Hrozí nebývalé zdražení potravin. Varování: Na to už nebudete mít

02.11.2025 9:00 | Analýza

02.11.2025 9:00 | Analýza

Před zvýšeným tlakem na růst cen potravin i hrozbou snížení potravinové soběstačnosti varují zemědělci v souvislosti s úpravami Evropské komise v rámci společné zemědělské politiky po roce 2027. „Likvidace evropského zemědělství, které se zhroutí jako ‚domeček z karet‘,“ komentuje Agrární komora ČR.

Hrozí nebývalé zdražení potravin. Varování: Na to už nebudete mít
Foto: Repro X @AgrarniKomora
Popisek: K protestům zemědělců ve Štrasburku se připojila též Agrární komora ČR

Agrární komora ČR varuje, že by české zemědělce mohlo čekat kritické období. Upozorňuje totiž, že peníze na budoucí unijní zemědělskou politiku začínající rokem 2028 mají klesnout o 87 miliard na 300 miliard eur. „To sice nominálně znamená propad ‚jen‘ o 22 %, pro Česko však kvůli vysoké inflaci zbude ještě méně peněz,“ varuje organizace s tím, že by mohlo jít o zásah do rozpočtů nejen pro zemědělce, ale též spotřebitele, jelikož rozhodnutí může vést ke zvýšenému tlaku na růst cen potravin.

Zemědělcům vadí záměr Evropské komise zrušit dvoupilířovou společnou zemědělskou politiku a její sloučení do jednoho fondu, které by zároveň přineslo zmiňované škrty rozpočtu pro období mezi lety 2028 až 2034, avšak již nikoliv na straně klimatických cílů. 

O 87 miliard eur nižší rozpočet oproti současnému období, končícího v roce 2027, má být změnou nikoli jedinou. Návrh Evropská komise přednesla v červenci v rámci svého dlouhodobého finančního rámce a vedle redukce zemědělských dotací obsahuje také úmysl poskytnout jednotlivým státům mnohem větší volnost v tom, jak rozdělovat finanční prostředky. Společná zemědělská politika již nebude pokrývána samostatným fondem, ale místo toho bude sloučena s výdaji na soudržnost a rozvoj venkova, který bude spravován na národní úrovni.

„Náš nový dlouhodobý rozpočet pomůže chránit evropské občany, posílit evropský sociální model a podpořit prosperitu evropského průmyslu. V době geopolitické nestability umožní tento rozpočet Evropě utvářet vlastní osud v souladu s její vizí a ideály. Rozpočet, který podporuje mír a prosperitu a prosazuje naše hodnoty, je v těchto nejistých časech tím nejlepším nástrojem, jaký můžeme mít,“ pochvalovala si šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen při představování rozpočtu. 

Mnozí zemědělci i politici však její nadšení nesdílejí. Předseda zemědělské komise středopravicové Evropské lidové strany (EPP) Herbert Dorfmann například varuje, že jde o významný odklon od důrazu na potravinovou bezpečnost, který byl kladen po loňských protestech farmářů. „Dva roky jsem slyšel lídry říkat, jak je zemědělství strategické, a pak přijde tento návrh? Nikdy nebudu hlasovat pro,“ pronesl pro server Euractiv.com. 

Evropské zemědělské organizace se za podpory části europoslanců svůj nesouhlas před několika dny rozhodly dát najevo i skrze protestní akci před Evropským parlamentem ve Štrasburku. Na 40 traktorů se seřadilo v ulicích a přibližně 200 zemědělců z celé Evropy vyslalo Komisi vzkaz, kritizující ji za údajné ohrožování potravinové soběstačnosti kontinentu. K akci se připojilo též 50 poslanců Evropského parlamentu a organizace včetně nejvýznamnější lobbistické zemědělské skupiny Copa-Cogeca.

„Poslanci Evropského parlamentu a členské státy nesmí dovolit, aby byly tyto chybné návrhy prosazeny. Alternativa je možná a nutná – taková, která respektuje individualitu společné zemědělské politiky, její dvoupilířovou strukturu a zajišťuje vyhrazený rozpočet odolný vůči inflaci, přičemž zůstává věrná ustanovením smlouvy o EU,“ uvedla Copa-Cogeca. 

