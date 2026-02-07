Hynek Čermák prozradil, co udělá, pokud nedojde na řeč s Klempířem

07.02.2026 20:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Herec Hynek Čermák se rozhodl promluvit o střetu s ministrem kultury za Motoristy Otou Klempířem. Podrobně popsal, o co mu jde a co je odhodlán udělat, pokud nedostane možnost promluvit si s ministrem.

Hynek Čermák prozradil, co udělá, pokud nedojde na řeč s Klempířem
Foto: Repro Milion chvilek Facebook
Popisek: Hynek Čermák

„Mě to vytočilo strašně, ale řekl jsem si - třeba to myslel dobře. A právě proto jsem vám řekl, že ne, že nebudu reagovat,“ rozhodl se své rozpoložení krátce po demonstraci Milionu chvilek na Staroměstském náměstí popsat Čermák. V podcastu Seznam Zpráv Ptám se já u Marie Bastlové nijak neskrýval své rozhořčení. Z ministra Klempíře.

„Ono je to těžký. Jak máš věřit kanibalovi, který tě zve na večeři, že nepovečeří zrovna tebe,“ řekl prý Čermákovi jeden z jeho kamarádů poté, co Ota Klempíř protestující umělce pozval na ministerstvo k rozhovoru. „Já nerad chodím i do ředitelny v divadle, když si mě někdo předvolá. Ale když mě ředitel pozve na posezení u kafe, tak já s ním proberu cokoliv,“ prozradil herec Hynek Čermák.

Rád prý odpoví na všechny otázky, které mu ministr položí. „A možná by mě zajímalo proč. Proč se stal ministrem kultury,“ ptal se Čermák s tím, že by ho to zkrátka a dobře zajímalo.

Pokud se chce Klempíř jako ministr vyrovnávat např. se svou minulostí, tak podle Hynka Čermáka mohl zvolit jinou cestu. Navíc ještě za Motoristy, „což je strana, se kterou nikdy neměl nic společného“, poznamenal Čermák. „Říkám si, proč Motoristé sobě tvoří jakousi kouřovou clonu? Před čím?“ ptal se host Marie Bastlové.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Zaráží ho prý např., jak se tváří předseda Motoristů Petr Macinka, když poslouchá projevy některých kolegů, jaké grimasy u těch projevů dělá. A všiml si, že není jediný, kdo nad chováním Motoristů kroutí hlavou. „Mám pocit, že ta naše společnost není tak obelhaná a apatická, aby si tohle nechala líbit,“ pravil Hynek Čermák s tím, že je přesvědčen, že řada jeho hereckých kolegů to vidí stejně. A zároveň prý ví, že si svým vystupováním škodí. „Kšeft je svatej. Protože když máte reklamu na čočku, tak chcete, aby si ji koupili všichni a ne jen ti, kteří souhlasí s Hynkem Čermákem,“ vysvětloval.

„Ale já už jsem nemohl mlčet. Měl jsem prostě pocit, že se jedná o cílenou destrukci občanské společnosti.  A holt ponesu následky. Myslím si, že další kroky jsou jasný. Opozice to vezme pevně do rukou a začne tvrdě dělat svoji práci. A že dojde k normálnímu dialogu mezi vládou a opozicí. Dojde mezi nimi k lidské komunikaci a lidské debatě, ze které potom vzejde to nejlepší řešení,“ pravil Hynek Čermák.

„Mně jde o to, aby se společnost začala mezi sebou bavit o těchhle zásadních problémech. Mně je úplně jedno, jestli bude vítězem Petříček nebo Pepíček,“ nechal se slyšet Čermák. Jemu prý skutečně jde o to, aby spolu lidé mluvili a mohli díky tomu řešit i jiné důležité otázky. Např. bezpečnost Česka. Osobně má totiž strach, že SPD jako jedna z vládních stran může chtít vyvést Česko z NATO. „A co budeme dělat, kdyby jim to náhodou vyšlo?“ ptal se Čermák.

Je rád, že premiér Andrej Babiš (ANO) něco takového odmítá připustit.

Nevidí prý také důvod k tomu, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky a veřejnoprávní média byla financována ze státního rozpočtu. A pokud nedostane příležitost popovídat si o tom s ministrem Klempíře, je prý připraven obrátit se i na již zmíněného premiéra.

 

Zdroje:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-co-chteji-umelci-rict-klempirovi-herec-hynek-cermak-odpovida-298224

