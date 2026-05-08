Únik z Úřadu vlády. Pak řev chvilkařů. Vachatová odkrývá, co bylo vytrženo

Spolek Milion chvilek zveřejnil na svém účtu na síti X výzvu, v níž požaduje „konec“ premiérovy poradkyně Natálie Vachatové.
Přátelé, tohle je alarmující. Zatímco my se snažíme naši demokracii posilovat, přímo na Úřadu vlády sedí člověk, který ji systematicky oslabuje. Natálie Vachatová, poradkyně Andreje Babiše s vazbami na Rusko, se tentokrát rozhodla zaútočit na naši schopnost čelit hybridním… pic.twitter.com/TQRXo2Lzql— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) May 7, 2026
Vachatová podle nich v klíčovém dokumentu pro čerpání evropských financí v objemu 30 miliard eur navrhuje úplně vyškrtnout posilování společenské odolnosti. A vysvětlují, co to „znamená v praxi“.
„Peníze na vzdělávání, kritické myšlení nebo boj s dezinformacemi? Podle Vachatové ‚zbytečný politický aktivismus‘, který má zmizet bez náhrady. Zatímco ve Finsku nebo Švédsku stát, školy a neziskovky spolupracují, aby společnost nerozleptal cizí vliv, Vachatová chce tuhle spolupráci prostě zaříznout. Investovat chce jen do ‚železa‘ a technických nástrojů. Ale k čemu nám bude drahý hardware, když jako společnost nebudeme schopni rozpoznat ruskou lež?“ ptá se Milion chvilek.
Dále spolek uvádí, že podle Respektu dostala Vachatová jasný úkol: rozkrývat tzv. „deep state“, tedy „temné spojení“ neziskovek a občanského sektoru. „Ve skutečnosti jde o lidi, kteří prostě jen dělají svou práci a chrání naše demokratické hodnoty. O naší bezpečnosti rozhoduje žena, která označuje dokumenty o indoktrinaci dětí v ruských školách za ‚protiruské‘ a jejíž bratr v Rusku pomáhá posílat dlužníky na ukrajinskou frontu (viz dřívější odhalení Respektu a Voxpotu). NAŠE POŽADAVKY SE NEMĚNÍ: KONEC VACHATOVÉ!“ zdůraznili aktivisté.
Uvádějí, že člověk, který podle nich otevřeně hájí zájmy Putinova Ruska a označuje občanskou společnost za nepřítele, nemá na Úřadu vlády co dělat. „Je to přímé bezpečnostní riziko pro nás všechny,“ publikoval Milion chvilek.
Chvilkařům vadí demontáž deep state chobotnice
Vyjádření Milionu chvilek okomentovala Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP). „Tito radikálové nás neustále přesvědčují, že s podporou pluralitní demokracie nemají nic společného. Už dávno nereprezentují odpor proti Babišovi, ale vlivovou operaci ve prospěch liberálně progresivistických stran,“ uvádí SOSP.
Chvilkaři podle SOS hájí omezování svobody slova pod záminkou honu na údajné dezinformace, zabetonování pokřivených poměrů ve veřejnoprávních médiích, větrníkovou a solární lobby a „jakkoli absurdní unijní regulace“.
„A samozřejmě jim vadí demontáž deep state chobotnice, která si zvykla prosazovat woke agendy bez ohledu na to, kdo je ve ve vládě, od erárních peněz. Neštítí se falešně obviňovat kohokoli, kdo poukáže na propojení parazitů ve státním aparátu s financováním politických neziskovek stále toho stejného tábora,“ uzavírá SOSP.
Lidé potřebují funkční nemocnice, elektřinu, dopravu, krizové řízení...
Vachatová na svém facebookovém účtu napsala: „Když přijdou povodně, blackout nebo kyberútok, lidé nepotřebují projekt na ‚kulatý stůl o budování důvěry v instituce‘. Potřebují funkční nemocnice, elektřinu, dopravu, krizové řízení a zabezpečené státní systémy. Respekt přišel s tím, že chci osekat ‚odolnost společnosti‘, když jsem dala připomínku k tomu, aby peníze šly tam, kam mají jít, a nerozpustily se ve workshopech na rozvoj občanské společnosti (neboli do neziskovek) ve chvíli, kdy je země bude potřebovat třeba na záložní zdroje. Mimochodem, ten text není veřejný. Takže pokud měl někdo potřebu interní připomínku vynést do médií, asi mu opravdu hodně vadí, že jsem si dovolila říct: peníze na krize a katastrofy mají jít skutečně na krize a katastrofy.“
Dále vysvětluje: „Moje připomínka byla přesně o tomhle. Rozvoj občanské společnosti má v dokumentu vlastní prostor jinde. Není důvod ho znovu přilepovat i do kapitoly, která má řešit krize, katastrofy, kritické systémy a kyberbezpečnost.“
Někteří novináři se z toho podle ní rozhodli udělat téma. „Respektu vzkazuji, že chtěli-li mít dialog (typicky až po vydání článku), nazývat mě hned v úvodu článku ‚poradkyní hájící Putinovo Rusko‘, nebyl ten nejlepší začátek pro společnou debatu. Forum24 už po několikáté upozorňuji, že jsem do Sněmovny za Trikolóru NIKDY nekandidovala a Sputniku jsem před 5 lety písemně na nějaký ten dotaz odpověděla, většinu věcí si ale přebírali sami. Nicméně Sibyla skutečně nejsem, abych v roce 2020 odsuzovala něco, co nastalo až v roce 2022,“ napsala Babišova poradkyně.
Natálie Vachatová je poradkyní předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) pro oblast svobody projevu. Jméno bývalé místopředsedkyně středočeské Trikolory a spolupracovnice Společnosti pro obranu svobody projevu se v minulosti objevovalo v alternativních médiích. Další kontroverzi vyvolal fakt, že její bratr Fedor Vachata žije v Rusku a údajně tam řídí společnost zabývající se vymáháním dluhů, což někteří opoziční politici označili za potenciální bezpečnostní riziko.
Největší mediální bouři však vyvolalo její údajné spoluautorství návrhu zákona proti politickým neziskovkám. Vachatová se od něj distancovala a tvrdila, že šlo z její strany pouze o technickou pomoc. Kauza vedla k petici za její odvolání, veřejné kritice ze strany opozice, aktivistů i některých médií.
Sněmovní komise pro kontrolu BIS se kauzou zabývala, ale po uzavřeném jednání neshledala nutnost dalších kroků. Premiér Babiš Vachatovou hájí s tím, že plní úkol, o který ji požádal, a označuje kritiku za mediální kampaň.
