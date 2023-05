Jaké dotace se škrtnou? Stanjura nechtěl říci

reklama

Jednání o konsolidačním balíčku a důchodové reformě nebyla podle ministra financí Zbyňka Stanjury vůbec jednoduchá. „Nevylučuji nějaké drobné technické změny, to určitě ne, ale zásadní změnu návrhu neočekávám,“ uvedl pro Český rozhlas.

Odbory balíček kritizují, hovoří o destrukci sociálního státu. Stejně jako další zaměstnavatelské svazy si stěžují, že s nimi nebyl návrh dopředu konzultován. „My jsme uzavřeli naše několikaměsíční jednání v noci z úterý na středu a ve středu v poledne na jednání vlády jsme dopřesnili některé detaily,“ poznamenal Stanjura. Zároveň však dodává, že balíček rozhodně není destrukcí sociálního státu.

„Já vůbec nevím, kde na to Josef Středula přišel. Když si vezmu tu výdajovou stranu, ty úspory, tak z celkového balíčku 78 miliard za dva roky je 75 miliard na straně státu. To znamená dotace, snížení dotací, snížení provozních výdajů a snížení objemu platů. A jenom tři miliardy jsou legislativní opatření, která dopadnou na daňové poplatníky,“ zmínil Stanjura.

Vláda chce mimo jiné šetřit také ve státní správě, která má ušetřit jedenáct miliard korun na provozních výdajích. „Myslím, že to zná každá domácnost, každá firma. Jedná se o ty klasické provozní neboli režijní náklady. To jsou energie, opravy, udržování, nákupy služeb. Tohle všechno se do toho zahrne. Prostě budeme skromnější a myslím, že to je správné,“ poznamenal Stanjura.

A co si představit pod tím, že vláda chce ušetřit deset miliard korun na platech ve veřejné sféře? Znamená to, že se bude propouštět ze státní správy? „Může to být. Nechci říct, že nikdo nebude propuštěn, že žádná agenda nebude zrušená, ale určitě to nebude masový jev,“ řekl Stanjura.

Reformou projdou také sazby DPH, kdy místo tří budou jen dvě. Velkým překvapením bylo zavedení nulové, naprosto výjimečné sazby zrovna na knihy. Naopak se zvýšila sazba novin na 21 % a časopisy mají 12 %. Jde o to zlikvidovat tištěné noviny? „Prosím vás, to je argument, který nemá žádné opodstatnění. Já jsem chtěl říct, ale říkají to i členové NERV, že nikdo nechce, aby konkrétně on platil vyšší daně. Vydavatelé novin nebudou jediní, kteří si budou stěžovat na to, že měli sníženou sazbu a teď mají základní. To budou všichni. Já v tom nevidím nic výjimečného. Podle sebe soudím tebe, pokud si někdo myslí, že za tím je snaha něco zlikvidovat. Já to vůbec nechápu,“ poznamenal Stanjura.

