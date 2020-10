Je to pr*ser! Píšu ti, Igore! A nic! Slovensko: Covid pokládá vládu

„Nevíme, kolik lidí se nakazilo v restauracích či fitness centrech, a už vůbec ne v divadle. Jejich zavření je složí na kolena a dnes na krizovém štábu jsem zásadně proti takovýmto krokům. Ano, chraňme se, nosme roušky, buďme zodpovědní. Ale nezlikvidujme si ekonomiku, toto už by rozdýchala těžko,“ varoval dnes vicepremiér Richard Sulík (SaS). Z jednání krizového štábu pak odešel a začalo se prát prádlo na veřejnosti. Konkrétně na facebookovém profilu premiéra Igora Matoviče (OLaNO).

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 52% Ne 48% hlasovalo: 977 lidí

„Jsou lidé, kteří se ani v mimořádně těžké situaci neumí chovat jako zodpovědní politici. A velmi mě to mrzí. Ačkoliv mají povinnost být na Ústředním krizovém štábu, přijdou tam na chvíli, nevyposlechnou si argumenty – v pohodě si odejdou na oběd, ačkoliv konec zasedání nejdůležitějšího krizového štábu je v nedohlednu. A jdou si opět hrát na pěkné před média jako v době první vlny. To skutečně v době, kdy jde o záchranu stovek životů a ochranu tisícovek lidí před celoživotními následky covidu-19, si musíme hrát na naše procenta? To si skutečně nedokážeme uvědomit, že primitivní útoky v médiích na lidi z Pandemické komise a Ústředního krizového štábu (ještě v době jeho zasedání) výrazně snižují šanci, že lidé budou následně ochranná opatření dodržovat? To si skutečně neuvědomujeme, že na to lidé doplatí životy?“ ptal se rozzlobený Matovič.

„To skutečně nám zdraví a život cizího člověka nestojí za dočasné omezení naší osobní svobody? Mně tedy za to ty životy stojí a chování našeho koaličního partnera v takto vážné chvíli považuji za mimořádně nezodpovědné a mimořádně nelidské. A je mi to mimořádně líto,“ poznamenal Matovič s dovětkem „buďme lidé, prosím“.

„Igore, pandemická komise, která nemá základní data o tom, kolik lidí se kde nakazilo, jen střílí od pasu... A přesně tomu to dnešní tlachání odpovídalo,“ odvětil Sulík.

„Kdyby sis aspoň našel chvíli času. A z těch šesti hodin bys tam aspoň chvíli byl,“ odvětil Matovič. „Igore, přestaň. Od včera ti píšu, že zavřít restaurace bude obrovský průser. Dnes jsem ti dvakrát volal na rozhovor mezi čtyřma očima (jednou ústně na začátku, podruhé písemně přes WhatsApp), ale bohužel jsi nereagoval. Na krizovém štábu jsem seděl dvě hodiny a stačilo. Tolik tlachání bez faktů už jsem dlouho neslyšel. Ok, jsi premiér, zřejmě zavřete všechno možné, ale já se odmítám této tragédie zúčastňovat,“ dodal Sulík.

Na premiérovu stranu se pak svým vyjádřením přidal ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak (Jsme rodina). „Když chce Sulík fakta a když je dostane, tak je nechce vidět,“ napsal.

„SaS dnes na Ústředním krizovém štábu představila názor, že je potřeba maximalizovat omezení, kde je největší riziko. Tak jsem ho varoval před faktem, který uvádí hlavní hygienik Mr. Mikas: Největší riziko infekce je aktuálně doma a mezi nejbližšími! Největší dnešní přenos je mezi rodinou, partnery a lidmi ve společné domácnosti,“ poznamenal Krajniak.

„Kdybychom šli podle logiky Sulíka, izolovali bychom nejbližší členy rodiny a izolovali je v restauracích, fitness centrech a divadlech? Neboť tam nemáme přesná čísla o nakažených? Pokud nechceme, aby komunitní přenos v rodinách pokračoval, musíme výrazně omezit mobilitu a setkávání se s ostatními lidmi. Musíme omezit všechno mimo rodiny, práci a škol. Česko je dnes nejhorší v Evropské unii. Jsou těsně před kolapsem zdravotnictví. My jsme 10-14 dní za nimi,“ poznamenal Krajniak.

„Chtěl jsem se optat Richarda Sulíka, co tedy navrhuje, abychom to otočili na ‚Highway to Hell‘ do protisměru. Neboť dnes jsme na dálnici do pekla. Ale nemohl jsem, neboť po deklaraci, že je proti omezování provozů, se zdvihl, šel novinářům oznámit radostnou zprávu, že on bojuje proti omezením, a odešel. Připomínám, že předtím, než jsme o omezeních pro provozy vůbec začali jednat,“ sdělil Krajniak.

Sulík a SaS podle něj nic nenavrhují, jen roušky a rozestupy. „Slyšeli několikrát, že to nárůst nakažených ani nezpomalí. Oni na to? Nic. Smutné, smutné, smutné. Takže nepopulární věci máme udělat my, oni budou proti, budou za pěkné. Ale zodpovědnost za lidi v nemocnicích nese Marek Krajčí z OLaNo a za klienty v zařízeních sociálních služeb já. ‚Radost' být s SaS ve vládě. Člověk se hned lépe cítí, když se na lidi v týmu může spolehnout, že ho podrží,“ dodal Krajniak závěrem.

