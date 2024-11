Je to tak a EU s tím nic nenadělá. Orbán ukázal, kam půjdou dějiny

Anketa Jste pro vystoupení z NATO? Ano 94% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1224 lidí

Premiér maďarské vlády Viktor Orbán se na recepci v Budapešti netajil tím, že má obavy z dalšího vývoje. Orbán účastníkům řekl, že zatímco zvolení Donalda Trumpa ukončilo progresivně-liberální vládu v USA, dva měsíce do jeho inaugurace „budou v USA a Evropě obsahovat mnoho nejistoty, a to může být zdrojem obrovských rizik“.

Na premiérova slova upozornil server About Hungary.

„Ti na straně války stále neuznali novou realitu. Musíme udělat vše, co je v našich silách proti eskalaci války na Ukrajině – příměří a mírové rozhovory nebyly nikdy důležitější než nyní,“ řekl premiér. „To je o to důležitější, protože maďarská vláda připravila ‚mírový rozpočet‘, aby pomohla její nové hospodářské politice k úspěchu,“ řekl. „Na základě tohoto (rozpočtu) mohou lidé a společnosti hledět do budoucnosti pozitivněji,“ pokračoval Orbán.

Maďarský premiér toho však řekl ještě mnohem víc. Nechal se např. slyšet, že 21. století je stoletím Eurasie, tedy Evropy a Asie, a Maďarsko na to musí reagovat bez ohledu na to, co bude dělat EU.

„Nadcházející éra bude stoletím Eurasie,“ prohlásil Orbán a jedním dechem konstatoval, že Maďarsko musí své místo v této nové realitě definovat nezávisle, spíše než jej odvozovat z evropské strategie.

Podle Orbána z tohoto nazírání na svět plynou i některé maďarské spory s ostatními členskými státy EU, ale maďarský premiér dal jasně najevo, že ustoupit nehodlá.

Orbán dlouhodobě láká do země čínské investice a aby ukázal, co si myslí o současné politice EU, vyrazil na návštěvu do Ruské federace.

