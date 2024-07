Velkou pozornost budí případ dětské nemocnice, která byla poškozena po ruském raketovém útoku. Teorií je několik. Že se jednalo o cílený ruský útok, že Rusové útočili na objekt vedle, že ruská raketa dopadla po poškození protivzdušnou obranou, že se ve skutečnosti jednalo o raketu ukrajinské protivzdušné obrany… Není to nakonec jedno, protože je to jen další důkaz, že by válka měla skončit co nejdřív?

Samozřejmě že by měla. Ale její vleklé pokračování je v zájmu řady zainteresovaných stran, kterým vyhovuje vysávání evropského kontinentu. Co se týká výše zmíněné události, tak pravdu se opět budeme dozvídat těžko, protože válečná propagandistická mašinérie jede z obou stran. Nicméně když vzpomenu na ukrajinské „hrdiny“ z hadího ostrova, kteří byli posmrtně oceněni, aby se posléze objevili živí, nebo na Buču, kde se mrtvoly objevily se zpožděním v podobném scénáři jako při takzvaných útocích chemickými zbraněmi „řezníka“ Asada proti vlastnímu obyvatelstvu, tak je výše mé skepse na úrovni demence Joea Bidena.

Ve Velké Británii se k moci po dlouhé době dostávají labouristé. A hnedka zatrhli plán na deportaci migrantů do Rwandy. Dle vašeho odhadu, bude na tom pod labouristy Velká Británie stejně, líp nebo hůř?

Musím říct, že v oblasti labouristů a konzervativců nejsem úplně nejsilnější v kramflexích. A už vůbec ne u těch současných. Ovšem nutno dodat, vzhledem k jejich evidentní podpoře řízené migrační krize, že na tom Británie bude pro obyčejné lidi opět hůře. Tady jsem vám toho ale řekl asi tak stejně, jako by vám řekl PePa Stosedmička, nebo kdokoliv jiný s dírou do zadku.

A ve Francii nakonec nevyhrála Le Penová, ale koalice levicových stran. Je to výhra či nevýhra?

Babišova frakce v europarlamentu Patriots for Europe posílila. Přidali se k ní právě Lepenisté. Realisticky, změní se něco v europarlamentu? Nebo je jenom zábavné pozorovat, jak se slova o tom, jak frakce bude naprosto bezvýznamná a nedá dohromady dost stran a poslanců, nevyplnila?

Nechci brát nikomu iluze, ale už na základě výše mnou zmíněných tezí je myslím jasné, že jsem přesvědčený, že tyto snahy nezmění nic, echt ne v politbyru EU sojuzu. Jediná možná změna je kompletní demontáž a rozpuštění bruselských politruků.

Proběhl summit NATO. V závěrečném prohlášení, se píše, že cesta Ukrajiny do NATO je „nezvratná“. Už to komentoval místopředseda Rady bezpečnosti RF Medveděv, že to znamená, že Rusko má dvě možnosti, které jsou pro něj přijatelné. Buď konec Ukrajiny, nebo konec NATO. „Nejlépe obojí,“ dodal. Máme doufat, že ona „nezvratná“ cesta je stejně nezvratná, jako bylo věčné naše spojenectví se Sovětským svazem?

Ano, ona cesta je podobně nezvratná. Vidíme, že majitelé klíčů se prostřednictvím lokajů, polodementů a rektálních alpinistů v čele nejen zapadních států, stejně jako za Napoleona nebo za Hitlera, snaží dobýt a podrobit si Rusko a zejména jeho zdroje. To je jejich dlouhodobým cílem.