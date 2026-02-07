Hynek Čermák prozradil, co udělá, pokud nedojde na řeč s Klempířem

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Ono je to těžký. Jak máš věřit kanibalovi, který tě zve na večeři, že nepovečeří zrovna tebe,“ řekl prý Čermákovi jeden z jeho kamarádů poté, co Ota Klempíř protestující umělce pozval na ministerstvo k rozhovoru. „Já nerad chodím i do ředitelny v divadle, když si mě někdo předvolá. Ale když mě ředitel pozve na posezení u kafe, tak já s ním proberu cokoliv,“ prozradil herec Hynek Čermák.
Rád prý odpoví na všechny otázky, které mu ministr položí. „A možná by mě zajímalo proč. Proč se stal ministrem kultury,“ ptal se Čermák s tím, že by ho to zkrátka a dobře zajímalo.
Pokud se chce Klempíř jako ministr vyrovnávat např. se svou minulostí, tak podle Hynka Čermáka mohl zvolit jinou cestu. Navíc ještě za Motoristy, „což je strana, se kterou nikdy neměl nic společného“, poznamenal Čermák. „Říkám si, proč Motoristé sobě tvoří jakousi kouřovou clonu? Před čím?“ ptal se host Marie Bastlové.
„Ale já už jsem nemohl mlčet. Měl jsem prostě pocit, že se jedná o cílenou destrukci občanské společnosti. A holt ponesu následky. Myslím si, že další kroky jsou jasný. Opozice to vezme pevně do rukou a začne tvrdě dělat svoji práci. A že dojde k normálnímu dialogu mezi vládou a opozicí. Dojde mezi nimi k lidské komunikaci a lidské debatě, ze které potom vzejde to nejlepší řešení,“ pravil Hynek Čermák.
„Mně jde o to, aby se společnost začala mezi sebou bavit o těchhle zásadních problémech. Mně je úplně jedno, jestli bude vítězem Petříček nebo Pepíček,“ nechal se slyšet Čermák. Jemu prý skutečně jde o to, aby spolu lidé mluvili a mohli díky tomu řešit i jiné důležité otázky. Např. bezpečnost Česka. Osobně má totiž strach, že SPD jako jedna z vládních stran může chtít vyvést Česko z NATO. „A co budeme dělat, kdyby jim to náhodou vyšlo?“ ptal se Čermák.
Je rád, že premiér Andrej Babiš (ANO) něco takového odmítá připustit.
Nevidí prý také důvod k tomu, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky a veřejnoprávní média byla financována ze státního rozpočtu. A pokud nedostane příležitost popovídat si o tom s ministrem Klempíře, je prý připraven obrátit se i na již zmíněného premiéra.
