Hudba moc nahlas, Bartoše nebylo slyšet. Piráti volbu digitálně zpackali

Volební kongres Pirátů stále ještě rezonuje na sociálních sítích. Právník a publicista Radek Suchý si povšiml nejhumornějších momentů. „Sjezd Pirátů – nejzábavnější pořad od silvestra (dopřeji vám proto nejveselejší moment!),“ napsal na svém facebookovém účtu.
A konstatoval: „Ano. Už dlouho jsem se tak nezasmál. A mohou za to Piráti a jejich digitalizované vyhlášení voleb předsedy. Vydržte do konce!!!“
Režie a zvukař už asi zahulili
Dále upozorňuje, že avizovaná minuta odpočítávání do vyhlášení výsledků trvala minuty dvě, což bylo moc i na ČT.
„A tak tam frkla ještě Peheho, aby nám vysvětlil projev Fialy. Režie a zvukař už asi zahulili, protože řvoucí hudba tak přehlušila Bartoše, až mu nebylo rozumět ani slovo, a ještě mu ve finále vypadl mikrofon! Druhá várka hudby nebyla o nic tišší, a tak fakt, že vyhrál Hřib, jsme zjistili až z jeho příchodu! A když tedy mělo být finále a Hřib se měl přivítat s publikem, tak hudbu vypnuli a pustili do éteru šum nebo tekoucí vodu či co! Hřib dostal čepici a vyhrál (asi)!“ napsal Suchý a nešetřil smajlíky.
V komentáři pokračoval: „Tvl. oni nechtěně i digitalizovaný kongres převrátí v povedenou grotesku, za kterou by se nestyděli ani Buster Keaton a Charlie Chaplin dohromady!!! A tihle Patla Matla nám vládli a v Praze ještě vládnou! Ale za ten smích jim to pro dnešek odpouštím. Pro dnešek.“
Nakonec poradil: „Zhlédněte celé, stojí to za to!“
„Vypadlo jim to úplně stejně jako ta jejich digitalizace,“ objevilo se v komentářích pod příspěvkem.
„To je asi to nejvýmluvnější shrnutí toho, jak Piráti zvládají cokoliv…,“ přidala se Andrea Navrátilová.
„Slušnej kabaret,“ konstatovala Petra M. Morávková.
„Ten digitální svět jim vyloženě jde, není minuta jako minuta,“ poznamenala ironicky Markéta Pavlova.
„Ještě větší šašci, než jsme čekali,“ mínil František Walther.
„Hlavně součet 469 a 257 není 611,“ upozornil Martin Pavlíček.
„Kabaret u marihuanové pohody,“ vymyslel název Martin Suchý.
„Pat a Mat jsou proti nim profíci... Je smutné, že dostali tolik hlasů... Pochopím jiné vidění světa, ale nepochopím jejich voliče, že nevidí to amatérství a neprofesionalitu…,“ vyjádřila se Lenka Brčková.
„Neumí sečíst pár set hlasů, ale korespondenční volby budou naprosto bezpečné…,“ napsal František Machara.
„To by se mělo zfilmovat,“ doporučila jedna z komentujících.
