se rozjel: Blatný vadil Babišovi v další sviňár*ě. Projekt Okamury je postaven na debil*ch. V Radě ČT chtějí sundat Dvořáka

„Kinematografická zábava se bude dělat vždycky. Kinematografické umění, zkrátka... vyprávět příběhy filmovým způsobem, to je moje práce. A pro kina to byla katastrofa, pro placené televize to byla mana z nebe, tahleta situace, která byla. A je to vidět i na tom, že kina nevědí, co bude, ale ty televize jsou ochotné jít do projektů, které dřív byly vyhrazené filmu. To probíhá už déle, tenhleten trend...,“ sdělil ke koronavirové pandemii v úvodu rozhovoru Hřebejk.

Rozhovořil se i o své nové minisérii z prostředí vysokých škol s pracovním názvem „Pozadí události“. Ta tematizuje i společenské změny a vztahy a měnící se vztahy mužů a žen. „Toto téma mě zajímá. Jako většina lidí žiju v nějakých partnerských, ale zkrátka vztazích. Ta doba se jakoby trošku mění, třeba v tom smyslu, že mnoho párů kolem mě má děti a žijí v harmonických vztazích, ale nejsou manželé, nebo to jsou takové patchworkové rodiny. To dřív nebylo, ti lidé se rozešli ve zlém a opravdu tam byla nějaká čára, děti si posílali přes ulici. Ale teď jsou v mém okolí páry, které vlastně s těmi předchozími partnery, s jejich dětmi, jedou někam na dovolenou. A my jsme se snažili s Petrem Jarchovským poskytnout mnoho podob těchto soužití,“ podotkl.

Promítala se tam i témata MeToo a genderu. „Děláme si ale spíš legraci z nějakého pokrytectví. Za celou řadou nějakých teorií nebo aktivit se skrývá... je to pokrytectví – někdo se chce zbavit konkurence...,“ začal zeširoka Hřebejk. „Vyhodíš prostě studenta od zkoušky a on tě obviní z toho, že seš zaujatý... to jsem zažil i na FAMU. Kluk odevzdal naprosto dementní film, úplnou kravinu, a ty říkáš: No tak, do prdele s ním, to neodpovídá ničemu, ten kluk se tím nemůže ani živit, ani prezentovat. Tam probíhá debata: Ale on nás obvinil, že on je takový rusofilní a my jsme proti němu zaujatí. – My nejsme proti němu zaujatí, ten kluk neumí točit a je to podvodník. Ale prostě... a někdo jiný může zvednout jiný prapor... já proti MeToo nejsem, to je absolutně v pořádku. Navíc já jsem úplně alergický, když někdo řekne: To teď nemůžeme ženu pustit do dveří, každý ví úplně přesně, co je obtěžování, každý ví, co je nepříjemné a co ne. A nějaké blahé doby, kdy se plácaly ženy po zadku a říkaly se na ně blbé narážky, to je jedině dobře, že je pryč, nebo že to odchází. A že je to hanba, když se tak někdo prezentuje a halí to do nějakých tradičních hodnot,“ poznamenal Hřebejk. „Ale u nás je to téma spíš jako pokrytectví u těch postav. My tam nikde nechodíme s vlajkou MeToo,“ dodal.

Pokrytectví je pro Hřebejka skutečně silné společenské téma. „Politika je plná pokrytectví. Myslíš si, že ti lidé z Rady ČT, kteří hlasovali o usnesení, že jim tam chybí ve vysílání České televize více názorů SPD, který navíc nepřijímají pozvání do České televize, takže je to celé nesmysl? Myslíš, že Pavlovi Kysilkovi vadí více fašismu na obrazovkách ČT? Ne, je to pokrytectví. Chtějí sundat současného ředitele,“ rozčílil se Hřebejk.

„Pochopitelně že to není dobrej ministr. Kdo by dělal s Babišem. Ale nesundává ho proto, že je špatný ministr. Sundává ho proto, že mu zase někde vadí v cestě někam... k nějaký loupeži, kterou je potřeba dokončit, nebo v nějaký sviňárně, kterou je potřeba udělat, tam tenhle užitečnej idiot vadí,“ řekl bez skrupulí Hřebejk. „A to je všechno. A my na to máme koukat, že se shodla rada moudrých a zjistila, že pan Blatný je nějaký špatný ministr. Není, jim tam vadí, možná potřebujou někde nakoupit nějaký ruský vakcíny. Opravdu si myslím o nich jen to nejhorší,“ sdělil Hřebejk, jenž je zastupitelem na Praze 5.

„Řídit politiku nejde jako řídit firmu, protože ve firmě, když vám patří, tak o tom rozhodujete. To je to nejhorší, co je, řídit stát jako firmu. Ten stát vám nepatří,“ sdělil, že to nejhorší si myslí o podnikatelských projektech, které se tváří jako politické strany. „To jsou podnikatelské projekty – ANO a SPD, nehledě na lidi, kteří tomu posluhují, to jsou podnikatelské projekty. V jednom případě Tomia Okamury a Radima Fialy, to je podnikatelský projekt postavený na debilech, samozřejmě... že to volí tohle hnědáctví, ale ty lidi to mají jako podnikání,“ sdělil.

„Podívejte se na toho Faltýnka, ten, myslíš, že dělá politiku, aby něčemu prospěl? Ne, aby mu zůstalo za nehtama. Ne, vždyť to tak je. Mně říkal Janek Kroupa, že Faltýnek maluje, jenom když jsou volby nebo když se rozdělují nějaké tendry...,“ vyprávěl Hřebejk, jak mu měl Kroupa říct, že si někdo koupil od Faltýnka obraz za milion, má jej ve sklepě – ale to hlavní, má kontrakt se státem za miliony.

