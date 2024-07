Jenom keš, vyvěšují stánky. Ostuda, okrádání, zuří Prouza

Platbu pouze hotovostí vyžadují hlavně stánky s občerstvením na hlavní třídě v bezprostřední blízkosti hotelu Thermal. Tam, kde vidíme cedulky a tabule s nápisy „cash only“, se pro jistotu ptáme, zda se náhodou nedá platit kartou. „Bohužel ne,“ říká obsluha zmrzlinového stánku stejně jako prodejce u pípy o pár metrů dál.

Nejčastěji ale stánkaři argumentují na dotaz, proč jsou platby problém, tím, že mít tu kvůli pár dnům festivalu terminál se jim nevyplatí kvůli vysokým bankovním poplatkům. A to i přesto, že poplatky se obvykle pohybují do jednoho procenta z placené částky.

Prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu přístup stánkařů rozčílil. „O.K., okrádat stát je pro některé rádoby podnikatele národní sport. Ale okrádat zákazníky? Takto nepokrytě jako v tomhle stánku u Thermalu? Navíc není zdaleka jediný... WOW. Vážně si tuhle ostudu necháte líbit,“ obrátil se na organizátory karlovarského festivalu při komentování fotografie stánkařů s upozorněním „cash only“. Karlovarský festival ovšem není provozovatelem těchto stánků. Možnost zasáhnout tak podle organizátorů není.

„Údajné náklady na digitální platby jsou jen chabou výmluvou pro ty, které nezajímá pohodlí zákazníků a pro které je zajímavější, že neexistuje záznam o provedených nákupech,“ dodal šéf SOCR Tomáš Prouza.

„Pokud člověk podniká poctivě, je pro něj klíčová spokojenost zákazníků. A v dnešní době, kdy je výrazně nadpoloviční většina plateb digitální, rozhodně není cash only přátelské vůči zákazníkům. Musí tedy existovat poměrně silná motivace těch, kteří digitální platby odmítají, aby své zákazníky dobrovolně naštvali,“ uvedl Prouza na dotaz redakce iDNES.cz.

Spor o hotovost a platby kartou je dlouhodobý. Na problém Svaz průmyslu a obchodu v čele s Tomášem Prouzou upozorňuje hlasitě opakovaně. Skupina senátorů se snaží prosadit zákon, který by nařídil, aby byla plošně přijímána hotovost. Podle viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy to podnikatelům bere právo rozhodnout se, zdali budou přijímat hotovost, či kartu. Uvedl to na jaře v diskusním televizním pořadu Za pět minut dvanáct na Nově.

Skupina senátorů v čele s Jitkou Chalánkovou (za klub ODS a TOP 09) se snaží prosadit zákon, který by umožňoval člověku být „off-line“. Znamenalo by to plošné přijímání hotovosti, nemít povinnost používat datovou schránku a možnost být nedostupný ve svém volném čase na mobilním telefonu. Bankovní systém podle skupiny senátorů není dostatečně zabezpečen.