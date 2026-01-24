Je čas na realismus, píše se prý v bezpečnostní strategii USA. Změny s Čínou i Grónskem

Není to tak dávno, co 47. prezident Donald Trump spolu se svým týmem zveřejnil novou bezpečnostní strategii USA, kde je mimo jiné naznačeno, že Evropané by se v oblasti obrany měli více postavit na vlastní nohy. Aktualizovanou bezpečnostní strategii nabídl i Pentagon. Hovoří se v ní mimo jiné o Číně, která už nebude vnímána jako „hlavní hrozba“. Nejen Evropané by zřejmě měli číst materiál Pentagonu pozorně.

Spojené státy nabídnou spojencům „omezenější“ podporu, uvádí se v nové Národní obranné strategii Pentagonu. Velká změna je pak ve stanovení hlavního cíle USA. Za časů administrativy demokrata Joea Bidena byla Čína označena za hlavního soupeře na mezinárodním poli, kterému je třeba věnovat pozornost. Pod vedením Donalda Trumpa Pentagon tvrdí, že největší pozornost již není třeba věnovat Číně, nýbrž konsolidaci západní polokoule. O novém materiálu z nitra Pentagonu informovala např. britská BBC.

K Číně prý budou Američané přistupovat s důrazem na svou sílu, ale nikoli konfrontačně.

„Nová 34stránková zpráva navazuje na loňské zveřejnění Národní bezpečnostní strategie USA, která uvádí, že Evropa čelí civilizačnímu kolapsu a neoznačuje Rusko za hrozbu pro USA. Moskva tehdy uvedla, že dokument je ‚do značné míry v souladu‘ s její vizí. Pro srovnání, v roce 2018 Pentagon označil ‚revizionistické mocnosti‘, jako je Čína a Rusko, za ,ústřední výzvu' pro bezpečnost USA,“ upozornila britská veřejnoprávní stanice.

Zejména Evropa bude muset zabrat

Spojenci USA se v materiálu mohou dočíst, že si až příliš užívali stav, kdy Spojené státy v nemalé míře financovaly jejich bezpečnost. Ze Spojených států zaznívá, že toto by se mělo změnit. Prý to však není ani náznakem snaha o izolacionismus. „Naopak, znamená to cílený a skutečně strategický přístup k hrozbám, kterým náš národ čelí,“ uvádí se v materiálu. V textu je také uvedeno, že spojenci, zejména Evropa, „se ujmou vedení proti hrozbám, které jsou pro nás méně závažné, ale pro ně závažnější“.

Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, je označováno za „přetrvávající, ale zvládnutelnou hrozbu pro východní členy NATO“.

Ačkoli Rusko trpí řadou demografických a ekonomických problémů, jeho pokračující válka proti Ukrajině ukazuje, že si stále zachovává značné vojenské a průmyslové síly. Rusko také prokázalo, že disponuje dlouhodobým národním odhodláním potřebným k vedení dlouhotrvající války ve svém blízkém zahraničí. Navíc, ačkoli se ruská vojenská hrozba zaměřuje především na východní Evropu, Rusko také disponuje největším jaderným arzenálem na světě, který nadále modernizuje a diverzifikuje, stejně jako podmořskými, vesmírnými a kybernetickými schopnostmi, které by mohlo použít proti území Spojených států,“ stojí také v materiálu.

Koncem loňského roku USA oznámily rozsáhlý prodej zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 11 miliard dolarů, ale podle BBC stojí za pozornost, že na rozdíl od strategií z předchozích let tentokrát v dokumentu není ani zmínka o Tchaj-wanu. V dokumentu se však píše, že USA se snaží „zabránit komukoli, včetně Číny, v tom, aby nás nebo naše spojence mohl ovládat“.

V dokumentu je též napsáno, že přístup Trumpovy administrativy bude „zásadně odlišný od grandiózních strategií minulých administrativ po skončení studené války“. „Pryč s utopickým idealismem; je čas na tvrdý realismus,“ zaznělo z USA.

Server Politico již v titulku ke článku o novém materiálu Pentagonu upozornil, že Spojené státy kladou mnohem větší důraz na zajištění Grónska a označují ho za území důležité pro vnitřní bezpečnost Spojených států.

