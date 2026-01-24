Je čas na realismus, píše se prý v bezpečnostní strategii USA. Změny s Čínou i Grónskem

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
K Číně prý budou Američané přistupovat s důrazem na svou sílu, ale nikoli konfrontačně.
„Nová 34stránková zpráva navazuje na loňské zveřejnění Národní bezpečnostní strategie USA, která uvádí, že Evropa čelí civilizačnímu kolapsu a neoznačuje Rusko za hrozbu pro USA. Moskva tehdy uvedla, že dokument je ‚do značné míry v souladu‘ s její vizí. Pro srovnání, v roce 2018 Pentagon označil ‚revizionistické mocnosti‘, jako je Čína a Rusko, za ,ústřední výzvu' pro bezpečnost USA,“ upozornila britská veřejnoprávní stanice.
Zejména Evropa bude muset zabrat
Spojenci USA se v materiálu mohou dočíst, že si až příliš užívali stav, kdy Spojené státy v nemalé míře financovaly jejich bezpečnost. Ze Spojených států zaznívá, že toto by se mělo změnit. Prý to však není ani náznakem snaha o izolacionismus. „Naopak, znamená to cílený a skutečně strategický přístup k hrozbám, kterým náš národ čelí,“ uvádí se v materiálu. V textu je také uvedeno, že spojenci, zejména Evropa, „se ujmou vedení proti hrozbám, které jsou pro nás méně závažné, ale pro ně závažnější“.
Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, je označováno za „přetrvávající, ale zvládnutelnou hrozbu pro východní členy NATO“.
Koncem loňského roku USA oznámily rozsáhlý prodej zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 11 miliard dolarů, ale podle BBC stojí za pozornost, že na rozdíl od strategií z předchozích let tentokrát v dokumentu není ani zmínka o Tchaj-wanu. V dokumentu se však píše, že USA se snaží „zabránit komukoli, včetně Číny, v tom, aby nás nebo naše spojence mohl ovládat“.
V dokumentu je též napsáno, že přístup Trumpovy administrativy bude „zásadně odlišný od grandiózních strategií minulých administrativ po skončení studené války“. „Pryč s utopickým idealismem; je čas na tvrdý realismus,“ zaznělo z USA.
Server Politico již v titulku ke článku o novém materiálu Pentagonu upozornil, že Spojené státy kladou mnohem větší důraz na zajištění Grónska a označují ho za území důležité pro vnitřní bezpečnost Spojených států.
