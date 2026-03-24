Jan Veleba: Demonstrace se míjí účinkem. Tady důkaz

24.03.2026 8:25 | Komentář
autor: David Hora

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Je velmi obtížné prognózovat její další vývoj, což nicméně nebrání EU, konkrétně Evropské komisi, pouštět do médií úmysl rozšíření unie o Ukrajinu,“ říká exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba a popisuje, co se všechno na Ukrajině zřejmě změní. Dostal se i k tomu, co se děje v Íránu i k následkům a zmiňuje varování před dramatickým zvýšením cen ropy. Nevynechal ani demonstraci na Letné a přidal průzkum volebních preferencí, konkrétně vysoká čísla pro ANO.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý senátor Jan Veleba

Co bude dělat tento svět, jehož kořeny s odkazem na Krista leží na starém kontinentě, konkrétně v Jeruzalémě mezi Středozemním a Mrtvým mořem? Zdánlivě banální otázka, která je ovšem stále častější ve spojitosti s vývojem války na Ukrajině, která už trvá od února 2022. Rusko zabírá, okupuje, postupně rozsáhlé oblasti na jihu a východě Ukrajiny. Na konci minulého roku to bylo už dvacet procent území Ukrajiny a letos tento vývoj pokračuje. A nejnovější zpráva – Vladimir Putin už veřejně sdělil úmysl návratu ruského obyvatelstva na tato území. Je tedy pravděpodobné, že až válka na Ukrajině skončí, že se budou měnit její hranice a s nimi i složení obyvatel.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí
To jsou ovšem skutečnosti, které nemají v novodobých dějinách světa, počínaje ukončením druhé světové války, obdoby. Jako první vyvstane naléhavá potřeba obnovy válkou přešlého území, zejména obnovy zničeného primárního sektoru, tedy oboru prvovýroby, která přeměňuje přírodní zdroje do základních surovin a výrobků. Ukrajina bude proto potřebovat velké množství investic, bude mít zřejmě jiné hranice a za nimi jiné složení obyvatelstva. Jinými slovy, je tedy velmi obtížné prognózovat její další vývoj, což nicméně nebrání EU, konkrétně Evropské komisi, pouštět do médií úmysl rozšíření unie o Ukrajinu.

Dramatický růst ropy a reakce občanů….

No a pak tu máme ještě válku v Íránu, kterou proti němu vedou USA s Izraelem. Sousední Saudská Arábie varovala v případě pokračování války před dramatickým zvýšením ceny ropy ze současných 105 dolarů za barel na 180 dolarů do konce dubna! Na tak dramatický růst ceny ropy a potažmo z ní vyrobené motorové nafty přichází na čerpacích stanicích logicky reakce občanů – 44 procent řidičů omezila jízdy autem. Lze předpokládat, že omezení nastává i u podnikové dopravy, i když určitě není tak drastické. Vzniká ovšem logicky tlak na ceny spotřebního zboží, kde doprava hraje nezanedbatelnou položku nákladů.

Protivládní demonstrace na Letné se míjí účinkem….

Sečteno a podtrženo, vstoupili jsme do krajně nejistého období, v němž vidím v naší zemi přece jenom jedno pozitivum. A sice naši novou vládu, v čele s premiérem, který hospodaření, ekonomice, obchodu rozumí a může tudíž vládu směřovat ke konkrétním opatřením, budou-li potřeba, což určitě budou. Čili – máme tu vládu, která má předpoklady vládnout. Nakonec poslední, nedělní průzkum volebních preferencí, provedený agenturou STEM, to jenom dokladuje.

Je následující: ANO 34,2 procent, STAN 13,3 procent, ODS 12,2 procent, Piráti 8,1 procent, SPD 7,1 procent. Dále jsou výsledky pro další politické subjekty katastrofální. Motoristé 4,8 procent, TOP 09 pouze 3,1 procent a KDU-ČSL je poslední, s 2,4 procenty!

Ptám se, co to na první pohled znamená? Podle mne jednoznačně to, že protivládní demonstrace na Letné se míjí účinkem a premiér Babiš má svou pozici pevnou a může klidně spát, respektive vládnout. To znamená, mimo jiné připravovat nepopulární opatření a ty tvrdě prosazovat. Bude jich po Fialovi nepochybně víc než dost.

Psali jsme:

Tajný plán, jak dostat Ukrajinu do EU. Veleba popsal
Čas vyšlápnout si na Brusel. Výzva ministru zemědělství
Cílené rozbití za Fialovy vlády, odhalil Veleba a žádá nápravu
Veleba: Jde do tuhého, to Pavlův vous nezakryje. Babiš musí obstát

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Veleba , Klub 2019 , Pohled selským rozumem

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s Janem Velebou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Radek Rozvoral byl položen dotaz

Vyšetřování bitcoinové kauzy

Píšete o nějakých nestandartních zásazích do vyšetřování. O co jde? Kdo se jich dopustil? V jakém přesně smyslu? Co udělal? Ještě k tomu vydávání. Já chápu, že jste byli proti vydání vašeho předsedy, to podle mě i s politikou souhlasí. Ale jak s výkonem funkce souvisí nevydání Babiše? V tomto případ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hon na radního ČT za jedno slovo. Které ani nepoužil

9:25 Hon na radního ČT za jedno slovo. Které ani nepoužil

Z radního ČT Pavla Matochy dělají některá média odpůrce očkování a tzv. antivaxera. A to kvůli jeho …