Jak se dělí peníze na festivaly? Šéf jednoho z nich ukázal na chráněnkyni Bohuslava Sobotky i moravského senátora Beka

Minulý rok jste na Ministerstvo kultury podali žalobu, o co konkrétně šlo?

Mám tu čest vést MHF České doteky hudby, prestižní festival uvádějící absolutní interpretační špičky, laureáty soutěží. Do roku 2016 byl pravidelně podporován ministerstvem a patří mezi infrastrukturní festivaly u nás. Ministerstvo má dnes svůj Program podpory profesionálních festivalů podle Usnesení vlády z r. 2016 jako nástroj spolufinancování hudebních, divadelních, literárních a dalších oborových festivalů. Poradní orgán ministra je Rada festivalů pro jednotlivé oblasti podpory. Tvrdými kvalifikačními vstupními podmínkami tohoto programu podpory festivalů klasické hudby jsou množství návstěvníků, rozpočet, nepřetržité konání, a to splní opravdu jen okolo osmi až devíti festivalů v ČR a dlouhodobě je splňuje i náš MHF České doteky hudby.

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 6% ČSSD 12% KDU-ČSL 4% TOP 09 61% STAN 8% hlasovalo: 16067 lidí

Mimochodem jste v rámci této žaloby kritizoval složení rady, která o přidělení dotací na jednotlivé festivaly rozhoduje. Kde byl konkrétní problém a je tato situace stále stejná?

Rada je poradní orgán ministra a paní náměstkyně ji navrhla ke jmenování v této sestavě předchůdci D. Hermanovi. Předsedou je senátor z klubu STAN M. Bek, který se signováním přidal k ústavní žalobě na prezidenta republiky! Současná rada je složená nevyváženě a personálním složením se chová minimálně netransparentně, klientelisticky (jestli korupčně, ať prošetří orgány). Uvedu fakta. Nejsou v ní až na jednu výjimku ekonomové, marketéři, sociologové, převažují muzikologové, a ještě nekompetentní (příklad dramaturga Daňka, vyhozen I. Šmídem ze Symf. orchestru FOK z pozice dramaturga pro neschopnost), nebo lidé, kteří nikdy nic nezorganizovali, členem je také matematik, rektor Ivo Medek, na kterého jsme za pomluvu podali trestní oznámení). Naše vítězství přece není o tom, že jde o nějaký konkurenční boj mezi festivaly. Já jako hudebník jsem mockrát vystoupil na celé řadě z nich. Každý festival je jinak zaměřen. Některý na Dvořákovu hudbu, jiný na operu, další na duchovní hudbu. Jiné jsou širokospektrálnější jako například Pražské jaro, Český Krumlov, České doteky hudby nebo náš. Není bráno v potaz, že jsou vlastně svým zaměřením mnohdy nepoměřitelné. Máme od Krumlova po Ostravu skvělé festivaly, ale přesto v našem případě jde o systematickou tříletou likvidaci MHF České doteky hudby ze strany „Bekovy“ rady. Svým působení rada a náměstkyně dostává ministra do nekomfortní situace svým klientelistickým a netransparentním prostředím rozdělování veřejných peněz, což soud potvrdil! Proč v této souvislosti sekce živého umění spadající pod zmíněnou náměstkyni neumožnila veřejnou kontrolu účasti poslanců Parlamentu s hlasem poradním (dopis má redakce k dispozici)?

Fotogalerie: - Okřídlený lev

Sněmovna má kontrolní roli vlády a účast poslanců s hlasem poradním při uvedení v život fungování programu v r. 2017 náměstkyně zakázala. Naopak je přinejmenším zvláštní, proč je předsedou naopak senátor s hlasem rozhodujícím, když Senát ani kontrolní roli resortů či vlády nemá z ústavy, ale je to právě Sněmovna. Této nekompetentní radě končí nyní funkční období, pan ministr bude jmenovat nové všechny rady a i pro další oblasti (divadla apod). Festivaly dělají záslužnou práci, vytvářejí hodnoty, podporují zaměstnanost, sekundární efekty ve výběru daní a náleží jim podpora státu. Problém je, že v Radě pro festivaly působili sami žadatelé (například ředitelka Filharmonie Brno a jejich festival Moravský podzim) a ve dvou případech i sami subdodavatelé pro jiné žadatele. Ejhle pak, v součtu bodů hodnocení asi úplnou náhodou jsou některé projekty podhodnocovány, či jiné spojené subdodavatelsky se členy rady zvýhodňovány. Ty subjekty, které festivalům sami dodávají své orchestry, soubory či pronajímají jim budovy, kde se festivaly konají, by neměly být v radě. Ve výsledku pak svým hodnocením rada a ministerstvo ve volné soutěži kulturních festivalů deformuje volnou soutěž nabízených kulturních služeb našich festivalů a má to negativní likvidační dopady na poškozené žadatele i na běžného návštěvníka kulturních akcí. Situace se však nyní pod ministrem Staňkem významně, ale strašně pomalu mění k lepšímu, protože jak jsme viděli, pan ministr Staněk nemá rád bezpráví a rozhodl se s korupčním prostředím v kultuře bojovat!!!

