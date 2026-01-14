Jak tedy? USA proti anexi Grónska

Situace kolem Grónska, autonomního území Dánska, se v posledních dnech dramaticky vyostřuje kvůli opakovaným snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho získání. Trump tvrdí, že kontrola nad největším ostrovem světa je nezbytná pro národní bezpečnost USA, zejména v boji proti vlivu Číny a Ruska v Arktidě, kde se nacházejí bohaté zásoby nerostných surovin, jako jsou vzácné zeminy, uran, železo, ropa a plyn.
Grónsko, s populací kolem 57 000 obyvatel, závisí na Dánsku v oblasti ekonomické podpory, obrany v rámci NATO a služeb jako vzdělávání či zdravotnictví, přestože má od roku 2009 širokou autonomii.
V reakci na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, které zahrnují i možnost použití síly, pokud by Dánsko neustoupilo, představili američtí senátoři zákon nazvaný NATO Unity Protection Act. Návrh demokratky Jeanne Shaheenové a republikánky Lisy Murkowskiové zakazuje ministerstvům obrany a zahraničí USA používat federální prostředky k blokádě, okupaci, anexi nebo ovládnutí území jakéhokoli členského státu NATO.
„Tato legislativa jasně říká, že peníze amerických daňových poplatníků nemohou být použity k akcím, které by rozbily NATO a porušily naše vlastní závazky vůči NATO,“ uvedla ve svém prohlášení Shaheenová, která zastupuje stát New Hampshire.
Murkowskiová označila Trumpovy plány za znepokojivé a vyzvala Kongres k jejich odmítnutí.
Grónský premiér: Nechceme být součástí USA
Podle průzkumů veřejného mínění se proti americké kontrole vyslovilo 85 % obyvatel Grónska, přičemž pouze 6 % by ji podpořilo. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen na společné tiskové konferenci v Kodani s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou jasně prohlásil, že pokud by měli obyvatelé Grónska volit mezi Dánskem a USA, zvolili by Dánsko, NATO a Evropskou unii.
„Nechceme být vlastněni, ovládáni ani stát se součástí Spojených států,“ uvedl Nielsen, který zdůraznil suverenitu Grónska.
Frederiksenová označila americký tlak za nepřijatelný a varovala před geopolitickou krizí. Trump na tyto výroky reagoval tím, že s nimi nesouhlasí.
Mezinárodní reakce jsou jednoznačně na straně Dánska. Evropští spojenci v NATO, včetně Kanady, podpořili stanovisko, že o vztahu mezi Dánskem a Grónskem rozhodují pouze tyto strany, a zdůraznili kolektivní bezpečnost v Arktidě podle Charty OSN.
Na dnešek je plánováno setkání dánského ministra zahraničí Larse Lokke Rasmussena a grónské ministryně Vivian Motzfeldtové s americkým viceprezidentem J. D. Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Delegace amerických senátorů se chystá Dánsko navštívit.
Toto napětí podtrhuje rostoucí geopolitickou rivalitu v Arktidě, kde klimatické změny otevírají nové lodní trasy a odhalují zdroje, což zvyšuje zájem mocností jako Rusko a Čína. Experti varují, že jakýkoli pokus o anexi by mohl destabilizovat NATO a mezinárodní právo. Situace zůstává napjatá, s rizikem další eskalace v nadcházejících dnech.
