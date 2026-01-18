Hudba moc nahlas, Bartoše nebylo slyšet. Piráti volbu digitálně zpackali

18.01.2026 19:05 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Piráti nechtěně pobavili, směje se jim celý internet. Staronový předseda Zdeněk Hřib se při vyhlašování volebních výsledků pěkně zapotil a ještě více „moderátor“ Ivan Bartoš. Právník a publicista Radek Suchý označil sjezd Pirátů za „nejzábavnější pořad od silvestra“. Na dynamickém průběhu se výrazně podepsala účast nebo spíše neúčast zvukařů.

Hudba moc nahlas, Bartoše nebylo slyšet. Piráti volbu digitálně zpackali
Foto: Repro Radek Suchý, FB
Popisek: Volba předsedy Pirátů

Volební kongres Pirátů stále ještě rezonuje na sociálních sítích. Právník a publicista Radek Suchý si povšiml nejhumornějších momentů. „Sjezd Pirátů – nejzábavnější pořad od silvestra (dopřeji vám proto nejveselejší moment!),“ napsal na svém facebookovém účtu.

A konstatoval: „Ano. Už dlouho jsem se tak nezasmál. A mohou za to Piráti a jejich digitalizované vyhlášení voleb předsedy. Vydržte do konce!!!“

Režie a zvukař už asi zahulili

Dále upozorňuje, že avizovaná minuta odpočítávání do vyhlášení výsledků trvala minuty dvě, což bylo moc i na ČT.

„A tak tam frkla ještě Peheho, aby nám vysvětlil projev Fialy. Režie a zvukař už asi zahulili, protože řvoucí hudba tak přehlušila Bartoše, až mu nebylo rozumět ani slovo, a ještě mu ve finále vypadl mikrofon! Druhá várka hudby nebyla o nic tišší, a tak fakt, že vyhrál Hřib, jsme zjistili až z jeho příchodu! A když tedy mělo být finále a Hřib se měl přivítat s publikem, tak hudbu vypnuli a pustili do éteru šum nebo tekoucí vodu či co! Hřib dostal čepici a vyhrál (asi)!“ napsal Suchý a nešetřil smajlíky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V komentáři pokračoval: „Tvl. oni nechtěně i digitalizovaný kongres převrátí v povedenou grotesku, za kterou by se nestyděli ani Buster Keaton a Charlie Chaplin dohromady!!! A tihle Patla Matla nám vládli a v Praze ještě vládnou! Ale za ten smích jim to pro dnešek odpouštím. Pro dnešek.“

Nakonec poradil: „Zhlédněte celé, stojí to za to!“

„Vypadlo jim to úplně stejně jako ta jejich digitalizace,“ objevilo se v komentářích pod příspěvkem. 

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 23122 lidí

„To je asi to nejvýmluvnější shrnutí toho, jak Piráti zvládají cokoliv…,“ přidala se Andrea Navrátilová.

„Slušnej kabaret,“ konstatovala Petra M. Morávková.

„Ten digitální svět jim vyloženě jde, není minuta jako minuta,“ poznamenala ironicky Markéta Pavlova.

„Ještě větší šašci, než jsme čekali,“ mínil František Walther.

„Hlavně součet 469 a 257 není 611,“ upozornil Martin Pavlíček.

„Kabaret u marihuanové pohody,“ vymyslel název Martin Suchý.

Facebook

„Pat a Mat jsou proti nim profíci... Je smutné, že dostali tolik hlasů... Pochopím jiné vidění světa, ale nepochopím jejich voliče, že nevidí to amatérství a neprofesionalitu…,“ vyjádřila se Lenka Brčková.

„Neumí sečíst pár set hlasů, ale korespondenční volby budou naprosto bezpečné…,“ napsal František Machara.

„To by se mělo zfilmovat,“ doporučila jedna z komentujících.

Psali jsme:

Pozvali všechny strany v Parlamentu. Jenže hosté si v Partii vjeli do vlasů
U Moravce došlo na Turka. A Macinka setřel Lipavského
Mira Třebická: Pirátská obří zadková strategie
Lachnit (ANO): Kalamita v rukách Pirátů - revizory na ně!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti , Suchý , volební sjezd , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že sjezd Pirátů byl „nejzábavnější pořad od Silvestra“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Absurdně levný benzín?

Nemyslíte, že jste spíš absolutně odtržen od reality? Uvědomujete si vůbec, jaké jsou mzdy většiny občanů? Ne průměrná, ale reálná mzda. A dochází vám, že většina lidí je na tom ekonomicky dost bídně, i když pracují? Uvědomujete si, že pro většinu není benzín opravdu levný, stejně jako třeba elektro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pozvali všechny strany v Parlamentu. Jenže hosté si v Partii vjeli do vlasů

15:45 Pozvali všechny strany v Parlamentu. Jenže hosté si v Partii vjeli do vlasů

Po vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše uspořádala CNN Prima NEWS netradiční Partii. V jednom st…