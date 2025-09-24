Jak Maláčová vytáčela pirátku Richterovou, kamery ještě neviděly

V první části předvolebního speciálu na CNN Prima News se do sebe pustily šéfka SOCDEM Jana Maláčová (za STAČILO!) a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Spor se rozhořel především kolem tématu dostupného bydlení.
Richterová nejprve nastínila plán Pirátů: „V minulosti se rezignovalo na dostupnější bydlení a těch 200 tisíc nových domovů prostě chybí. Proto máme jasný plán, jak za čtyři roky nakopnout výstavbu dostupnějších bytů,“ uvedla čtvrtá místopředsedkyně Pirátů.
Na to reagovala Maláčová, kterou rozčílilo, že Richterová kritizuje vládu, ač sama byla ve sněmovně: „Nezlobte se na mě, ale mě paní Richterová každou další debatou neuvěřitelně fascinuje. Vy jste místopředsedkyně sněmovny, máte jednu z nejvyšších ústavních funkcí, co jste tam ty čtyři roky dělala?“ uvedla.
PhDr. Olga Richterová
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Napětí mezi oběma političkami pak ještě vzrostlo. „Pište si to, pak můžete odpovědět,“ řekla Maláčová směrem k Richterové. Ta okamžitě kontrovala: „Neříkejte mi, co mám dělat.“ Maláčová následně dodala, že se na Richterovou raději nebude dívat, aby se necítila vyzývaná.
Neshody u důchodů
Spor se přesunul i k důchodům. Richterová se ostře pustila do své soupeřky: „Já se jenom zeptám, kde byla paní Maláčová, když osm let sociální demokracie byla ve vládě?“ zeptala se pirátská místopředsedkyně.
Zároveň zdůraznila rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: „Já jsem velice ráda za to, že průměrný důchod v Česku je nyní 21 800 korun. V Polsku je průměrný důchod 18 800 korun, na Slovensku 17 600 korun. Tato srovnání ukazují, že jsme v této oblasti lepší, než všichni naši sousedé,“ řekla Richterová.
Maláčová ale nenechala kritiku bez odpovědi: „Myslím si, že paní Richterová se nám snaží vysvětlit, že když budou vládnout další čtyři roky, budeme mít už i ty důchody horší než v Polsku,“ uvedla Maláčová ironicky. „Průměrný důchod, a to je potřeba si říct, není přepočten na kupní sílu,“ doplnila jednička STAČILO! v Praze.
Richterová poté důrazně odmítla, aby ji Maláčová shazovala: „Já se tady nenechám urážet od paní, která by chtěla úplně zapomenout na to, že její strana byla osm let u moci,“ nebrala si servítky pirátská místopředsedkyně.
Do druhé části diskuse se zapojili Aleš Juchelka (ANO), Marian Jurečka (SPOLU), Markéta Šichtařová (SPD) a Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Debatu otevřela otázka, jak a za jak dlouho bude bydlení dostupné. Aleš Juchelka představil recept hnutí ANO. „Chystáme velký program pro mladé lidi, kteří budou mít prvotní bydlení, to znamená, chceme jim ulevit z hypoték. Chceme motivovat obce, aby se stavělo na jejich území. Chceme stavět bydlení, které je dostupné pro profese, které stát potřebuje. Hasiče, vojáky, policisty, učitele a tak dále,“ uvedl.
Ing. Aleš Juchelka
Následně připomněl, že podle něj situaci zhoršila změna stavebního zákona: „Myslím si, že ty kroky by byly blíž, pokud by se nezrušil stavební zákon, který byl zákonem roku a který připravila Klára Dostálová ještě jako ministryně pro místní rozvoj. Bohužel, digitalizace stavebního řízení, kterou Piráti opravdu zkazili, všechno zbrzdila, zkazila, ale hlavně zdražila,“ dodal Juchelka, který kandiduje ve volbách do sněmovny na druhém místě kandidátky hnutí ANO v Moravskoslezském kraji.
Jurečka: Do roka či dvou bude bydlení výrazně dostupnější
Marian Jurečka, volební lídr SPOLU v Olomouckém kraji, připomněl, že stát už podle něj naplňuje dřívější sliby o dostupnějším bydlení. Zdůraznil, že od loňského října funguje masivní dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, kde už je podáno přes 20 miliard korun žádostí na tisíce nových bytů.
Ing. Marian Jurečka
Jurečka připustil, že klíčovou překážkou byla digitalizace stavebního řízení, která se zadrhla. Trval ale na tom, že za rok či dva bude bydlení dostupnější. „A ten objem bytů, který budeme vidět na trhu, se projeví zhruba během příštího roku až dvou.“
Šichtařová: Ať lopatu do ruky vezmou úředníci
Markéta Šichtařová, která kandiduje do sněmovny za Svobodné na kandidátce SPD, se pustila do detailnější analýzy příčin drahého bydlení. První příčinou je extrémně složité a zdlouhavé stavební řízení. Druhou příčinou je dlouhodobý tisk nekrytých peněz, které vedly k nafukování cenových bublin. Třetí příčinou jsou rostoucí ESG požadavky, které zvyšují náklady a nutí zvyšovat nájmy.
