Je jim dvacet, viděli umírat kamarády a mají držet frontu. Drsná zpráva o celé ukrajinské generaci

Agentura Reuters ve své reportáži připravila příběhy jedenácti mladých Ukrajinců, kteří se letos přihlásili jako dobrovolníci do armády, kde museli čelit nelítostné realitě války, a nazvala jejich skupinu „Bratrstvo neohrožených“, po vzoru slavné skupiny amerických vojáků za 2. světové války.
Z jedenácti mladíků ve věku 18 až 24 let, kteří narukovali v letošním roce, už žádný z nich není aktivně nasazen. Příběhy těchto mladíků podle novinářů ukazují na osobní ztráty, těžká zranění a psychologické následky konfliktu, který trvá téměř čtyři roky.
Od naděje k prvnímu střetu se smrtí
Pavlo Broškov, dvacetiletý mladík z Oděsy, se v březnu přidal k armádě s cílem chránit svou rodinu a vydělat si bonus, který mu umožní koupit dům. O tři měsíce později ležel na bojišti ve východním Doněcku s těžkými střelnými zraněními, zatímco nad ním kroužil ruský dron připravený vypustit výbušniny. „Pochopil jsem, že to je okamžik, kdy budu roztrhán na kusy. Nebál jsem se smrti. Bál jsem se, že už nikdy neuvidím svou ženu a dítě,“ uvedl.
Broškov je jedním ze stovek 18letých až 24letých mladíků, kteří se letos přihlásili jako dobrovolníci do boje na frontě, lákáni štědrým platem a výhodami v rámci národní kampaně na nábor mladých lidí, která má vdechnout nový život zestárlým a vyčerpaným ukrajinským ozbrojeným silám čítajícím asi jeden milion vojáků.
Broškov se svými deseti kamarády absolvovali intenzivní výcvik v bojových technikách, simulacích s drony, fyzických cvičeních a psychologické přípravě. První rozkazy k boji přišly v polovině června a mladí rekruti se museli rychle naučit plnit příkazy bez otázek. Skupina se sblížila a navzájem se podporovala, přestože byli často konfrontováni s nebezpečím a smrtí.
Z jedenácti mladých rekrutů čtyři utrpěli vážná zranění, tři jsou pohřešováni, dva bez povolení opustili jednotku, jeden onemocněl a jeden spáchal sebevraždu. Rodiny pohřešovaných zůstávají v nejistotě, stejně tak tisíce Ukrajinců po celé zemi čekají na informace o svých blízkých.
Žádné informace nejsou třeba o nejlepším příteli Broškova, Jevhenu Juščenkovi. „Mnozí říkají, že zemřel. Sdílí informace, že zemřel nebo že je v zajetí,“ řekla Alina, která se koncem října zúčastnila shromáždění na hlavním náměstí v Kyjevě, aby upozornila na pohřešované vojáky. „Odmítám uvěřit, že zemřel, až do poslední možné chvíle.“
Juščenko je jedním ze tří členů skupiny, kteří jsou ukrajinským ministerstvem vnitra uvedeni jako pohřešovaní v boji, spolu s Borysem Nikem (20) a Illiou Kozikem (22). „Někdy si říkám, že by možná bylo lepší, kdybych tam zůstal s ním,“ řekl o Juščenkovi Broškov, který před vstupem do armády pracoval jako prodavač v obchodě. „Bojovat a padnout společně,“ zamyslel se ve svém bytě v jižním přístavním městě Oděse, kde se zotavuje se svou rodinou.
Mladí vojáci jako osmnáctiletý Jurij Bobryšev, který utekl z ruské okupace ve Volnovakha, kde byl zabit jeho bratr, čelí nejen fyzickému nebezpečí, ale i psychickému tlaku. Bobryšev uvedl, že by mohl zvážit návrat k armádě, avšak do jiné brigády kvůli konfliktu s předchozími veliteli. Zkušenosti rekrutů, včetně těžce zraněného „Kuzmy“, jenž přežil útok dronem, a Broškovova nejlepšího přítele Juščenkua, ukazují, jak rychle se naděje střetává s realitou války. Zotavení přeživších zahrnuje fyzické bolesti, noční můry a dlouhodobé psychologické následky.
Nábor mladých dobrovolníků a kritická situace armády
Ukrajinská armáda čelí dlouhodobému problému s personálem. Průměrný věk vojáků je 47 let a vyčerpané jednotky jsou nuceny hledat nové zdroje vojáků. Program náboru mladých dobrovolníků, spuštěný v únoru, nabízel měsíční plat až 2900 dolarů, bonus 24.000 dolarů a bezúročnou hypotéku. Tento krok měl nahradit starší vojáky a doplnit oslabené řady armády v kritických oblastech.
Broškov, nyní zotavující se v Oděse, stojí i přes utrpení a ztráty za svým rozhodnutím. „Udělal jsem to, co by měl udělat každý zodpovědný ukrajinský občan,“ říká. Jeho 19letá manželka Kristina řekla, že tato zkušenost jejího manžela změnila. „Je to pro něj těžké. Téměř všichni jeho spolubojovníci zmizeli,“ řekla ve videu pro agenturu Reuters. „Zemřelo tolik mladých mužů, a to jsou osmnáctiletí kluci. Měli by se radši učit a dospět.“
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Makarovič