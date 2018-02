Inaugurace ve velkém stylu. Přečtěte si, co se prý chystá v březnu na Hradě

Poslanci a senátoři, soudci, akademici, diplomaté i církevní představitelé. Ti všichni dorazí 8. března tohoto roku do Vladislavského sálu Pražského hradu, aby se podívali na to, jak Miloš Zeman podruhé složí slib a stane se prezidentem České republiky na dalších pět let. Pozváno bylo na šest stovek hostů. Ti si mimo jiné vyslechnou 21 výstřelů z děl. Děla se z vrcholu Petřína ozývají jen ve zvláštních okamžicích. A vstup prezidenta do úřadu takovouto příležitostí je.

Vše odstartuje ve dvě hodiny odpoledne.

„Zároveň se však očekávají ústupky kvůli zdravotnímu stavu hlavy státu. Prezidenta trápí hlavně chůze. Už dříve se proto během pohybu po vlastních nohou opíral buď o některého z členů svého doprovodu, nebo o svoji choť Ivanu Zemanovou. Oporu první dámy využil například loni v říjnu, kdy spolu kráčeli Vladislavským sálem u příležitosti oslav vzniku republiky. V roce 2013 ale Zeman stejným historickým prostorem šel zcela sám a vychutnával si důstojnost okamžiku těsně předtím, než složil prezidentský slib. Jeho žena s dcerou ho v tu chvíli již očekávaly v čestné první řadě hostů,“ připomněl deník.

„Po letošní náročné předvolební době ale Zeman působí značně unaveně. Při prvním veřejném vystoupení po svém znovuzvolení jmenoval minulý týden soudce. Během aktu se však oproti dřívějším zvyklostem musel přidržovat stolu, s novými členy justičního sboru si pak ani nepřipil,“ pokračoval deník.

Otázkou prý zůstává, jak Zemanův zdravotní stav pozmění inauguraci. Celý ceremoniál má na starosti nový šéf hradního protokolu. Jak pojme Zemanův vstup do Úřadu. Před pěti lety byl hradním protokolářem ještě Jindřich Forejt, který mimo jiné nechal Zemana poklonit se sv. Václavovi v katedrále sv. Víta.

autor: mp