Dodala, že řešení je možné hledat i v zahraničí: „Podívejme se do Argentiny, tak ta nám dává přesný příklad. Během jednoho roku se podařilo srazit ceny bydlení o 30 %, jinými slovy, to bydlení se stalo dostupnější.“
Upozornila, že podobný vývoj v Česku závisí na politické vůli: „Záleží na složení Poslanecké sněmovny, protože pokud budeme schopni prosazovat náš program – to, že třeba zrušíme Green Deal nebo že zrevidujeme povolení k pobytu pro cizince – tak to samozřejmě bude mít okamžité vlivy. A do toho roku to bydlení bude dostupnější, klidně i o těch 30 %,“ dodala ekonomka.
Ing. Markéta Šichtařová
Ministr Marian Jurečka upozornil, že stavebnictví je dnes výrazně závislé na zahraniční pracovní síle. „Jinými slovy, v tom stavebnictví ty byty a domy nebude mít kdo stavět. Jestliže je dnes stavebnictví závislé na zahraniční pracovní síle, tak Markéta Šichtařová říká: Nebudeme mít lidi, kteří by to postavili,“ reagoval Jurečka.
„V České republice je zhruba milion lidí pracujících ve státním sektoru. Je to největší počet byrokratů na hlavu v Evropské unii. Domnívám se, že by jim vůbec neuškodilo, kdyby vzali lopatu do ruky a šli pracovat místo těch Ukrajinců,“ uvedla Šichtařová.
„Kdybychom opravdu měli tolik na mysli blaho Ukrajiny, tak potom by ta Ukrajina potřebovala, aby se lidé vrátili a obnovovali ji,“ dodala.
Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) v debatě podpořila Mariana Jurečku: „Opravdu ten dotační program funguje, my chceme v něm dál pokračovat, ty peníze v rozpočtu musíme najít, chceme 10 až 20 miliard alokovat na to, abychom opravdu podpořili stavby v obcích, protože ten obecní fond je velmi důležitý,“ uvedla. Na otázku, zda už jsou tyto prostředky v rozpočtu na příští rok, odpověděla: „Vyjednáváme.“
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
Zároveň připomněla, že problém dostupného bydlení nezačal až v posledních letech: „Netvařme se tady, že ten problém bydlení je teď za naší poslední vlády. To se táhne už od nějakých 90. let, kdy obce bohužel zprivatizovaly své bytové fondy a teď nám to zvyšuje cenu developerských projektů a developerských bytů právě v těch lokalitách, kde bychom je potřebovali,“ upozornila Pivoňka Vaňková, která vede jihočeskou kandidátku STAN do sněmovních voleb.
Markéta Šichtařová dále hovořila o řešení nedostatku pracovních sil ve stavebnictví. Podle ní je potřeba rozhýbat trh práce tím, že se zredukuje přebytečná byrokracie. „Budeme redukovat počty pozic tam, kde nejsou potřeba. Tím pádem se celý trh práce dostane do pohybu a na stavbách budou pracovat i lidé, kteří tam dneska pracovat nechtějí,“ uvedla.
Zdůraznila také, že se nechce zbavovat všech cizinců, ale pouze těch, kteří zde pobývají nelegálně. „Mluvíme pouze o lidech, kteří jsou u nás neoprávněně, kteří například ilegálně překročili hranice. Tím pádem se dopustili trestného činu a taky s nimi tak mělo být zacházeno.“
Dodala, že pracovní migrace byla běžná i před válkou na Ukrajině a že legální cizinci v Česku mají své místo: „Ještě před válkou u nás legálně žilo a pracovalo mnoho Ukrajinců i jiných cizinců. Po těch je tady poptávka a není žádný problém, aby tady dál zůstali,“ podotkla Šichtařová.
Marian Jurečka se ostře ohradil proti tvrzení Markéty Šichtařové o „milionu úředníků“. „Fakt nemám radost, že se tady neustále lže. Že pro stát pracuje milion lidí. Není to pravda. Pro stát pracuje 489 tisíc lidí a z toho 209 tisíc jsou učitelé,“ zdůraznil ministr.
Podobná rétorika podle něj připomíná minulost. „Jak paní Šichtařová říká, že je tady nějaký jeden milion, to říkali komunisti – že posílali lidi z kaváren a vyhnali je do polí a továren. A to nefunguje,“ rozčiloval se Jurečka.
Šichtařová se proti Jurečkovi ohradila a podpořila svá slova čísly z oficiálních statistik. „Jelikož pan Jurečka nemá rád, když se lže, tak se podíváme, co říká Česká národní banka,“ uvedla Šichtařová s tím, že centrální banka uvádí, že celkový počet osob ve veřejném sektoru, zahrnujícím rozpočet státu, krajů či obcí, je kolem jednoho milionu lidí. „Tedy veřejný sektor váže kolem jedné pětiny pracovní síly v České republice – nejvíce v celé Evropské unii,“ dodala ekonomka.
autor: Natálie Brožovská