Za Česko se k protestu připojil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, jenž je zároveň viceprezidentem evropské zemědělské nevládní organizace COPA, a organizace pronesla, že veškeré Komisí předložené návrhy dle ní „postrádají dlouhodobou vizi a ekonomickou stabilitu“. „Chybí v nich také dostatečný respekt k zemědělcům, kteří tvoří naši krajinu a zajišťují pro obyvatele potraviny. Apelujeme proto na europoslance a na Radu EU, aby současnou podobu politiky neschválili. Vážně by se tím ohrozila budoucnost unijního zemědělství. Návrh je nutné přepracovat. Je potřeba dát evropským zemědělcům naději na skutečnou a odpovídající budoucnost,“ shrnula k protestu z minulého týdne. 

Doležal již dříve změny kritizoval se slovy o výrazném zásahu do potravinové produkce. „Evropská komise rozhodla o tak zásadních změnách bez dohody s odbornou veřejností a bez provedení dopadové studie, což považujeme za nepřijatelné. Svým rozhodnutím ovlivní, jak bude vypadat zemědělství a vůbec produkce potravin v Evropě nejen na dalších sedm let, ale i na další desetiletí, protože sektor se z tak radikálních zásahů hned tak nevzpamatuje. Za takto nastavených podmínek nebude nadále možné v Evropě produkovat kvalitní potraviny, což povede k dalšímu oslabení naší potravinové bezpečnosti,“ zmínil.

Apel na europoslance přitom přináší výsledky; v europarlamentu dle organizace Copa-Cogeca vzniká silná koalice proti návrhu Evropské komise. Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu – Evropská lidové strany (EPP), Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D), skupiny Renew Europe a Zelených – zaslali předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen dopis, v němž jasně odmítají návrhy týkající se společné zemědělské politiky.

Vedoucí představitelé čtyř stran Komisi vyjádřili možnost, že její návrh odmítnou bez odpovědí na jejich otázky týkající se klíčových změn v oblasti rozpočtu a vyjádřili též znepokojení nad „problematickou renacionalizací“.

Copa-Cogeca europoslance vyzvala, aby byli v této věci nekompromisní, a doplnila, že evropské zemědělské organizace požadují alternativu, která „respektuje samotnou podstatu společné zemědělské politiky a zachovává ji jako nezávislou politiku se dvěma pilíři, bezpečným a nezávislým rozpočtem a financováním odolným vůči inflaci, které je v souladu s ustanoveními smlouvy o EU“. 

K uklidnění protestů návrh – který vzbudil silné ohlasy a již v den jeho zveřejnění vyšlo přímo pod okna sídla Evropské komise v Bruselu přes 500 zemědělců – bude muset podle vlivné zemědělské organizace doznat výrazných úprav. „Několik kosmetických změn nebo špetka dodatečného rozpočtu nestačí!“ avizovala Copa-Cogeca.

Agrární komora ČR na konci září shrnula, že návrh příští evropské zemědělské politiky se sice drží dosavadních environmentálních ambicí, ale zároveň zásadně škrtá objem výdajů v agrárním rozpočtu po roce 2027. To směřuje v případě jeho nepozměnění k tomu, že budou „ovoce, zelenina, pečivo, maso nebo mléko vyprodukované za tak náročných a tím i nákladných podmínek, že za ně evropští spotřebitelé nebudou schopni zaplatit a nebude důvod je v Evropě vyrábět“.

Psali jsme:

Menu bez masa. V Evropské komisi chtějí změnit, co si dáte k obědu
Chováme zvířata, to je škodlivé, zjistila EU. Zemědělci mají jen pár let
Ceny se tu blíží Západu, životní úroveň mnohem méně, rozebírá ekonom
Brambory koupené za 8 Kč – v obchodě za 32 Kč. Podivná čísla

 

Zdroje:

autor: Radek Kotas

