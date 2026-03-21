Ivan Trojan na Letné: Stanovme hranice politikům. A díky za Ukrajinu

21.03.2026 15:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Na demonstraci na Letné vystoupil i herec Ivan Trojan, kterého přivítal potlesk. Zdůraznil, že lidé musí stanovit hranice, co ještě politikům projde a co už ne. Zastal se České televize, ale i Václava Moravce. Vynadal ODS. A poděkoval Ukrajincům. „A děkuji, že stojíte po boku statečné Ukrajiny, vždycky jsem s vámi,“ zvolal do davu na rozloučenou Ivan Trojan.

Ivan Trojan na Letné: Stanovme hranice politikům. A díky za Ukrajinu
Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni.

„Děkuju za krásné přivítání. Je to nádherný pohled,“ poděkoval Trojan. Zdůraznil, že respektuje vítěze voleb, to je podle něj jasné, ale v koalici ho ovlivňují strany, které by se teď už možná ani nedostaly do parlamentu.

Pro tyto strany je z pohledu Trojana agresivita v politice normální. Je ale těžké najít řeč s někým, kdo vyhrožuje prezidentovi a zdá se mu to normální, podotkl. 

„Bohužel my Češi inklinujeme k tomu žít jenom přítomností. Chceme to, co je výhodné teď, ale nedíváme se dál,“ upozorňoval herec s tím, že výdaje na obranu snižujeme v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin považuje rozpad Sovětského svazu za chybu. „Copak už jsme zapomněli, co se stalo v roce 1968? Copak už jsme zapomněli, co se stalo ve Vrběticích?“ ptal se Trojan.

Vládě doporučil, aby se zeptala historiků, co se v minulosti dělo a co by se také mohlo opakovat. „Já jsem totalitní režim zažil na vlastní kůži a rozhodně bych to nepřál např. svým dětem.“ Volal po nezávislé České televizi i nezávislém veřejnoprávním rozhlasu. „Potřebujeme ale i svobodu uvnitř médií,“ žádal Trojan s tím, že tato svoboda by se měla projevit tím, že v ČT nebudou končit lidé jako Václav Moravec nebo Barbora Kroužková.

„Dnes ale ODS odmítá spolupracovat s menšími stranami, ale dokonce vznikají i nové projekty, které budou ještě víc tříštit současnou opozici. Je na nás, abychom jasně stanovili hranice, co pro nás je a co už není přijatelné. Děkuji vám, že jste přišli. A děkuji, že stojíte po boku statečné Ukrajiny, vždycky jsem s vámi,“ zvolal do davu na rozloučenou Ivan Trojan.

Psali jsme:

Demonstrace na Letné: Tuhle zemi si nenecháme ukrást, křičel Minář
Ševčík: Média lžou, neziskovky manipulují. A lidé tomu věří
Načasováno na Letnou? Petr Kolář v den demonstrace zaútočil na vládu
CPAC začala: „Má mou plnou podporu.“ Trump podpořil Orbána

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nezávislost televize schvaluji, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseQ , 21.03.2026 16:28:10
ale jde o to, aby byla nezávislá, pokud jde o vládu, i pokud jde o opozici. Vzhledem k tomu, že zpravodajství ČT silně fandí současné opozici, tak o nezávislosti nelze hovořit.

|  7 |  0

Další články z rubriky

„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

17:15 „Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

V závěru demonstrace na pražské Letné se znovu ujal slova předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Min…