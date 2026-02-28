Budeme tomu říkat speciální vojenská operace? Vidlák udeřil na USA

28.02.2026 10:53 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Jednoznačně kritická, ale také opatrná vyjádření se objevují na sociálních sítích po prvních informacích o vojenské akci USA a Izraele vůči Íránu. Zatímco Vidlák se ironicky ptá, zda válka na Blízkém východě bude označena za „speciální vojenskou operaci“, předseda KDU-ČSL Marek Výborný zdůrazňuje, že „íránský lid si zaslouží lepší vládu“. A Michael Žantovský připomíná, že v Persii „vznikly šachy“.

Budeme tomu říkat speciální vojenská operace? Vidlák udeřil na USA
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Daniel Sterzik alias Vidlák

Spojené státy a Izrael v sobotu ráno zahájily rozsáhlé vojenské údery na cíle v Íránu. Prezident USA Donald Trump v krátkém videu na sociální síti oznámil zahájení „velkých bojových operací“ s cílem eliminovat bezprostřední hrozby ze strany íránského režimu a zabránit Teheránu ve vývoji jaderných zbraní.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac označil akci za preventivní úder nutný k odstranění nebezpečí pro Stát Izrael. V Teheránu i v dalších íránských městech byly hlášeny četné exploze, nad hlavním městem stoupají sloupy dýmu. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

8%
92%
hlasovalo: 319 lidí

Íránský režim podle prvních prohlášení připravuje „drtivou odvetu“ a nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí byl údajně přemístěn na bezpečné místo. Íránská státní média již mluví o „agresi sionisticko-amerického spojenectví“ a vyzývají k jednotě národa tváří v tvář útoku.

Agrese, invaze, anebo speciální vojenská operace?

Dosavadní reakce na událost jsou značně rozporuplné. „Prosím vás, až začne ten americký útok na Írán, budeme tomu říkat agrese, invaze, anebo speciální vojenská operace?“ ptal se už v pátek na síti X účet Vidlákovy Kydy známého blogera Daniela Sterzika.

„Izrael zaútočil na Írán!?“ informuje europoslanec Ondřej Dostál a dodává, že válečná agrese Netanjahuova režimu je nepřijatelná a záminky průhledné

„Regionu i Izraeli přinese smrt a neštěstí, Evropě a světu hospodářské škody. Netanjahu by měl stát před ICJ za palestinskou genocidu, ne vést zemi. Dokáže EU útok odsoudit?“ ptá se člen Evropského parlamentu.

„Vyloženě nadšenej musí být Putin, jak postupně Američani likvidují všechny jeho kámoše. Asad, Maduro, teď Íránci a připraví se Castro,“ soudí podcaster Michael Durčák.

„Americko-izraelská operace, která dnes začala, není prvním aktem otevřené války, ale posledním aktem diplomacie dělových člunů. V této šachové partii je Írán ve slabší pozici, ale může dosáhnout remízového nebo patového postavení. V Persii koneckonců šachy vznikly,“ vyjádřil se na síti X Michael Žantovský, bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech amerických, v Izraeli a ve Velké Británii.

„Neznáme důvody americko-izraelské operace. Není to ale nečekané. Režim v Íránu nemá mít přístup k jaderným zbraním a íránský lid si zaslouží lepší vládu. Musíme doufat v co nejnižší počet obětí,“ napsal Marek Výborný, poslanec a předseda KDU-ČSL.

