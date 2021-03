Já a traktorista? Šlachta udeřil na posměváčky

Někdejší šéf ÚOOZ Robert Šlachta se nyní snaží proniknout do politiky. V rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým v Českém rozhlase však také mluvil o své kariéře policisty. „Střílel jsem mockrát a strach jsem nikdy neměl,“ uvedl.

Robert Šlachta se z pozice řadového policisty dostal k zásahové jednotce. Následně byl mimo jiné také dlouhou dobu šéfem protimafiánského Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. O své třicetileté policejní kariéře následně napsal knihu a dle svých slov by se nebránil ani případnému zfilmování.

Šlachtovi se mimo jiné také přezdívá „traktorista“, a to proto, že nejprve vystudoval zemědělskou školu. On sám je na to však hrdý, protože podle svých slov umí pracovat manuálně.

Ale zpět k jeho policejní dráze, kdy jako řadový policista podle svých slov řešil vše možné. „Od hádek manželů po 22. hodině až po ukradená kola či slepice. Brali jsme to jako svoji práci. Ale byli jsme plni nadšení, vznikal stát a já to opravdu bral jako poslání a pomoc občanům,“ sdělil Šlachta vzpomínku na začátek 90. let.

To, že v současné době není práce policie příliš populární, je podle Šlachty hodně dané politikou. „U nás policista sklízí následky i nesmyslného rozhodnutí politiků a dostane to hned z první ruky od občana třeba při běžné dopravní kontrole,“ říká s tím, že policista by měl být hlavně autorita a neměl by vystupovat z pozice síly.

Když byl policistou v zásahové jednotce, mnohokrát i střílel. Nikdy se však dle svých slov nebál. „To je takový adrenalin, že na strach ani nemáte čas. Na zákroku by to bylo poznat. A s téměř železnou pravidelností zákrok stejně dopadne jinak, i když to stokrát nacvičíte,“ dodal.

V rozhovoru hovořil téměř padesátiletý Šlachta i o tom, že nemá rodinu. „Nějakou dámu potřebuji potkat,“ sdělil Šlachta, jenž je narozen na přelomu znamení Raka a Lva. Svěřil se také s tím, že nevěří v Boha. „Víra je věcí každého. Je to vnitřní věc. U lidí se jsem to nikdy nezkoumal, vždy jsem zkoumal jejich schopnosti a fungování,“ podotkl.

