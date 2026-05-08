„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

08.05.2026 11:55 | Analýza
autor: David Hora

„Není to nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň, kdy byl použit ministr Lux a později dokonce napodobenina pana Wojtyly z Vatikánu,“ vzpomíná v souvislosti s reklamou, na které se v Polsku objevil Petr Pavel, mediální expert Jiří Mikeš. V souvislosti s aktuálním případem zmiňuje možnou žalobu nebo se obrátit na Radu pro reklamu. Nevynechal ani to, co „létá“ po sociálních sítích.

„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě
Foto: Repro Facebook
Popisek: Parodická reklama s Petrem Pavlem

Reklamní plakáty s prezidentem Pavlem, které se podle některých médií objevily v rámci propagace kulturní akce v minulých dnech v Polsku, vzbudily velkou diskuzi. Je na nich fotka Petra Pavla v oblečení z olympijské kolekce značky Alpine Pro s pozváním návštěvníků do odpočinkové zóny, která byla právě s touto firmou spojená. Zástupci Pražského hradu od začátku tvrdí, že o ničem takovém dopředu nevěděli. Otázkou je možná i to, zda je fotka vůbec pravá? V každém případě, mediální expert Jiří Mikeš zmiňuje možnost žaloby.

Žaloba? A vzpomínka na ministra i papeže

„Tak za prvé platí to, že k tomu musel dát Hrad souhlas. Jestli nedal souhlas, tak je možnost zažalovat buď přímo tu Alpine Pro, nebo pravděpodobně to dělala nějaké reklamní agentura, která tomu dala ten design,“ říká mediální expert Jiří Mikeš a pokračuje.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 8166 lidí
„Víte, to není nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň na produkt Erektus a byl tam použit ministr Lux, později dokonce napodobenina pana Wojtyly z Vatikánu. Já jsem se pak setkal s arcibiskupem, který měl na starost marketing Vatikánu a ten se ptal, co se to tam u nás děje. Tak jsem mu sdělil, že ta agentura už není členem naší asociace. A on říkal – udělali jste správně, budu informovat Papeže,“ vzpomíná Mikeš a vrací se k aktuální „kauze“ ohledně našeho současného prezidenta.

„Buď k tomu dal pan prezident souhlas, což já nepředpokládám. A v tom případě, pokud nedal, je možnost tu firmu, nebo i tu agenturu zažalovat. Protože máme tady nějaký etický kodex. Je tady Rada pro reklamu, tak se může obrátit také na ni, jestli to nechce řešit soudně. Rada pro reklamu řekne – že toto tedy ne, že to není etické, dá varování té agentuře, udělá z ní černou ovci a ta agentura půjde brzo z trhu,“ vysvětluje Jiří Mikeš a dodává.

„Také musí reagovat Asociace komunikačních agentur. Stejně tak, jestli to udělali Poláci, tak tam také mají Asociaci komunikačních agentur, která je členem Evropské asociace. A ta polská si může v tom Polsku udělat pořádek. A když ho neudělá, tak se také může zpochybnit její funkčnost a nebude se s ní jednat. Což já nepředpokládám. Já si myslím, že ti Poláci si to pohlídají, protože ti lidé, kteří tam jsou, tak jsou rozumní,“ vysvětluje.

Lidová „tvořivost“? Kostelecké párky a Rudé noky…..

Jiří Mikeš se vyjádřil se i k „plakátům“, které se následně objevily na sociálních sítích. Na těch je podobizna prezidenta, který má propagovat například „Rudé noky“ nebo „Kostelecké párky“. Objevila se dokonce i „reklama na vložky“. „Pohodlí. Jistota. Ochrana. Každý den. Pro každou ženu,“ stojí zde napsáno. A nechybí ještě další text. „Zakoupením dámských vložek Eva přispíváte Pavlovi na letenku do Ankary.“ „Poctivost. Tradice. Kostelecké párky. Můj výběr,“ je pak mimo jiné u Kosteleckých párků. Reklamy samozřejmě nejsou pravé, jedná se pouze o „žert“ nebo-li „lidovou tvořivost“.

Příklady parodických reklam s Petrem Pavlem:
Zdroj: Facebook

„To je prostě hloupost. Tady v podstatě o nic nejde. S tím musí veřejný činitel počítat. Se podívejte třeba pan Macinka, jak sám ze sebe udělal z legrace nějakého zločince nebo gangstera,“ usmívá se Jiří Mikeš a dodává. „Ale v případě, kdy by se jednalo opravdu o plakát, který byl vylepený, to je něco jiného. Víte, ta umělá inteligence, to nám tak zkomplikovalo život. Já si myslím, že to je cesta do pekel. Ale tady musí existovat nějaká samoregulace,“ podotýká Jiří Mikeš.

Psali jsme:

Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem
Pavel vyběhl s finským prezidentem. „Kampaň,“ zní ze sítí
Svobodní: Prezident Pavel legitimizuje myšlenky o zániku vlastního státu
Kult lampasáků. Macinka podle mnohých opět trefil

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Mikeš , parodie , Pavel , reklama , Alpine Pro

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by prezident zasáhnout proti neoprávněnému použití svého obrazu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Ukrajina

Uvědomujete si, že nebýt Ruska, které rozpoutalo válku, tak dnes nemusíme na Ukrajince doplácet vůbec? Tvrdíte, že nechcete dávat naše peníze ukrajinským zlodějům a agresorovi, který rozpoutal válku, byste je dával (třeba tím, že byste zrušil sankce)? Nemyslíte, že když má člověk nějaké zásady, tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

11:55 „Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

„Není to nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň, kdy byl použit ministr Lu…