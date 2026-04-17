Írán může sousedům zničit budoucnost. A nejde o ropu

17.04.2026 12:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ačkoli americký prezident Donald Trump oznámil světu, že v Íránu dosáhl fantastického vítězství, zdá se, že situace kolem Hormuzského průlivu je dnes složitější, než byla před válkou. Íránci dávají najevo, že ještě neřekli poslední slovo. Mohou např. zaútočit i na podmořské kabely vedoucí po dně Perského zálivu. Kdyby se to stalo, byl by to velký problém především pro sousedy Íránu, kteří investují nemalé prostředky do rozvoje umělé inteligence a datových center.

Írán může sousedům zničit budoucnost. A nejde o ropu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Íránská střela s plochou drahou letu Soumar

Dnešní svět je silně propojen. Je propojen spoluprací ve vesmíru, ale i podmořskými kabely. Kabely, které vedou v Evropě např. po dně Baltského moře nebo Lamanšským průlivem, ale také kabely, které vedou na dně Hormuzského průlivu. Průlivu, o který se teď vede válka, i když momentálně panuje křehké příměří.

Skrze podmořské kabely Írán ještě může notně zamíchat kartami.

Maša Kotkinová, analytička specializující se na ekonomii, obchodní diplomacii a energetiku na Blízkém východě, upozornila v komentáři uveřejněném na serveru Stimson, že případný útok Íránu na podmořské kabely by mohl ohrozit fungování datových center v Bahrajnu či ve Spojených arabských emirátech (SAE). A nejen tam. Podle analytičky si státy Perského zálivu uvědomují, že z prodeje ropy a plynu nemusí bohatnout do nekonečna, a vsadily na velký rozvoj umělé inteligence. Případný íránský útok na podmořské datové kabely se v tomto světle jeví jako nebezpečnější.

„Válečná rizika již zastavila práce na nových podmořských kabelech v Perském zálivu, což odráží situaci v Rudém moři, kde vyhlídky na útoky Húsíů zpozdily veškerou výstavbu podmořských kabelů od roku 2024. V březnu 2024 vedl raketový útok Húsíů na obchodní loď v Rudém moři k poškození lodi, která strhla kotvu a neúmyslně přerušila tři podmořské kabely. Po měsících zpoždění, pravděpodobně kvůli nutnosti vypořádat se s geopolitickými riziky a citlivými otázkami na pevnině v Jemenu, nakonec společnost E-marine se sídlem v SAE kabely opravila. Podle Mezinárodního výboru pro ochranu kabelů (ICPC), který působí v tomto odvětví, bylo z přibližně 200 případů poškození kabelů ročně pouze asi jedno procento způsobeno úmyslně,“ upozornila analytička. „Stejná zařízení (jako jsou kotvy lodí), která způsobují nehody, by mohla být použita k úmyslnému poškození oslabenými, ale odhodlanými námořními silami Húsíů nebo Islámských revolučních gard,“ doplnila Kotkinová.

Internetové spojení sice dokážou zajistit i vesmírné družice. Háček je však v tom, že objem přenosu dat, jaký potřebují datová centra, družice zajistit nedokážou. Tady je role podmořských kabelů takřka nenahraditelná.

Podle agentury Reuters však 47. prezident USA tvrdí, že mír s Íránem by mohl být uzavřen již brzy.

„Uvidíme, co se stane. Ale myslím, že jsme velmi blízko k uzavření dohody s Íránem,“ řekl novinářům.

„Pákistánský zdroj zapojený do jednání mezi USA a Íránem v pátek uvedl, že došlo k pokroku v zákulisní diplomacii a že nadcházející setkání mezi oběma stranami by mohlo vést k podpisu memoranda o porozumění, po němž by do 60 dnů následovala komplexní dohoda,“ napsala agentura Reuters.

„Obě strany se v zásadě shodují. A technické záležitosti přijdou později,“ uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity.

To by znamenalo, že k útoku na podmořské kabely v Perském zálivu nemusí dojít.

Írán požaduje zrušení mezinárodních sankcí a Washington naléhá na odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z Íránu. Dva íránské zdroje uvedly, že existuje prostor ke kompromisu ohledně zásob vysoce obohaceného uranu. Teherán zvažuje odvoz jeho části ze země.

Server katarské televize Al-Džazíra navíc tvrdí, že firmy, které se zabývají vývojem umělé inteligence, mohou být v tuto chvíli považovány za jednoho z vítězů války v Íránu. Vedle Wall Streetu, vedle zbrojařských firem a vedle investorů do zelené energie.

Úřad OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) loni předpověděl, že odvětví umělé inteligence vzroste ze 189 miliard dolarů v roce 2023 na 4,8 bilionu dolarů do roku 2033, a válka s Íránem tento výhled zřejmě nijak nenarušila.

„Navzdory otřesům z války v Íránu stále pozorujeme odolnost v mnoha odvětvích, jako je umělá inteligence a obnovitelné zdroje energie,“ řekl Nick Marro, hlavní analytik pro globální obchod v Economist Intelligence Unit.

Psali jsme:

Německo: Připravujme se na NATO bez USA
Hormuzský průliv odblokujeme sami. Německo a Francie chtějí obejít Trumpa
Blokáda zabírá? USA a Írán se mohou vrátit k jednání
Zbořil: Viděl jsem Magyara a na Seznamu i jinde zapláčou

 

Další články z rubriky

Nepodceňujme to. Co tady chtějí? Senátorka Hamplová varuje před sudetskými Němci

11:30 Nepodceňujme to. Co tady chtějí? Senátorka Hamplová varuje před sudetskými Němci

Benešovy dekrety se znovu staly tématem. Nový maďarský premiér je chce otevírat, v Brně se zase bude…