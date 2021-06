Id*oti! Salvini ve varu. Rasismus v Itálii! křičí z Francie. Kúdela bledne

Jsou Italové rasisté? Třaskavé obvinění z Francie si vyžádalo reakci předních italských politiků. Někteří si narážky berou osobně, jiní do Francie vzkazují cosi o pomatení smyslů, další zase Francouzům vzkazují, ať si raději zametou před vlastním prahem. Příčinou je nominace italského fotbalového týmu na nadcházející evropský šampionát. Není v ní totiž ani jeden hráč tmavé barvy pleti. Je to špatně? Debatu o rasismu ve fotbalu v posledních dnech přiživují snad všechny strany. Nově si stěžuje belgická superstar, dva rumunští hráči pro změnu odmítli klečet. Itálií navíc otřásla sebevražda mladého fotbalisty tmavé barvy pleti, která údajně měla rasistický podtext.

Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 4% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8470 lidí

Jak informuje deník Il Giornale, právě výběr fotbalistů, ve kterém není jediný hráč tmavé barvy pleti, byl silně kritizován. Zajímavé je, že kritika přichází ze sousední Francie. Tamní fotbaloví fanoušci se na Twitteru podle Il Giornale do italského výběru tvrdě pustili. Italům píší například to, že „Mussolini by byl hrdý“, máte „tým Ku-Klux Klanu“, jste „italští rasisté“, nebo že jde o „rasistickou facku“. Italští fandové se proti tomu ohrazují ve smyslu, že když je situace opačná, nikdo s tím problém nemá, nebo používají ironii. V jedné z reakcí například fanoušek píše, že až si Francouzi všimnou, že Itálie nenominovala jedinou ženu, pak teprve nastane pořádný problém.

Problému s údajným rasismem si všiml i lídr politické strany LEGA, Matteo Salvini. „Idiotská polemika proti italské reprezentaci. Jako by měli být hráči vybíráni na základě barvy pleti,“ reagoval na facebooku.

Vášně mezi Italy a Francouzi pak ještě přiostřil další politik LEGY, Oscar Aiello. Ten v reakci na Salviniho příspěvek Francouze popíchl: „Pořád žárlíte kvůli prohře v roce 2006?“ zeptal se. Naráží tak na vyhrocené finále fotbalového mistrovství světa 2006, kde po vyloučení francouzského kapitána Zinedine Zidana za faul hlavou oslabená Francie podlehla Itálii v penaltovém rozstřelu.

V podobném duchu se nese i reakce italského europoslance Gianantonia Da Re (LEGA), který pronesl, že podobné výpady spíše poukazují na vlastní rasismus Francouzů, kteří tím prokazují vlastní idiocii. Da Re zopakoval, že Itálie vybírá elitní sportovce na základě výkonnosti a nikoli barvy pleti.

Ve stejném duchu reagoval i další italský europoslanec Paolo Borchia (rovněž LEGA). Upozornil na problém diskriminace, který by v případě barvy pleti coby kritéria nutně nastal.

Z řad fanoušků se směrem k francouzské kritice derou „nefiltrované“ reakce. Jeden z nich poukázal na fotografii jednoho ze starších francouzských výběrů. „Podle mě jich máte příliš mnoho... myslím, že jste rasističtí vůči bělochům,“ vpálil Francouzům.

V reakcích na tento příspěvek se pak objevují různé další narážky na africký původ většiny hráčů na snímku. Jinými je pro změnu opravován, že v aktuálním výběru na EURO 2020 je bělošských fotbalistů nakonec více.

Další italské reakce se nesou především v duchu otázek, zda se Francouzi dočista zbláznili, nebo zda nemají vlastních problémů dost.

Rasismus ve spojení s fotbalem ale před startem evropského šampionátu právě v Itálii rezonuje hodně. Dvacetiletý Etiopan Seid Visin, dříve hráč mládežnických týmů AC Milan a Benevento, spáchal sebevraždu. Původní informace hovořily o tom, že ho k hroznému činu dohnal rasismus. „Všude, kam jdu, cítím znechucené pohledy,“ napsal Visin v dopise, který údajně měl být na rozloučenou. „Našel jsem si práci, ale musel jsem ji opustit, protože příliš mnoho lidí, hlavně starších, odmítalo, abych je obsluhoval, jako kdyby se už tak necítil špatně,“ pokračuje Visin v dopise, ve kterém mimo jiné hovoří o pocitech, „jako bych se styděl za to, že jsem černoch“.

Debata o rasismu v italské společnosti jistě neutichne, avšak minimálně v případu Visina došla zajímavého rozuzlení. Mediální výstup totiž učinil zdrcený otec mladého Etiopana, Walter Visin. Odmítl, že by se jeho syn zabil kvůli neustálým projevům rasismu v italské společnosti. Dopis, který několik dnů koloval italským éterem, je podle Visinova otce dva roky starý a s aktuálním případem nesouvisí. „Můj syn nezemřel, protože by byl diskriminován. Chci všechny požádat, aby přestali šířit tuto lež. Na otázku, proč to udělal, nemám v tuto chvíli jasné odpovědi, stejně jako to je s jakýmkoli mladým člověkem, který je nešťastný,“ sdělil pro deník la Reppublica.

