Ivan Trojan na Letné: Stanovme hranice politikům. A díky za Ukrajinu

Pro tyto strany je z pohledu Trojana agresivita v politice normální. Je ale těžké najít řeč s někým, kdo vyhrožuje prezidentovi a zdá se mu to normální, podotkl.
„Bohužel my Češi inklinujeme k tomu žít jenom přítomností. Chceme to, co je výhodné teď, ale nedíváme se dál,“ upozorňoval herec s tím, že výdaje na obranu snižujeme v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin považuje rozpad Sovětského svazu za chybu. „Copak už jsme zapomněli, co se stalo v roce 1968? Copak už jsme zapomněli, co se stalo ve Vrběticích?“ ptal se Trojan.
Vládě doporučil, aby se zeptala historiků, co se v minulosti dělo a co by se také mohlo opakovat. „Já jsem totalitní režim zažil na vlastní kůži a rozhodně bych to nepřál např. svým dětem.“ Volal po nezávislé České televizi i nezávislém veřejnoprávním rozhlasu. „Potřebujeme ale i svobodu uvnitř médií,“ žádal Trojan s tím, že tato svoboda by se měla projevit tím, že v ČT nebudou končit lidé jako Václav Moravec nebo Barbora Kroužková.
„Dnes ale ODS odmítá spolupracovat s menšími stranami, ale dokonce vznikají i nové projekty, které budou ještě víc tříštit současnou opozici. Je na nás, abychom jasně stanovili hranice, co pro nás je a co už není přijatelné. Děkuji vám, že jste přišli. A děkuji, že stojíte po boku statečné Ukrajiny, vždycky jsem s vámi,“ zvolal do davu na rozloučenou Ivan Trojan.