Podle vašeho vyjádření Ministerstvo kultury aktuálně provádí přezkum vaší žádosti. Víte, kdy můžete čekat výsledky a co vlastně konkrétně od tohoto přezkumu očekáváte?

Anketa Bude co slavit během 30. výročí 17. listopadu 1989? (Ptáme se 24.7.2019) Bude 4% Nebude 96% hlasovalo: 4209 lidí

Jak je možné, že se Ministerstvo kultury proti rozhodnutí soudu nebránilo? Nebylo v tomto případě možné podat odvolání? Čekal jste vy osobně takto „jednoduché“ vítězství?

Bylo možné podat kasační stížnost, ale to ministerstvo nevyužilo. I když šance na její úspěch byla malá. Správní řád je jasný. Ale vítězství je to jen zdánlivě lehké. V této věci není vítězů, ale jen poražených. Za tímto naším soudním úspěchem jsou však tříleté útrapy festivalu, diskriminace. Tento výpadek spolufinancování z MK stál mnoho zrušených koncertů skvělých souborů, sólistů či krajských orchestrů, které u nás hrají, řadu zaměstnanců pracovní místo, protože festival funguje s minimálně úsporným provozním a režijním zázemím, které jen zázrakem umožňuje jeho fungování. Přesto jen zázrakem a díky osvícenému ekonomickému řízení zatím nezkrachoval. Nicméně jeho situace je již finančně neudržitelná.

Tvrdíte, že náměstkyně pro živé umění Kateřina Kalistová o soudním rozhodnutí neinformovala svého nadřízeného ani nikoho dalšího, a proto se Ministerstvo kultury nebránilo. Máte pro toto své tvrzení nějaký důkaz?

Jistě. Pan ministr Staněk mi to sdělil a členové vedení resortu kultury to potvrdili. Kalistová nejen neinformovala, ale dokonce se sama rozhodla jednat a nepodat za MK kasační stížnost. Jestli došlo ke zneužití pravomoci veřejného činitele či služebního zákona, ať posoudí jiní. Paní náměstkyně nezávislý přezkum našeho festivalu neumožnila a zasvěcení už tuší proč! Nebylo záměrem celou věc smést pod koberec i s klientelistickým chováním Rady pro festivaly klasické hudby? Nebyla záměrná její mylná doporučení ministrovi ohledně výsledků výběrových řízení českých festivalů? Toto soudní rozhodnutí je skutečnou fatální prohrou jí navržené rady v čele se senátorem Bekem, protože soudní i policejní orgány měly a mají k dispozici dokumentaci jejich přístupu, pomluv, arogance a rezignace na objektivitu hodnocení výběrového řízení. Dovolte jen zdánlivé odbočení k nutným faktům pro dokreslení celé situace. Kalistová zamlčela nejen ministru Staňkovi skutečný stav ve věci vítězného rozsudku MHF České doteky hudby, ale co je ještě horší, podle dostupných informací zamlčela skutečný stav resortu a uvedla v omyl i pana vicepremiéra Hamáčka, když ho na svých schůzkách nepravdivě informovala o celkové situaci v resortu, zamlčela klientelistické či korupční kauzy, a tím vznikla celá nešťastná vládní situace. Jsem přesvědčen, že to není tato vládní koalice, kdo dnes chce zametat korupční kauzy pod koberec, ba naopak! Oceňme současné působení ministra Staňka nejen v případě našeho vítězného rozsudku, ale to, že pomalu nastavuje kontrolní a přezkumné mechanismy, a tím se snaží napravit křivdy spáchané předchůdcem Hermanem a „chráněnkyní“ pana expremiéra Sobotky, náměstkyně Kalistové. Dalším potvrzením našeho úspěšného soudního sporu je „Bekovou“ radou nespravedlivé a poškozující zacházení s dalším infrastrukturním festivalem, s MHF Český Krumlov a již celé tři dlouhé roky.