Další zemí, kde se před evropským šampionátem otevírá téma rasismu, je Belgie. Tamní největší hvězda Romelu Lukaku o problému pohovořila se stanicí CNN. Hráč italského Interu Milán strávil první roky své profesionální kariéry doma v Belgii, poté se na osm let přesunul na britské ostrovy, jejichž fotbalová kultura je také velmi kosmopolitní. Lukaku pro CNN uvedl, že podle něj je nyní rasismus ve fotbalu vůbec nejsilnější, co zatím zažil.

Romelu Lukaku, nejlepší střelec v historii belgického národního týmu. Foto zdroj: YouTube

Lukaku se sám stal několikrát obětí rasistických projevů fanoušků, jmenujme například incident ze sardinského Cagliari. Lukaku se chystal zahrávat pokutový kop v utkání svého Interu proti domácím, když na něj fanoušci tamního týmu začali bučet, houkat a předvádět opičí skřeky. Následné šetření nezávislého panelu však v případu nezjistilo ze strany fanoušků Cagliari žádné pochybení a tým byl tehdy pokutován pouze za nesouvisející incident, kdy jejich fanoušci v jiném utkání házeli plastové lahve po fotbalistech Parmy. Lukaku se ale domnívá, že verbální násilí vůči hráčům je nyní na vrcholu, částečně prý za to mohou sociální média. „Chápu, proč si lidé jako Thierry Henry (bývalý francouzský fotbalista tmavé barvy pleti, pozn. red.) blokují sociální sítě, protože je to snadné, můžete někoho třeba vystopovat... velké sociální sítě musí pro mě musí udělat více,“ řekl. Narážel tak na to, že si Henry smazal své účty na sociálních sítích poté, co podle něj společnosti, provozující sociální sítě, nebyly schopny zabránit projevům rasismu proti černošským fotbalistům.

„Vidím mnoho kampaní a všeho, ale žádnou skutečnou aktivitu,“ podotkl hráč, který si v minulosti několikrát sám poklekl například v kampani na podporu hnutí Black Lives Matter. Ta je pro změnu tématem v Anglii, v Rumunsku a do jisté míry i v České republice, a to kvůli incidentu z neděle.

Dva fotbalisté Rumunska se totiž rozhodli, že před začátkem mezistátního utkání s Anglií nebudou následovat trend poslední doby, kterým je právě klečení v solidaritě v příslušníky hnutí Black Lives Matter. Případ, který zaujal prakticky celý svět, je pro Česko zajímavý tím, že jedním z oněch dvou hráčů je Nicolae Stanciu, hráč pražské Slavie. Za zmínku ale stojí i bezprostřední reakce anglického publika. To totiž, jak se zdá, s celou antirasistickou kampaní nesouhlasí, nebo jí má přinejmenším plné zuby.

Přípravný zápas, který domácím posloužil jako důležitá zkouška před blížícím se evropským šampionátem, se nehrál v Londýně, ale o zhruba 400 kilometrů výše na sever v Middlesbroughu. Tamní fanoušci, zdá se, mají trochu jiné naladění než kosmopolitní obyvatelé Londýna. Když se totiž schylovalo k úvodnímu výkopu, 20 z 22 fotbalistů na trávníku symbolicky pokleklo v solidaritě s hnutím Black Lives Matter. A z tribun se na ně začalo valit hlasité bučení, ve kterém zanikal i potlesk těch, kteří s klečícími souhlasí.

Romania's players taking the knee. Some of the fans booed the moment. Slavia Prague's Nicolae Stanciu and AEK Athens' Nedelcearu refused to kneel. #ENG pic.twitter.com/zfbDiiY5d2 — Emanuel Roşu (@Emishor) June 6, 2021

Dva hráči rumunského výběru ovšem nepoklekli. Jedná se o obránce AEK Atény Ionuta Nedelcearua a o záložníka pražské Slavie Nicolae Stanciua. Zatímco u prvně jmenovaného můžeme o důvodu zatím jen spekulovat, Stanciu dal svůj postoj jasně najevo. „Udělal jsem to proto, abych ukázal solidaritu s Ondřejem Kúdelou, mým kolegou ze Slavie. Bez důkazů byl potrestán zákazem na deset zápasů. Nevěřím, že klečení je řešením,“ uvedl hráč pražské Slavie.

Vrací se tak k dva měsíce starému incidentu, kdy v zápase Evropské ligy jeho spoluhráč Ondřej Kúdela pošeptal cosi do ucha protihráče Glena Kamary ze skotských Rangers. Kamara, finský reprezentant tmavé barvy pleti, poté vyběhl za rozhodčím a začal na Kúdelu křičet, že je rasista. Zápas, který byl plný tvrdých faulů, se tak v samotném závěru ještě vyhrotil. Po odpískání finálového hvizdu pak organizace domácích Rangers blokovala slávistům dlouhé desítky minut odchod ze hřiště, což je v evropských poměrech nevídaná situace. Tečku za celým ostudným vystoupením pak udělal sám Fin Kamara, který po utkání napadl Kúdelu v útrobách stadionu.

Nedelcearu byl posléze, stejně jako Stanciu, terčem kritiky od těch, kteří vyžadují, aby si klekali všichni hráči. Rozhodl se proto reagovat. „Nejsem rasista a nenávidím všechny typy rasismu a diskriminace,“ ujistil na svém profilu na facebooku. Nemá ale pocit, že by si měl klekat jen z prosté povinnosti. „Z mého pohledu je spíše pokrytecké věřit, že svou povinnost naplníme jednoduše tím, že uposlechneme příkazu k pokleknutí,“ vzkázal.

