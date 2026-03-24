Jan Veleba: Demonstrace se míjí účinkem. Tady důkaz

Co bude dělat tento svět, jehož kořeny s odkazem na Krista leží na starém kontinentě, konkrétně v Jeruzalémě mezi Středozemním a Mrtvým mořem? Zdánlivě banální otázka, která je ovšem stále častější ve spojitosti s vývojem války na Ukrajině, která už trvá od února 2022. Rusko zabírá, okupuje, postupně rozsáhlé oblasti na jihu a východě Ukrajiny. Na konci minulého roku to bylo už dvacet procent území Ukrajiny a letos tento vývoj pokračuje. A nejnovější zpráva – Vladimir Putin už veřejně sdělil úmysl návratu ruského obyvatelstva na tato území. Je tedy pravděpodobné, že až válka na Ukrajině skončí, že se budou měnit její hranice a s nimi i složení obyvatel.
No a pak tu máme ještě válku v Íránu, kterou proti němu vedou USA s Izraelem. Sousední Saudská Arábie varovala v případě pokračování války před dramatickým zvýšením ceny ropy ze současných 105 dolarů za barel na 180 dolarů do konce dubna! Na tak dramatický růst ceny ropy a potažmo z ní vyrobené motorové nafty přichází na čerpacích stanicích logicky reakce občanů – 44 procent řidičů omezila jízdy autem. Lze předpokládat, že omezení nastává i u podnikové dopravy, i když určitě není tak drastické. Vzniká ovšem logicky tlak na ceny spotřebního zboží, kde doprava hraje nezanedbatelnou položku nákladů.
Sečteno a podtrženo, vstoupili jsme do krajně nejistého období, v němž vidím v naší zemi přece jenom jedno pozitivum. A sice naši novou vládu, v čele s premiérem, který hospodaření, ekonomice, obchodu rozumí a může tudíž vládu směřovat ke konkrétním opatřením, budou-li potřeba, což určitě budou. Čili – máme tu vládu, která má předpoklady vládnout. Nakonec poslední, nedělní průzkum volebních preferencí, provedený agenturou STEM, to jenom dokladuje.
Je následující: ANO 34,2 procent, STAN 13,3 procent, ODS 12,2 procent, Piráti 8,1 procent, SPD 7,1 procent. Dále jsou výsledky pro další politické subjekty katastrofální. Motoristé 4,8 procent, TOP 09 pouze 3,1 procent a KDU-ČSL je poslední, s 2,4 procenty!
Ptám se, co to na první pohled znamená? Podle mne jednoznačně to, že protivládní demonstrace na Letné se míjí účinkem a premiér Babiš má svou pozici pevnou a může klidně spát, respektive vládnout. To znamená, mimo jiné připravovat nepopulární opatření a ty tvrdě prosazovat. Bude jich po Fialovi nepochybně víc než dost.
