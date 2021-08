Ivan Bartoš to rozjel: Babiš straší lidi. Je to lhář, kampaň nemá dno. Je to hnus

Politické strany a hnutí vstupují do ostrého boje před říjnovými volbami a jde o každý jeden hlas. Lídr koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) do sněmovních voleb Ivan Bartoš vystoupil v předvolebním speciálu Studia N, kde sepsul premiéra Andreje Babiše za to, že prý straší seniory lživými informacemi o tom, co vše Piráti chystají. Věnoval se také tendru na dostavbu Dukovan, spolu s ním nejdříve žádá komplexní analýzu výhodnosti rozvoje jaderných elektráren.

reklama

Říjnové volby se budou podle Bartoše zásadně lišit od těch předchozích. „Budou zásadní, protože mnoho voličů je zklamaných a naštvaných z toho, kam naše země směřuje. V podstatě 75 procent voličů nevolí hnutí ANO Andreje Babiše. Ty volby jsou možnost, jak mu vystavit vizitku. Věřím, že budeme jednat o možnosti podílet se na vedení této země,“ připomněl, kam směřují ambice koalice Pirátů a STAN. Očekává však možné velké průtahy, kdy se prezident Zeman bude snažit Babiše držet co nejdéle u moci. „Vývoj bude takový bez ohledu na vítěze voleb, protože slabý premiér prezidentu Zemanovi vyhovuje, dokáže na něj zatlačit,“ podotkl.

Premiéra kritizoval i v souvilosti s růstem inflace v Česku: „Ta čísla jsou prostě špatná, ale vláda tvrdí, že u toho ANO nebylo, nebo že to dělá Česká národní banka. Hnutí ANO nás zavedlo do ekonomické pasti a lidé si to uvědomují, zvyšování cen neuplatíte žádnými dárečky,“ pokračoval šéf Pirátů. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5833 lidí

Hlavním tématem, o kterém se v souvislosti s Piráty a Starosty mluví, není ale to, s čím předstupují před voliče, ale špatná úroveň a kvalita jejich kampaně. „Já bych ale s tou kritikou nesouhlasil. Když jsme se dostali do vedení, byli jsme v tu chvíli doslova na odstřel, pan premiér o nás šířil na poli Sněmovny hoaxy a dezinformace. Nepovedl se nám nějaký facebookový post, a hned se začala řešit kampaň Pirátů,“ uvedl, že občas se chyby najdou.

Z kontaktní kampaně si ale prý odnáší dobré pocity v rámci zpětné vazby od veřejnosti. „Ti lidé vidí, jaká řešení přinášíme a jak adresujeme důležité problémy, překvapivě řeší náš program, a ne formu prezentace. Kampaň v regionech se rozjíždí a podle mě jde dobře,“ míní Bartoš.

Andrej Babiš se prý snaží volby zarámovat jako střet hnutí ANO a Pirátů, Bartoš je prý připraven na zesílení intenzity útoku v jeho kampani: „Očekávám, že snůška lží a dehonestace od Andreje Babiše bude postupem času ještě narůstat. Z pohledu rádců Babiše tu není dno, dokáže do toho zavléct rodinu i oběti na životech. Ve své kampani ale nepředvádí žádnou vizi, naopak se snaží zásadní témata vyblokovat,“ dodal předseda Pirátské strany.

Celý rozhovor ZDE.

Na pravou míru Bartoš uvedl jednu z největších dezinformací, které předseda vlády na adresu Pirátů prohlásil: „Andrej Babiš straší lidi a veřejně lže. On je lhář, přece premiér na půdě Sněmovny nemůže vytáhnout dezinformaci, kerou vyrobil Okamura před třemi lety, kdy tvrdí lidem, že Piráti zdaní byty a nastěhují do nich lidem migranty. Lidi se pak bojí a někomu pak hrábne jako panu Baldovi,“ připomněl případ teroristického útoku na železnici a vyhrožování teroristickým činem.

Jako další zmínil Babišovo strašení seniorů: „Babiš je zvyklý, že se z něj všichni klepou, národ si bere jako rukojmí. Není nic horšího než strašit seniory po domovech důchodců, což on dělá. Ukazuje jim dystopickou budoucnost, kde budou trpět. Staví si kampaň na tom, že straši lidi – lidi, kteří se nepohybují tak dobře ve světě informací. Vždyť to je prostě hnus!

Proti této lži musíme jasně jít a bojovat pravdou, i když bude konflikt bolestný. Bojím se, že to ještě není to dno. Když do nás někdo buší, budeme se bránit. Pan Babiš lidmi pohrdá, dělá si z nich legraci,“ odrážel Bartoš další Babišovy útoky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem se Babišovi vysmál, že naopak faktické konfrontace s ním se bojí. „Babiše jsem nepotkal v jediném mediálním duelu. Tam jde, jen když jsou tam alespoň další dva nebo tři lidi. Piráti a STAN premiérovi leží v žaludku, protože rozkrývají jeho střet zájmů, ale do debaty se bojí. Snad dojde na konfrontaci v předvolebních debatách,“ doufá Bartoš.

Do jisté míry souhlasí s pirátským poslancem Mikulášem Ferjenčíkem, který prohlásil, že kampaň jako střet Babiše a Pirátů má své výhody. „Je to samozřejmě míra pozornosti, kterou nám to přináší. Věřím, že se v tomto střetu ukazuje, že náš západní přístup se jeví jako ten výrazně lepší, a Babišova kampaň lží ukazuje mnohé o něm,“ popsal, v jakém smyslu je za tento střet rád.

Ve svém programu koalice Pirátů a STAN mimo jiné slibuje také analýzu rozvoje jaderných elektráren. Těsně před vypsáním je tendr na dostavbu Dukovan. Pokud by se Piráti účastnili příští vlády, budou zřejmě nejdříve požadovat zpracování této analýzy: „Pokud se bude dělat něco na 50 let, tak si myslím, že si to revizi zaslouží. Máme k tomu tendru spoustu výhrad. Je třeba se bavit o tom, zda je projekt dobře nastaven. Buducnost není ve velkých stavbách. Zevrubná analýza je věc, kterou potřebujeme. My chceme rozvíjet jadernou energetiku, otázkou ale je, jestli cestou toho tendru, aby to bylo výhodné,“ dodal Bartoš s poznámkou, že vláda dala závazek k ústupu uhlí a je třeba dělat takovou politiku, aby se takový závazek dostál.

Energetická soběstačnost a bezpečnost Česka není nyní podle Bartoše řešitelná bez jaderné energetiky, je ale třeba se dívat, kam jde Evropa jako celek.

Psali jsme: FOTO To až uvidí Piráti: Přijel Babiš, vezl knížky. Dav a my v něm. Nevěřili jsme Bartoš ven! zní. Vážně. A náhrada za něj? Tam je taky zle „Bartoš chodí do ciziny a dělá ostudu.“ Babišův tvrdý střet s Pirátem. Vřelo to. A Fiala ukázal klid Piráti jen pro mladé? Ne. Bartoš mezi seniory: Zásadní slova i FOTO



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.