Psali jsme: Takhle nelítá ani Babiš. Získali jsme ceny letenek, které si nechává proplácet šéf Národního divadla. VIP salónek, žádné čekání, menu pro gurmány, superluxus

Pan ministr po důkladné analýze záležitost prestižního festivalu napravil. Vždyť i kauzy Národní galerie Praha či Muzea umění Olomouc jsou skrze odvolání jejich ředitelů evidentní jeho snahou zamezit klientelismu, obohacování se a korupci, která pokud by byla neřešena, poškodí hlavně zaměstnance v kultuře a českou kulturu jako celek! Zaměstnanci v kultuře žijící ze mzdy oceňují, že se mu pomalu úspěšně daří zlepšit platové podmínky v orchestrech, divadlech, v památkách či knihovnách. Ministr Staněk dnes podle mého názoru čelí otevřenému „puči“ pod vedením náměstkyně Kalistové, jež ho uvedla v omyl i návrhem na jmenování bez výběrového řízení ředitele Buriana v ND s bianko šekem na šest let. Obklopena jím a radou ND, kterou vede neúspěšný prezidentský kandidát Drahoš s dalšími „lepšo“ osobnostmi (rektorem UK Zimou či generálním ředitelem ČT Dvořákem a dalšími). Tato skupina za podpory exsenátorů Šestáka, rektora Medka, ředitele S. Moši, senátora M. Beka a dalších se snaží skrze kauzu Národní divadlo, zamlčování rozsudků (ČT dala zákaz rozsudek odvysílat) destabilizovat celou kulturu. Místo toho, aby se paní náměstkyně věnovala řízení příspěvkových organizací a živé kultury, tak toleruje to, že ND s ředitelem Burianem vynaloží až 2,4 mil. Kč na právní přípravu zákona o VKI (veřejné instituce v kultuře) z peněz daňových poplatníků. Sněmovna, Parlament, kraje i vláda odolávají asi osm let přijmout zákon o VKI, ale tato skupina jej neúnavně zkouší prosadit znova a znova. Kdo ten zákon vlastně chce, když máme plně funkční a kontrolovatelnou právní formu příspěvkových organizací? Nechce náhodou tato zájmová skupina tento zákon pod záminkou zlepšení uměleckého provozu hlavně proto, aby byla vyvedeny miliardové majetky z Národního divadla, na který se národ „sobě“ složil na konci 19. století sbírkou, a aby jim podobní „Fajtové a Burianové“ si mohli svévolně řádit bez kontroly Ministerstva kultury a nás všech?

O dotace z tohoto programu žádáte každoročně, nedostal jste je však ani jednou. Pokusíte se o to i další rok? Nezkusíte nějak změnit styl festivalu, tak abyste více vyhověl připomínkám?

Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 9% Nebojím se toho 91% hlasovalo: 6909 lidí

Festival je dlouhodobě úspěšný v programovém směřování. Obávám se, že současná rada se ani nevyzná v tom, kdo je skutečná interpretační špička. Protože vytýkat i občasné uvedení umělců z východu, jako jsou dirigentská legenda Vladimír Fedosejev a Moskevský rozhlasový orchestr patřící mezi top 10 ve světě, Borodinovo kvarteto, vítěz nejprestižnější houslové soutěže Queen Elisabeth světa A. Baranov či V. Primakov, je amatérismus! Festival vzpomněl na skvělou pokladnici české hudby 20. století (Janáček, Suk, Martinů), jubilea a současné autory (Otomar Kvěch, Ilja Zeljenka, Jiří Pauer, Ivan Kurz, Otmar Mácha), uvedl spoustu skvělých mladých umělců od laureátů Pražského jara až po vídeňskou Kresilerovu soutěž (Šporcl, Janečková, Javůrková, Mráček) a v Praze dává jako jediný ve větším množství možnost každoročně vystoupit třem až pěti skvělým symfonickým orchestrům z regionů, kromě pražských jako FOK, loni PKF-Prague Philharmonia či SOČR to jsou pravidelně Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů (Zlín), Filharmonie Hradec Králové, které patří mezi TOP 7 českých symfonických těles. Festival na Pražském hradě uspořádá slavnostní zahajovací koncert se špičkovými umělci zemí skupiny V4 (Janáčkova filharmonie Ostrava, Szolt Hamár, Gustav Beláček či Marie Wloszowska) k předsednictví ČR zemím skupiny V4 ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Ten obvykle zaštiťují prezident republiky, předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny ČR, předseda vlády ČR či kardinál a primas český. Jsme na toto vše hrdí, opravdu nehodláme jakkoli měnit úspěšné programové směřování festivalu, což dokládají zaplněné koncertní stánky.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová