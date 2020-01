Jediná žena, která zůstala ve výkonné radě ODS, vystoupila před kamerou. A začalo to lítat. Řízla do vlastních řad. Došlo na Kuberu. A pak i na Babiše

Anketa Byl Jaroslav Kubera dobrý politik? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 7406 lidí



To, že ODS není dnes nejsilnější stranou, pokládá za problém a příčinu vidí v její nedostatečné dynamičnosti. Straně má dle jejích slov chybět „drajv“. „Přišel někdo jiný, kdo využil, nebo možná spíše zneužil té situace. Přišlo jiné hnutí, přišel Babiš, a protože v daném okamžiku dokázal oslovit lépe, tak nyní vládne,“ přiložila.



Potřeba je prý i dát větší důraz na členskou základnu a lidi v regionech. „Je to něco, na co musíme klást větší důraz a věnovat tomu větší pozornost, a ne, že to budeme říkat jen na kongresech. Tak trochu ten náš politický balon nafukujeme jen z vršku a já myslím, že bychom měli částečně nafukovat i zespodu. To jsou regiony, to je členská základna a to jsou ti všichni lidé okolo,“ zmínila.

Sama kongres hodnotí pozitivně. Na debatu na něm měl být dostatek času a celý den měl být „energický, demokratický, vtipný i lidský“. Decroix řekla, že to ukázalo signál, že strana je živá a soudržná.



Pozastavila se taktéž nad úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Připomenula jeho mrazivá slova o tom, že „někteří v pondělí nepřijdou do práce“. A vzpomenula, že Kubera byl především lidský. „Nikdy nepodlehl uniformnímu politologickému povídání, které by bylo daleko od lidí,“ podotkla.



K tomu, že pozici první místopředsedkyně strany na nedávném kongresu nedokázala obhájit Alexandra Udženija, a ODS tak má v nejvyšším vedení jen muže, Decroix říká, že výtky tohoto druhu neřeší. „V ODS máme jako ženy stejné možnosti dělat vše, co dělají muži. Je to otázka svobody. Máme starostky a ženy aktivní napříč členskou základnou v jiných funkcích, a ty zrovna neměly potřebu a motivaci kandidovat, je to zcela přirozené. Není to dobře, ani špatně, tak to prostě je,“ uvedla. Sama je teď jedinou ženou v širším stranickém vedení.

Vymezování se vůči premiérovi a šéfovi konkurenčního hnutí ANO Andreji Babišovi podle Decroix nestačí. ODS dle ní musí dát voličům stejnou víru jako Babiš, že je někdo poslouchá. „Nestačí říct, Babiš je zlý a co všechno se děje špatně. Nechci poslouchat a žít politiku, kde budeme pouze poslouchat, že se naše země rozkrádá a všechno je špatně,“ uvedla s tím, že je třeba být i pozitivní.



Vrátila se i k myšlence plošného odpuštění daní mladým lidem do šestadvaceti let, což razila právě Udženija. „Propojené nádoby, povede to ke zvýšení někde jinde,“ podotkla a upozornila, že si sama nemyslí, že by všichni lidé do šestadvaceti potřebovali takto pomoci. Potřeba pomáhat je podle Decroix například u matek s dětmi či rodin, které se starají o nemocného.



