I Horalka? „Klausův“ vtip se v ODS vymkl kontrole

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Novináři v tiskovém středisku kongresu se mohli pobavit u jídel a nápojů, kde byla Kofola označena jako levicová, zatímco Coca-Cola jako pravicová. Tatranka patřila k levici a Snickers k pravici.
O tom, co je ve snack baru pravicové a co levicové, rozhodovali členové Mladé ODS. Cílem bylo vtipným způsobem připomenout stranickou identitu a zároveň rozveselit atmosféru v zákulisí. Možná to ale ne úplně každý pochopil.
„Coca-Cola je pravicová a Kofola levicová, protože Coca-Cola je lepší. Stejně tak pravice je lepší než levice. I já osobně preferuju Coca-Colu a i řada kolegů to tak má,“ sdělil s vážnou tváří student, jenž se na tvorbě snack baru pro novináře podílel. Tatranky podle něj jedí levicoví politici, protože jednou je při tom spatřil na vlastní oči.
„I zde je vidět, že pravice vítězí,“ usoudil před tabulí s občerstvením mluvčí ODS Jakub Skyva.
Další zpravodajství @Aktualnecz z kongresu ODS. V zákulisí mě mimo jiné zaujalo toto občerstvení - to, jak Mladá ODS je rozdělila podle toho, co podle ní pije a jí levice a pravice. Myslim, že by to bylo na velkou debatu :)— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 17, 2026
Povídal jsem si o tom s mluvčím ODS Jakubem Skyvou. pic.twitter.com/BigB2QMSDQ
Levice má lepší jídlo, ale Turek je pravicový
Kongres, na němž se ODS loučila s dosavadním předsedou Petrem Fialou, byl plný politických diskusí o návratu k reformám a o posílení pravicové identity strany. Mezi řečníky vystoupil i bývalý premiér Petr Nečas, který zdůraznil, že ODS zůstane názorově pluralitní a orientovaná na budoucnost země.
V zákulisí však vládla uvolněnější atmosféra díky občerstvení, které zahrnovalo pivo, víno, maso, přílohy i luxusní zákusky a dorty. Zatímco delegáti hodovali, pohoštění pro novináře bylo mnohem skromnější, zato ale vtipné. Rozdělení jídla na levicové a pravicové vyvolalo na sociálních sítích vlnu reakcí.
„No víte, já tu Kofilu moc nemusím. Je to taková no... levicová tyčinka. Radši si dám Snickers, ta obsahuje plno pravicových buráků,“ objevilo se na Instagramu.
„Tým Levice má lepší jídlo,“ usoudil další komentující.
„No, nevím, třeba majitel Kofoly mi moc levicový nepřijde. Ale třeba u kávy je to jasné: Turek – pravicová. Latte – levicová,“ objevilo se v dalším komentáři.
Komentátor Michal Poláček usoudil, že Mladá ODS je jako „Piráti pro snoby“. „Když vám sami řeknou, čím jsou, věřte jim,“ napsal na svém facebookovém účtu.
„Když se k tomu přidá píseň ‚My jsme Petr Fiala‘, tak ten sjezd musel být chvílemi slušný bizár,“ přidala se další komentující.
Jeden z delegátů na Facebooku poznamenal, že nejlepší vtip kongresu udělal Saša Vondra, když prohlásil, že být v opozici bude pro ODS výzvou, ale ne katastrofou.
Václav Klaus jako zakladatel politického folklorního prvku
Tradice dělení věcí na levicové a pravicové má své kořeny v rétorice Václava Klause, zakladatele a dlouholetého předsedy ODS. Na levicové a pravicové dělil nejen politické ideje, ale i předměty. Podle Klause byl snowboard „levičácký dopravní prostředek“, zatímco lyžování představovalo konzervativní, pravicový sport.
Podobně označil kuřecí řízek a zeleninový salát za „levicová antijídla“. Naproti tomu vepřový řízek s bramborovým salátem považoval za pravicový. Dále patřila k levici voda v plastové lahvi nebo baťůžek. Snowboard dokonce označil za symbol nekonvenčnosti a rovnostářství. Tato kategorizace se objevila v rozhovorech a Klausových prohlášeních, například v souvislosti s jeho kritikou levicových trendů ve společnosti. V roce 2013 vyšlo video na YouTube, v němž Klaus vysvětluje, proč je snowboard levicový.
Vznik tradice kongresového levicově-pravicového baru lze datovat do období Klausova předsednictví ODS, kdy strana budovala svou identitu jako pevný pilíř české pravice. Klaus, známý svým ekonomickým liberalismem a konzervatismem, používal tyto příklady k ilustraci širších ideologických rozdílů. Levice podle něj symbolizuje rovnost, ekologii a moderní trendy, zatímco pravice tradici, hierarchii a osobní odpovědnost.
Tento přístup pomáhal ODS vymezit se vůči levicovým stranám jako ČSSD a zároveň posiloval stranickou jednotu. I když Klausova slova vyvolávala kontroverze – například v roce 2016 se objevily studie, které ukazovaly, že snowboardisté nejsou výrazně levicovější než lyžaři – stala se z nich trvalá součást politického folklóru.
Na kongresu v roce 2026 tento vtip oživili mladí členové ODS, což ukazuje, že tradice přežívá i po Klausově odchodu z aktivní politiky. Podle komentátorů to pomohlo uvolnit napětí během volby nového vedení, kde Martin Kupka sliboval návrat k reformám a Radim Ivan nabízel radikálně liberální vizi. Zda se podobné rozdělení objeví i na příštích kongresech, ukáže čas, ale odkaz Václava Klause v tomto ohledu zřejmě zůstává neotřesitelný.
