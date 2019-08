Jaromír Soukup vyzval Kalouska. Do souboje, který bude naprosto fér

První dotaz směřoval k tomu, zda by Soukup přijal pozvání Miroslava Kalouska (TOP 09) k boxu. „To víte, že ne. Já jsem dřív boxoval, takže vím, co tam dělat. Pan Kalousek neboxoval, tak by to nebylo fér,“ míní Soukup. „Ale pokud by Miroslav Kalousek přijal pozvání do duelu, do rovnocenné diskuse, tak to bych byl rád,“ uvedl.

Další dotaz se týkal demokracie v USA. „Demokracie v USA je jedna z nejrozvinutějších na světě. O tom, jestli jsou Spojené státy demokratické, není třeba diskutovat. Můžete to tam vidět na každém rohu. Takže demokracie v USA je fér. Jak dopadá to, že zvolili Donalda Trumpa prezidentem, to je také demokracie... V přímé volbě v Česku se lidé shodli na tom, že chtějí prezidenta Miloše Zemana,“ zmínil Soukup s tím, že to, že se to někomu nelíbí, neznamená, že nejde o demokracii.

A co sňatky homosexuálů a výchova dětí? „Homosexuálové, tedy gayové a lesbičky – je to přirozená věc, narodili se s tím, nemohou za to. Je to součást normální společnosti. Podle mě mají mít práva, jako je registrované partnerství, rozšířit je ohledně dědictví, ohledně zdravotního stavu druhého. Co se týká manželství, to přeci nemá nic společného s respektem vůči gayům a lesbičkám – manželství je svazek muže a ženy. Nesouhlasím s tím, aby gayové a lesbičky uzavírali manželství. Jeho cílem a hlavním naplněním jsou děti a to je rodina. Nesouhlasím s tím, že by gayové mohli adoptovat děti. Vím, že se to dá různě obejít, že například jim cizí maminka porodí děti,“ uvedl moderátor.

Další otázka směřovala k platu duchovních. „Duchovní mají průměrný plat 21 tisíc hrubého. A z čeho jsou placeni? To bylo jaksi z peněz, které stát dával na provoz církvím. Církevní restituce tuto praxi mají ukončit,“ poznamenal Soukup.

Moderátor se pak vyjádřil i k marketingovému odborníkovi Martinu Jarošovi. „Já pana Jaroše neznám, ale on se vyjadřuje o sobě, že je marketingový expert. Pokud vím, dělal v marketingu někdejšího operátora Oskar. Ta firma už dávno není. O jeho další činnosti v České republice nic nevím. Má politické ambice dlouhodobě a tohle jeho vystupování jako marketingového experta je jeho touhou uspět v politice,“ dodal Soukup.

Psali jsme: Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl. 89. Mediální krysy Pospíšil (TOP 09): 2. srpen byl ustanoven jako Památný den romského holokaustu Jihlava nabízí sprejerům dvě legální plochy pro graffiti Ministr Petříček: Nad většinou témat jsem si s aktivisty notoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef