USA chtějí konec režimu v Íránu. Trump: Už nebudeme trpět teror

Izraelský ministr obrany Israel Kac oznámil preventivní útok s cílem odstranit hrozby pro stát Izrael, zatímco americká strana potvrdila, že se na útocích aktivně podílí desítkami náletů letadel startujících z blízkovýchodních základen a z jedné či z více letadlových lodí.
Prezident USA Donald Trump uvedl: „Naším cílem je bránit náš lid odstraněním bezprostředních hrozeb od Íránu.“ Dále zmínil dřívější válečné zločiny íránského vedení.
„Už nebudeme dále trpět masový teror,“ prohlásil Trump. Írán podle něj nasákl půdu krví a vnitřnostmi. „Írán je světový státní sponzor terorismu číslo jedna. Moje vláda zabrání, aby tento teroristický režim získal jadernou zbraň. Opakovaně jsme se snažili s Íránci dohodnout, aby zastavili svůj jaderný program, ale Írán odmítl každou příležitost a my to nemůžeme dál trpět,“ sdělil prezident. Trump mluvil i o hrozbě, kterou Írán představuje pro Evropu a pro další spojence USA. Operaci proti Íránu označil za masivní.
„Zničíme jejich rakety a srovnáme jejich raketový průmysl zcela se zemí. Zlikvidujeme jejich námořnictvo a zajistíme, že jejich loutky nebudou moci dál ohrožovat svět,“ řekl šéf Bílého domu.
Trump vyzval Íránce, aby zůstali doma, dokud budou padat bomby, a až se situace uklidní, aby vyrazili do ulic a svrhli režim.
V Teheránu byly hlášeny tři mohutné výbuchy v centrální části města v blízkosti prezidentského paláce, rezidence nejvyššího vůdce a budovy Národní bezpečnostní rady. Další detonace zaznamenali obyvatelé v Qomu, Kermánšáhu, Isfahánu a Karadži. Nad íránskými městy stoupají sloupy dýmu, země okamžitě uzavřela svůj vzdušný prostor a spustila protivzdušnou obranu. V Izraeli byl vyhlášen stav nouze, uzavřeny školy, úřady i veřejná shromáždění, pozastaveny civilní lety a aktivovány systémy protiraketové obrany – po celé zemi se rozezněly sirény.
Hlavním cílem společných úderů je íránská vojenská infrastruktura, především odpalovací zařízení a sklady více než dvou tisíc raket krátkého a středního doletu. Američtí představitelé zdůraznili, že současná operace je výrazně rozsáhlejší než útoky loni v červnu, kdy Spojené státy bombardovaly tři íránská jaderná zařízení během dvanáctidenní války, kterou inicioval Izrael. Tehdejší zásahy sice íránský jaderný program výrazně zpomalily, ale podle nezávislých odhadů jej zcela nezničily – Írán si pravděpodobně ponechal část obohaceného uranu a některá zařízení již začal obnovovat.
Účet OSINTdefender publikoval na síti X: „Izraelská vojenská korespondentka Halle Bitton Rosenová uvedla, že podle izraelských bezpečnostních zdrojů Izrael a USA provádějí operaci ‚ruku v ruce‘, což zdánlivě potvrzuje společnou americko-izraelskou akci. Celé prohlášení: Příběh skončil, Izrael a Spojené státy ruku v ruce – příští den na Írán spadne více bomb než na kteroukoli jinou zemi, kde bydlí lvice.“
In a seeming confirmation of a joint U.S.-Israeli action, Israeli military correspondent Halle Bitton Rosen has said that Israeli security sources have said that Israel and the U.S. are conducting the operation “hand in hand.”— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026
Jakub Szántó, zahraniční reportér ČT, už v pátek upozorňoval, že „v Izraeli preventivně otevírají bunkry aneb život v desetimilionové zemi, kde každý nový byt i dům musí mít bunkr, kde se velké nemocnice zakopávají pod zem a na kterou svými raketami míří teroristické milice i íránský teokratický režim. Dává jistě smysl, aby Teherán v odvetě za americký pumy útočil na Izrael (sic!),“ publikoval na síti X.
V Izraeli preventivně otevírají bunkry aneb život v desetimilionové zemi, kde každý nový byt i dům musí mít bunkr, kde se velké nemocnice zakopávají pod zem a na kterou svými raketami míří teroristické milice i íránský teokratický režim. Dává jistě smysl, aby Teherán v odvetě za… https://t.co/99vvzT18pe— Jakub Szántó (@JakubSzanto) February 27, 2026
Eskalace přichází po týdnech intenzivního diplomatického tlaku a neúspěšných jednání. Prezident Donald Trump opakovaně vyzýval Írán, aby omezil jaderný program, zastavil vývoj balistických raket a přerušil podporu skupinám jako Hamás, Hizballáh či hútíové. V lednu veřejně slíbil pomoc protivládním demonstrantům v Íránu, což vyvolalo brutální zásah bezpečnostních sil a tisíce obětí. Poslední kolo nepřímých rozhovorů v Ženevě skončilo ve čtvrtek 26. února bez dohody.
V pátek Trump prohlásil, že není s průběhem vyjednávání spokojen a že by „raději nepoužil sílu, ale někdy to prostě musí být“.
V uplynulých týdnech shromáždily USA v regionu nebývalé síly – dvě letadlové lodě, torpédoborce, desítky stíhaček a další jednotky –, což analytici označují za největší americké vojenské soustředění na Blízkém východě za více než dvě desetiletí. Izrael se na operaci podílel jak přímými útoky, tak koordinací s americkými silami.
Zatím nejsou známy přesné počty obětí. Írán očekává rychlou odvetu – pravděpodobně raketové útoky na americké základny, velvyslanectví a na izraelské území, případně prostřednictvím spojeneckých milicí v Iráku, Sýrii, Libanonu či v Jemenu. V Teheránu panuje chaos: lidé opouštějí práci a školy, v ulicích zavládla panika, sirény a exploze pokračují. Situace se rychle vyvíjí a hrozí přerůst v širší regionální konflikt.
