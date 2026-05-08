„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

Reklamní plakáty s prezidentem Pavlem, které se podle některých médií objevily v rámci propagace kulturní akce v minulých dnech v Polsku, vzbudily velkou diskuzi. Je na nich fotka Petra Pavla v oblečení z olympijské kolekce značky Alpine Pro s pozváním návštěvníků do odpočinkové zóny, která byla právě s touto firmou spojená. Zástupci Pražského hradu od začátku tvrdí, že o ničem takovém dopředu nevěděli. Otázkou je možná i to, zda je fotka vůbec pravá? V každém případě, mediální expert Jiří Mikeš zmiňuje možnost žaloby.
„Tak za prvé platí to, že k tomu musel dát Hrad souhlas. Jestli nedal souhlas, tak je možnost zažalovat buď přímo tu Alpine Pro, nebo pravděpodobně to dělala nějaké reklamní agentura, která tomu dala ten design,“ říká mediální expert Jiří Mikeš a pokračuje.
„Buď k tomu dal pan prezident souhlas, což já nepředpokládám. A v tom případě, pokud nedal, je možnost tu firmu, nebo i tu agenturu zažalovat. Protože máme tady nějaký etický kodex. Je tady Rada pro reklamu, tak se může obrátit také na ni, jestli to nechce řešit soudně. Rada pro reklamu řekne – že toto tedy ne, že to není etické, dá varování té agentuře, udělá z ní černou ovci a ta agentura půjde brzo z trhu,“ vysvětluje Jiří Mikeš a dodává.
„Také musí reagovat Asociace komunikačních agentur. Stejně tak, jestli to udělali Poláci, tak tam také mají Asociaci komunikačních agentur, která je členem Evropské asociace. A ta polská si může v tom Polsku udělat pořádek. A když ho neudělá, tak se také může zpochybnit její funkčnost a nebude se s ní jednat. Což já nepředpokládám. Já si myslím, že ti Poláci si to pohlídají, protože ti lidé, kteří tam jsou, tak jsou rozumní,“ vysvětluje.
Jiří Mikeš se vyjádřil se i k „plakátům“, které se následně objevily na sociálních sítích. Na těch je podobizna prezidenta, který má propagovat například „Rudé noky“ nebo „Kostelecké párky“. Objevila se dokonce i „reklama na vložky“. „Pohodlí. Jistota. Ochrana. Každý den. Pro každou ženu,“ stojí zde napsáno. A nechybí ještě další text. „Zakoupením dámských vložek Eva přispíváte Pavlovi na letenku do Ankary.“ „Poctivost. Tradice. Kostelecké párky. Můj výběr,“ je pak mimo jiné u Kosteleckých párků. Reklamy samozřejmě nejsou pravé, jedná se pouze o „žert“ nebo-li „lidovou tvořivost“.
Zdroj: Facebook
„To je prostě hloupost. Tady v podstatě o nic nejde. S tím musí veřejný činitel počítat. Se podívejte třeba pan Macinka, jak sám ze sebe udělal z legrace nějakého zločince nebo gangstera,“ usmívá se Jiří Mikeš a dodává. „Ale v případě, kdy by se jednalo opravdu o plakát, který byl vylepený, to je něco jiného. Víte, ta umělá inteligence, to nám tak zkomplikovalo život. Já si myslím, že to je cesta do pekel. Ale tady musí existovat nějaká samoregulace,“ podotýká Jiří Mikeš.
